SCOMPARSA LOMBARDOZZI – ADALBERTO BERTUCCI, Capogruppo Fratelli d’Italia Consiglio Comunale Guidonia Montecelio

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 *Guidonia, Adalberto Bertucci (FdI): “Contrapposti in politica, amici nella

vita: un dolore la morte di Giovanni Battista Lombardozzi”*

“Non ho condiviso soltanto battaglie politiche, appassionate e leali, con

Giovanni Battista Lombardozzi, su due fronti da sempre contrapposti. Con

Battista, come lo chiamavo io e come tutti lo hanno sempre chiamato, ho

avuto soprattutto il privilegio della sua amicizia, sincera e leale, e

quella della sua cara Stefania. La sua scomparsa mi addolora profondamente,

ma è consolante sapere che tutto quello che ha fatto da sindaco prima e da

uomo politico poi per la nostra Guidonia Montecelio e per il suo sviluppo

non è stato dimenticato. Le mie condoglianze da amico in primis, e poi a

nome del nostro gruppo consiliare”, così Adalberto Bertucci, Capogruppo di

Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia Montecelio.