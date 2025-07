(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 29 July 2025 M.O., SILVESTRI (M5S): MELONI VENGA IN AULA E CI DICA IN FACCIA CHE LA PALESTINA NON ESISTE

“Meloni non ha abbassato la testa solo davanti a Trump, ma anche davanti al criminale Netanyahu. A Gaza non c’è una crisi umanitaria, ma una carestia indotta, dove si sta usando la fame come strumento di morte. Il governo israeliano può far finta di non vedere le migliaia di bambini uccisi, ma noi li vediamo e non li dimentichiamo. Ogni genocidio ha sempre due vittime: i corpi massacrati e la verità. Chi denuncia diventa un problema, come Francesca Albanese che oggi noi abbiamo portato in Parlamento. A Meloni chiedo: quando sarà il momento per riconoscere lo Stato della Palestina? Quando non ci sarà più nessun essere umano da riconoscere? Meloni venga in Aula e ci dica che la Palestina non esiste, proprio come dice nelle interviste che le vengono confezionate dai media compiacenti. Venga a dircelo in faccia”.

Così in Aula Francesco Silvestri, deputato M5S.

