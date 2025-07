(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 SANITÀ, M5S: “PNRR IN FORTE RITARDO E A RISCHIO, GOVERNO CAMBI PASSO”

Roma, 29 lug. – “Il monitoraggio indipendente realizzato da Fondazione GIMBE sull’attuazione della Missione Salute del Pnrr a un anno dalla scadenza è allarmante, soprattutto nel sottolineare che la riorganizzazione dell’assistenza territoriale è l’obiettivo più critico tra quelli da raggiungere. Il report parla in particolare di ritardi sostanziali nell’attivazione di Case e Ospedali di Comunità. Sulle prime, solo 164 strutture, appena il 15,8%, hanno attivato tutti i servizi previsti e addirittura 389, ossia il 37,5%, non risulta aver attivato alcun servizio. Preoccupa, inoltre, la grave carenza di infermieri e il mancato accordo con i medici di famiglia. Per quanto riguarda gli Ospedali di Comunità, solo 124 strutture, pari al 40,4%, hanno almeno un servizio attivo. Ma anche altri capitoli della Missione Salute sono in estremo ritardo, come i posti letto in terapia intensiva e semi-intensiva, gli interventi di antisismica sugli ospedali – su cui la spesa è ferma all’11% e al 6% al Sud –, il Fascicolo Sanitario Elettronico. Siamo perfettamente d’accordo con il Presidente di GIMBE Cartabellotta quando sottolinea che in questo modo la grande sfida della riforma territoriale rischia di rimanere una colossale opera di edilizia sanitaria o di essere affidata ai privati, facendo naufragare l’obiettivo di rafforzare le cure intermedie. Il tutto, nonostante la drastica revisione al ribasso degli obiettivi iniziali. Speriamo che il governo abbia la volontà e la capacità per cambiare passo, per non mettere a rischio l’intera Missione e non perdere la più grande occasione della storia per la nostra sanità pubblica”. Lo scrivono in una nota i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Affari Sociali di Camera e Senato.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle