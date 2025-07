Comunicato Stampa – ADM: Al via Campagna #SoCosaPorto per viaggiare senza problemi in dogana

(AGENPARL) - Roma, 28 Luglio 2025

ADM: AL VIA CAMPAGNA #SOCOSAPORTO PER VIAGGIARE SENZA PROBLEMI IN DOGANA

Roma, 28 luglio 2025 – L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lancia #SoCosaPorto, la campagna estiva rivolta a chi viaggia, per offrire indicazioni chiare e accessibili sui beni che possono essere introdotti in Italia, e nell’Unione Europea, senza incorrere in problemi di carattere doganale.

L’iniziativa ha l’obiettivo di informare i viaggiatori e agevolare i controlli doganali in porti, aeroporti e valichi di frontiera, prevenendo disguidi e sanzioni.

La campagna #SoCosaPorto è collegata alla Carta Doganale del Viaggiatore, realizzata su iniziativa dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che raccoglie in modo sintetico le principali norme sul trasporto di beni, merci e articoli soggetti a restrizioni, inclusi animali, piante e specie protette, indicando anche le sanzioni previste in caso di violazioni.

“Con questa iniziativa vogliamo rafforzare il dialogo con i cittadini, favorendo una maggiore consapevolezza delle regole che tutelano la sicurezza economica, sanitaria e ambientale del Paese. La conoscenza è il primo passo per viaggiare in modo responsabile” – ha dichiarato il Direttore dell’Agenzia, Roberto Alesse.

La campagna sarà diffusa sul Sito istituzionale ADM, sui canali social e nei principali luoghi di transito turistico, come aeroporti, porti e valichi di frontiera. Ogni settimana, inoltre, sui canali social ADM saranno pubblicati contenuti dedicati a temi di interesse per i viaggiatori e relativi ad alcol, tabacchi, medicinali, valuta, prodotti alimentari, vegetali e specie protette.

#SoCosaPorto si inserisce nel quadro delle iniziative di ADM volte a rafforzare la legalità, a tutelare la sicurezza dei consumatori e a migliorare il rapporto tra l’Amministrazione e i cittadini, promuovendo l’informazione e la prevenzione.

Per saperne di più sulla campagna #SoCosaPorto, e per consultare la Carta Doganale del Viaggiatore, visitare il sito http://www.adm.gov.it e seguire i canali social ufficiali dell’Agenzia.