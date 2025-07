(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 PNRR. LUCASELLI (FDI): ITALIA A GUIDA MELONI LEADER IN EUROPA NELL’UTILIZZO FONDI PNRR

“L’Italia si conferma all’avanguardia in Europa sia in relazione ai fondi PNRR ricevuti, oltre 122 miliardi di euro, sia in ordine alle risorse già spese, ben 79 miliardi di euro che rappresentano il 40% dei fondi totali a noi destinati. Questo lo si deve ad una straordinaria accelerazione nella realizzazione dei progetti avuta soprattutto nell’ultimo anno, con il 60% dei traguardi raggiunti, 374 su 614 totali. Numeri molto incoraggianti che sono frutto di un lavoro serio e attento dei nostri ministeri sotto la guida e la capacità di visione dei ministri Raffaele Fitto prima e poi Tommaso Foti. E’ stato il Servizio studi della Camera a certificare questi importanti dati: l’Italia a guida Meloni ha saputo imprimere al Pnrr una svolta decisiva a beneficio di cittadini e imprese, con buona pace di una sinistra incapace di riconoscere e gioire per i successi della Nazione”. Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Ylenja Lucaselli, capogruppo in Commissione Bilancio.

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati