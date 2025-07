DAZI, M5S: BASTA RESE A BIG TECH, USARE LEVE WEB TAX E IVA*

(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

Roma, 29 luglio. “Visto che nel disperato tentativo di mascherare la debacle europea, operazione in realtà impossibile, tra Commissione e Governo italiano si cerca di dire che l’Ue nel settore delle big tech si è lasciata le mani libere, con la possibilità di regolamentare e normare, allora Bruxelles e Roma liberino effettivamente le mani. E agiscano una volta per tutta azionando la web tax e colmando così il vuoto dell’ultima proposta di bilancio europeo pluriennale, dove tra le entrate proprie non c’è il benché minimo riferimento a un prelievo sul settore digitale. E sul fronte interno la Meloni provi per una volta a tenere la schiena dritta. Per prima cosa approvi i nostri emendamenti ai vari provvedimenti fiscali per aumentare l’aliquota della digital tax italiana, al fine di finanziare un vero taglio dell’Irpef sul ceto medio. E contestualmente non dilapidi il lavoro fatto dalla Procura di Milano, dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza, che stanno affrontando un duro contenzioso con Meta, LinkedIn e X sull’Iva. Giustamente le suddette autorità propendono per la configurazione del rapporto tra consumatore e piattaforma come una permuta, riconoscendo il valore commerciale dei dati che il consumatore fornisce in cambio dell’accesso ai servizi digitali. Di conseguenza le piattaforme web devono pagare l’Iva. Oggi solo questo contenzioso vale per l’Italia 1 miliardo di euro. Continueremo a incalzare Meloni in Italia e Meloni in Europa su questo fronte, affinché la resa totale a Trump non si traduca definitivamente nell’orrido spettacolo di un’Italia ridotta allo stato pulviscolare”. Lo comunicano in una nota i parlamentari M5S delle Commissioni bilancio e finanze di Camera e Senato.

