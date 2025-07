NATURA, FONTANA (M5S): SUA PROTEZIONE STRUMENTO PER CONTRASTARE CRISI CLIMATICA

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

Roma, 28 lug. – “Oggi celebriamo la Giornata Mondiale per la Conservazione della Natura, un momento di riflessione che deve trasformarsi in azione concreta e visione politica. I dati scientifici sono chiari: non basta salvare gli habitat, dobbiamo tutelare chi li abita. La fauna selvatica è l’architrave degli ecosistemi, e la sua protezione è oggi uno degli strumenti più potenti per contrastare la crisi climatica e garantire un futuro sostenibile. Trascurare la fauna significa condannare interi ecosistemi al declino funzionale. Purtroppo però non siamo messi bene. Perché, in casa, ci ritroviamo un governo che non perde occasione di confermarsi ostile all’ambiente e alla tutela della biodiversità, non ultima il tentativo di smantellare le norme che regolano l’attività venatoria, aprendo la strada a una pericolosa deregulation che mette seriamente a rischio la fauna selvatica. In Europa, invece, una Commissione europea che vuole disfarsi del Programma LIFE, l’unico strumento europeo interamente dedicato a clima e biodiversità, da cui l’Italia ha tratto enormi benefici. Con le evidenze di cui disponiamo oggi, non si può continuare a vedere l’ambiente come un ostacolo e non come una risorsa da proteggere e prendersene cura. Serve una visione integrata della natura, che guidi anche le politiche pubbliche, altrimenti rischiamo di perderla”.

Così in una nota la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.

