(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 PNRR, VIETRI (FDI): ITALIA ELOGIATA ANCHE DA DEMOCRATICI E SOCIALISTI EUROPEI, DE LUCA SMETTA DI DORMIRE

“E’ assai probabile che l’onorevole Piero De Luca stesse dormendo quando persino il capo delegazione Carla Tavares, esponente del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo, che la scorsa settimana ha guidato la missione di verifica sull’attuazione del Pnrr, ha affermato che ‘l’Italia e’ tra i Paesi capofila nell’attuazione del Piano avendo saputo adattarsi rapidamente ed efficacemente per mobilitare questi fondi’”. Lo dichiara, in una nota, il deputato Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Commissione Affari Sociali. “Quanto poi all’andamento delle rendicontazioni delle spese di alcune misure Salute del Pnrr, De Luca forse non si e’ ancora svegliato e non si e’ accorto che la stessa non e’ di competenza del Governo ma delle Regioni che, in piu’ occasioni, hanno confermato il raggiungimento degli obiettivi assegnati alle stesse entro il 30 giugno 2026. Se poi non crede a ciò’ che gli dico puo’ sempre chiedere conferma a qualche Presidente di regione con cui vanta di certo rapporti di conoscenza. Gli consiglio di iniziare da quello della Campania”, conclude Vietri.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati