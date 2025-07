(AGENPARL) - Roma, 29 Luglio 2025

DAZI, APPENDINO: QUESTA UE SIETE VOI, VDL RESPONSABILE SUICIDIO ENTRA IN LIBRI STORIA

Roma, 29 lug. – “Da domenica ormai possiamo dirlo senza mezzi termini: l’unione Europea è economicamente, politicamente e socialmente morta, e manco ha la dignità di ammetterlo. E chi ha compiuto questo delitto? Ursula Von der Leyen che per questo entrerà nei libri di storia: una Presidente con l’elmetto in testa, inginocchiata davanti a Washington, che difende gli interessi di pochi a scapito dei diritti e dei bisogni di milioni e che ha umiliato l’Europa e tutti noi europei. Von Der Leyen ha trasformato l’Europa in un Titanic e l’ha fatta schiantare contro un iceberg. Deve andare a casa subito. Ed è inutile che proviate a nascondervi: questa Europa siete voi, questa Europa è Giorgia Meloni che insieme alla sua musa ispiratrice VDL l’ha plasmato a sua immagine e somiglianza”. Così la Vicepresidente del Movimento 5 Stelle Chiara Appendino intervenendo alla Camera per chiedere un’informativa della Presidente del Consiglio sui dazi.

