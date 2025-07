(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 NAPOLI, ALOISIO (M5S): “CORDOGLIO A FAMIGLIE, ORA PIÙ FONDI A SICUREZZA LAVORO”

Roma, 25 lug. – “Esprimo il mio più sentito cordoglio alle famiglie delle vittime dell’incidente verificatosi questa mattina nel quartiere Vomero, dove tre operai sono tragicamente deceduti a seguito di una caduta da un montacarichi durante lavori di ristrutturazione. Si tratta di un episodio che riaccende drammaticamente il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro, un’emergenza che richiede interventi concreti e immediati. Questo ennesimo incidente sottolinea con forza la necessità di rafforzare ogni livello di tutela e prevenzione, anche attraverso un’attiva azione di sensibilizzazione rivolta a tutti i soggetti coinvolti: dai datori di lavoro ai responsabili della sicurezza, fino ai lavoratori stessi. È imprescindibile che venga rafforzato l’uso corretto e costante dei dispositivi di protezione individuale, così come la cultura della sicurezza, che deve diventare una priorità condivisa in ogni cantiere. Tuttavia, è inaccettabile che, dall’inizio di questa legislatura, si registri un’inerzia da parte del governo rispetto alla tutela dei lavoratori. La mancanza di interventi concreti e di investimenti adeguati in formazione, controlli e rispetto dei diritti fondamentali rappresenta un gravissimo deficit di responsabilità istituzionale. Pertanto rinnovo l’appello al governo Meloni affinché aumentino urgentemente i fondi dedicati alla sicurezza sul lavoro, con un focus particolare sulla formazione professionale e sulla sensibilizzazione circa l’importanza del rispetto delle norme attraverso un potenziamento dell’educazione civica nelle scuole”. Lo scrive in una nota Vincenza Aloisio, senatrice del Movimento 5 Stelle.

—————–

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle