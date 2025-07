(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 28 July 2025 DAZI, GUBITOSA (M5S): TAJANI E SALVINI IN STATO CONFUSIONALE

NOTA STAMPA

Roma, 29 luglio. “Subito dopo la premier ex ‘pontiera’, quella Giorgia Meloni che alla fine della fiera esce dalla vicenda dazi con ‘zero tituli’, abbiamo due vicepremier che barcollano nel più totale stato confusionale. Tajani dice che i dazi al 15% sono alti ma sostenibili. Parliamo di quello stesso Tajani che, ancor prima che le trattative europee con Trump entrassero nel vivo, aveva già scritto nel Piano italiano per l’export di fine marzo 2025 che l’Italia si sarebbe impegnata in maggiori acquisti di armi e gas naturale liquefatto americano. Una concessione preventiva che non è servita a niente, rivelandosi un clamoroso errore strategico. Salvini, invece, alla domanda su quali effetti avranno i dazi al 15% sulle imprese, risponde che la domanda andrebbe rivolta alle imprese. Siamo nella follia più totale. Forse Salvini non si è accorto che da Confindustria a Legacoop, da Confcommercio ad Acea, da Federacciai a Confcooperative, le imprese hanno già lanciato l’allarme sulla batosta in arrivo, e certo non da oggi. Il tessuto produttivo italiano non merita questi personaggi in cerca d’autore”. Lo comunica in una nota il deputato Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S.

