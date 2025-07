(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 PD: Governo ha abbandonato il Sud e le aree interne. Noi ci battiamo per rilanciarle e proteggerle

“La destra ha alzato bandiera bianca di fronte allo spopolamento del Sud e delle aree interne. Il Partito Democratico, invece, rilancia con una proposta concreta, ambiziosa e necessaria: una legge da 6 miliardi di euro per restituire futuro e dignità ai territori dimenticati dalla destra.” Lo dichiarano i deputati del Partito Democratico Marco Sarracino e Claudio Stefanazzi, intervenuti oggi a Brindisi per presentare la proposta di legge a prima firma di Elly Schlein per la valorizzazione delle aree interne.

“La presidente Meloni e il capogruppo Foti parlano di spopolamento irreversibile come se fosse inevitabile – attaccano i parlamentari dem – ma noi non ci rassegniamo. Con questa proposta vogliamo dare una risposta concreta a chi ha deciso di restare e a chi vuole tornare: sosteniamo chi apre nuove attività economiche nei borghi, incentiviamo lo smart working, investiamo in assunzioni nella pubblica amministrazione, rafforziamo il trasporto pubblico locale e la sanità di prossimità.”

“Il Sud non ha bisogno di slogan, ma di politiche serie e coraggiose. Noi ci crediamo, e per questo – anche con i nostri amministratori locali – daremo battaglia in Parlamento e nelle piazze, facendone un tratto caratterizzante delle prossime elezioni regionali”.

