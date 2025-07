(AGENPARL) - Roma, 26 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sat 26 July 2025 Fino a domani un mini villaggio di Campagna Amica di Coldiretti a Nemoli, nell’ambito di ViviLucania

Un mini villaggio mercato di Campagna Amica con decine di stand. Lo ha organizzato la Coldiretti della Basilicata, a Nemoli, sulle sponde del lago Sirino, all’interno di ViviLucania. Diversi i laboratori didattici organizzati che offrono ai più piccoli esperienze indimenticabili. Un vero trionfo di scoperte, apprendimento e divertimento a contatto con la natura. I piccoli partecipanti sono protagonisti di un’incredibile avventura sensoriale, mettendo alla prova il loro olfatto, imparando a riconoscere le diverse piante aromatiche e scoprendo i profumi inebrianti della nostra terra. Un percorso a piedi scalzi su terra, pietre, sottobosco ed erba stimola il tatto, con un’esperienza tattile unica e coinvolgente che riconnette i bambini con gli elementi naturali. Non mancano momenti di pura magia e apprendimento: i bambini possono divertirsi a indovinare gli anni degli alberi, osservando da vicino la loro storia e la loro crescita. L’arnia didattica apre le porte al sorprendente mondo delle api, svelando i segreti della produzione del miele e l’importanza di questi piccoli insetti per il nostro ecosistema. E per la gioia di tutti, presente anche la divertentissima mungitura dei bambini. La tre giorni è animata anche da incantevoli passeggiate lungo il lago, dove i più piccoli possono ammirare le ninfee in fiore, scoprire i pesci che nuotano indisturbati e osservare le tartarughe nel loro habitat naturale. Un vero e proprio viaggio che stimola la loro curiosità e il rispetto per la biodiversità. Un’altra esperienza entusiasmante è possibile viverla al Micromondo con allestimenti, interamente al coperto, e due percorsi distinti: uno geologico ed uno biologico. Presente poi, tanto artigianato rurale, con l’esposizione e la realizzazione di vimini, campanacci, coltello, libbani e boscaioli. Per l’occasione arrivati anche i “campanacci” da San Mauro forte che hanno allietato la prima giornata. Tanti prodotti enogastronomici tutti a chilometro zero in esposizione e in vendita. Allestito anche un banchetto per la raccolta firme per una proposta di legge di iniziativa popolare che renda obbligatoria l’origine degli ingredienti su tutti gli alimenti in commercio nella Ue. Un’iniziativa promossa da Coldiretti e Campagna Amica per portare l’Ue sulla strada della trasparenza verso i consumatori e della difesa degli agricoltori rispetto ai rischi dei prodotti agroalimentari importati e spacciati per tricolori.

Potenza 26 luglio 2025

AVVISO DI RISERVATEZZA

Ai sensi della normativa nazionale ed europea di cui al D.Lgs. 196/2003 (e s.m.i.) e al Reg. UE 679/2016, si precisa che la presente e-mail e’ inviata unicamente ai destinatari sopra indicati, con espressa diffida di leggere, copiare ed usare senza autorizzazione. Se avete ricevuto questa copia per errore, vogliate distruggerla e contattarci immediatamente.

NOTICE OF CONFIDENTIALITY

In accordance with national and European legislation pursuant to Legislative Decree 196/2003 (as amended and supplemented) and EU Reg. 679/2016, please note that this e-mail is sent only to the recipients indicated above, with express warning to read, copy and use without authorization. If you have received this copy by mistake, please destroy it and contact us immediately.