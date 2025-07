Eni: risultati del secondo trimestre e del semestre 2025 (comunicato stampa)

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Eni: risultati del secondo trimestre e del semestre 2025

La solidità della nostra strategia e la capacità esecutiva hanno determinato gli eccellenti risultati del secondo trimestre

’25, nonostante lo sfavorevole scenario prezzi e valutario. Eni rivede al rialzo le previsioni per l’intero ’25 e conferma il

piano di ritorni agli azionisti.

La flessibilità e l’opzionalità del portafoglio e dei piani della Società hanno consentito di realizzare nel trimestre oltre

€1 mld di iniziative di cassa per mitigare l’impatto dello scenario; incrementato il beneficio atteso per l’anno a €3 mld

rispetto al precedente valore di €2 mld.

Continui progressi nella creazione di valore dal modello satellitare Eni:

20% di investimento del fondo ARES in Plenitude, per un valore d’impresa implicito di €12 mld.

Firmato accordo di esclusiva con GIP per costituire una JV per il business Eni della CCUS.

Ben indirizzata la finalizzazione entro l’anno della JV con Petronas per la costituzione di un operatore di

rilevanza mondiale che valorizzerà le attività a gas dei due partner in Indonesia e Malesia.

Sostanziali progressi con YPF per la finalizzazione degli accordi relativi al progetto Argentina LNG, della capacità di 12

mln di tonnellate/anno, nell’ambito della strategia Eni di espansione del business gas/GNL.

Leverage proforma di Gruppo al 10%, minimo storico, grazie alle opzioni di portafoglio, alla disciplina nell’allocazione

del capitale e alle iniziative di cassa.

San Donato Milanese, 25 luglio 2025 – Il Consiglio di Amministrazione di Eni, riunitosi ieri sotto la presidenza di Giuseppe Zafarana, ha

approvato i risultati consolidati del secondo trimestre e primo semestre 2025 (non sottoposti a revisione contabile). Claudio Descalzi, AD di

Eni, ha commentato:

“La costante attenzione con la quale Eni continua ad attuare la propria strategia ha determinato gli eccellenti risultati del secondo trimestre ’25. Nonostante uno

scenario di mercato sfidante, il modello di business Eni conferma robustezza e flessibilità. La rigorosa disciplina finanziaria, un portafoglio sempre più solido e il

contenuto prezzo di pareggio dei progetti sostengono il modello assicurando una strategia di crescita autofinanziata. Al tempo stesso, continuiamo a generare

valore per gli azionisti, con la più forte struttura patrimoniale mai registrata. Nel trimestre abbiamo continuato a generare crescita e valore in tutti i nostri business.

Nell’ambito dei satelliti della transizione, abbiamo definito i termini per un investimento del 20% da parte di Ares in Plenitude come pure per costituire una nuova

entità congiunta con GIP che gestirà il nostro business della CCUS. Nell’upstream, prevediamo in linea con i tempi programmati di lanciare il nuovo satellite con

Petronas, che sarà focalizzato sulla valorizzazione delle risorse gas dei due partner in Indonesia/Malesia. Inoltre, l’attesa decisione finale di investimento del progetto

Argentina LNG rappresenta un passo significativo nell’espansione del nostro business del GNL. Infine, abbiamo identificato ulteriori iniziative di cassa che nel

complesso ci consentiranno di generare circa €3 mld di contributo alla nostra posizione finanziaria.

La gestione industriale ha realizzato €2,7 mld di EBIT proforma adjusted, €1,13 mld di risultato netto adjusted e €2,8 mld di flusso di cassa operativo, superiore ai

fabbisogni per gli investimenti di €2 mld. Nonostante l’evoluzione sfavorevole del cambio EUR/USD, abbiamo mantenuto un rapporto d’indebitamento proforma

estremamente contenuto a 0,10, limite inferiore dell’intervallo da noi dichiarato. Guardando al futuro, riteniamo che la nostra solida posizione finanziaria, la strategia

distintiva e differenziata e la capacità di rimanere flessibili e rapidi, continueranno a concorrere al nostro posizionamento ottimale per affrontare la volatilità di questa

fase di mercato e per continuare ad assicurare competitivi ritorni ai nostri azionisti.”

Principali dati operativi e risultati economico-finanziari

I Trim.

II Trim.

1.647

Produzione di idrocarburi

mgl di boe/g

I Sem.

var %

var %

1.668

1.712

1.658

1.726

Capacità installata da fonti rinnovabili a fine periodo

gigawatt

3.681

Utile operativo proforma adjusted ⁽ᵃ⁾

€ milioni

2.681

4.107

6.362

8.223

2.600

società consolidate

1.889

3.185

4.489

6.212

1.081

società partecipate rilevanti ⁽ᵇ⁾

1.873

2.011

Utile operativo proforma adjusted (per settore) ⁽ᵃ⁾

2.422

3.591

5.730

6.983

Global Gas & LNG Portfolio (GGP) e Power

Enilive e Plenitude

(334)

Refining e Chimica

(193)

(193)

(527)

(246)

(114)

(102)

Corporate, altre attività ed elisioni di consolidamento

(197)

(299)

3.308

2.749

Utile netto ante imposte adjusted ⁽ᵃ⁾

2.200

3.418

4.949

6.544

1.412

Utile (perdita) netto adjusted ⁽ᵃ⁾⁽ᶜ⁾

1.134

1.519

2.546

3.101

1.172

Utile (perdita) netto ⁽ᶜ⁾

1.715

1.872

3.414

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo ⁽ᵃ⁾

2.775

3.907

6.189

7.803

2.385

Flusso di cassa netto da attività operativa

3.517

4.571

5.902

6.475

1.885

Investimenti organici ⁽ᵈ⁾

2.029

2.126

3.914

4.116

10.334

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

10.198

12.113

10.198

12.113

57.269

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

53.405

55.219

53.405

55.219

Leverage proforma ⁽ᵉ⁾

(a) Per la definizione dei risultati adjusted vedi nota sulle Non-GAAP measure alle pagine 18 e successive.

(b) Per le principali JV/collegate vedi “Riconduzione utile operativo proforma adjusted di Gruppo” a pagina 24.

(c) Di competenza azionisti Eni.

(d) Esclude acquisizioni del controllo di business o di quote di minoranza ed altri item non organici.

(e) Calcolato considerando le transazioni definite ma non ancora finalizzate alla data di reporting.

Highlight strategici e finanziari

I vantaggi competitivi E&P basati sulle competenze e sulla capacità di gestione dei progetti alimentano la crescita futura

• Nel secondo trimestre ’25 produzione di petrolio e gas in riduzione del 2,6% rispetto al trimestre ’24 per effetto delle

operazioni di portafoglio; tuttavia, in aumento dell’1,3% su base sequenziale, in controtendenza rispetto alla stagionalità,

a conferma del trend di crescita previsto nel resto dell’anno.

• Attività esplorativa di Azule Energy (Eni 50%): ad aprile annunciata la scoperta a olio leggero di Capricornus 1-X,

nell’offshore della Namibia; a luglio, la scoperta a gas di Gajajeira-01, nell’offshore dell’Angola.

• Concordati con Petronas i principali termini per la creazione di una JV paritetica, autofinanziata che combinerà i portafogli

di asset a gas dei due partner in Indonesia e Malesia. La nuova entità di rilevanza mondiale sarà in grado di produrre 500

mila boe/giorno nel lungo termine e avrà accesso a un potenziale esplorativo a contenuto rischio di 50 TCF.

• Definito con YPF l’accordo per sviluppare il progetto Argentina LNG da 12 mln tonnellate/anno, valorizzando il gas del

giacimento Vaca Muerta. Grazie a un approccio per fasi, si prevede di esportare fino a 30 mln tonnellate/anno dal 2030.

• Avviato a maggio il giacimento a gas Merakes East nel bacino di Kutei, nell’offshore dell’Indonesia, a soli due anni dalla

FID. A giugno, Vår Energi (Eni 63%) ha avviato la produzione di Balder-X nel Mare del Nord.

Crescita dei business della transizione

La capacità installata di energia rinnovabile ha raggiunto 4,5 GW, in crescita del 45% rispetto al semestre ’24. Capacità

di bio-raffinazione a 1,65 mln ton/anno, con 1 mln ton/anno in fase di sviluppo.

A giugno Plenitude ha sottoposto un’offerta vincolante per l’acquisizione di Acea Energia che consentirebbe di aumentare

la base clienti di oltre il 10%.

La ristrutturazione dei business meno competitivi prosegue, facendo leva sul nostro vantaggio tecnologico

Completate da parte di Versalis le chiusure delle unità di cracking in perdita di Brindisi a marzo e di Priolo a luglio, in

anticipo rispetto ai piani, avviando la successiva fase di riconversione alla manifattura di prodotti decarbonizzati.

Avviati i lavori di costruzione presso l’hub di Livorno finalizzati alla conversione in bioraffineria.

Rilevante creazione di valore grazie agli investimenti di terzi nei nostri business della transizione

Accordo con Ares per un investimento del 20% nel capitale sociale di Plenitude, trasferendo a Eni €2 mld di cassa, sulla

base di un enterprise value del satellite di oltre €12 mld.

Creazione di una società finanziariamente indipendente, in joint venture con GIP, per la gestione e il finanziamento dello

sviluppo del business Eni della CCUS.

Nel primo semestre ’25 Eni ha incassato circa €3,8 mld derivanti da investimenti di terzi in Enilive e Plenitude.

Iniziative di portafoglio e di cassa per mitigare lo scenario con l’obiettivo di tutelare la leva, generare valore e assicurare

sostenibili ritorni per gli azionisti

Nel secondo trimestre ’25 realizzate misure mitigative della cassa per oltre €1 mld al fine di attenuare il negativo

andamento dei prezzi delle commodity e del cambio EUR/USD.

Leverage proforma pari al 10% grazie alla valorizzazione dei satelliti della transizione, alla gestione del portafoglio e

all’ottimizzazione dei costi.

Nel secondo trimestre ’25 distribuiti €0,76 mld di dividendi; avviato il programma di buy-back 2025 (€0,28 mld).

Eccellenti risultati sostenuti dalla solidità del modello di business, dalla disciplina finanziaria e dall’elevata qualità del

portafoglio in grado di mitigare lo scenario

Nel secondo trimestre ’25 l’EBIT proforma adjusted di Gruppo di €2,68 mld è stato in grado di assorbire il negativo

andamento dei prezzi delle commodity e del cambio EUR/USD con il sostegno di iniziative di efficienza, crescita dei

volumi e miglioramenti di mix. Utile netto adjusted di Gruppo a €1,13 mld con un tax rate consolidato del 46,6%.

Risultati di settore nel secondo trimestre ‘25:

E&P: EBIT proforma adjusted di €2,42 mld (-27% su base sequenziale, -33% rispetto al 2Q ‘24). Gli effetti positivi dovuti

al crescente contributo dei progetti a contenuto breakeven e le iniziative di efficienza hanno attenuato lo scenario

(prezzo Brent -20% e +5% cambio EUR/USD).

GGP e Power: EBIT proforma adjusted di €0,39 mld, in crescita del 9% vs. 2Q ‘24 grazie alla valorizzazione del

portafoglio e ai benefici dovuti all’esito di rinegoziazioni e accordi contrattuali.

Enilive: EBIT proforma adjusted di €0,13 mld (€0,2 mld l’EBITDA), in linea rispetto al 2Q ’24. I risultati positivi del

marketing sono stati compensati dallo sfavorevole scenario bio. Plenitude: EBIT proforma adjusted di €0,13 mld (€0,3

mld l’EBITDA), in calo rispetto allo stesso trimestre del 2024.

Refining: risultato in sostanziale pareggio, in miglioramento sequenziale grazie al recupero dei margini dei prodotti e

all’incremento del tasso di utilizzo degli impianti. Chimica: perdita di €0,18 mld a causa della prolungata recessione

del settore europeo. Tuttavia, sono stati registrati dei miglioramenti dovuti ai primi effetti del piano di ristrutturazione.

Il flusso di cassa operativo “CFFO adjusted” 1 di €2,78 mld ha assicurato la copertura degli investimenti lordi

ottimizzati ad un livello pari a €2,03 mld (-5% rispetto al 2Q ’24). Il conseguente free cash flow organico di €0,75 mld,

sostenuto anche da diverse iniziative volte a liberare capitale circolante, e dai proventi della gestione del portafoglio

di circa €0,6 mld, relativi al closing della seconda tranche dell’investimento di KKR in Enilive (ulteriore 5%), hanno

finanziato €1 mld di remunerazione agli azionisti, inclusa la quarta rata del dividendo 2024 (€0,76 mld) e il riacquisto

di azioni proprie (€0,28 mld nell’ambito del programma di buy back 2025). L’indebitamento finanziario netto è

diminuito di circa €0,14 mld rispetto al 31 marzo 2025, attestandosi a €10,2 mld.

Outlook 2025

Nonostante l’effetto negativo dell’indebolimento sia dei prezzi delle materie prime sia del dollaro, il Gruppo rivede al rialzo le

aspettative di generazione di cassa per il 2025 e conferma gli impegni di remunerazione degli azionisti.

In questo contesto:

il CFFO adjusted di Gruppo è atteso in aumento a circa €11,5 mld allo scenario aggiornato 2, rappresentando un

incremento di €0,5 mld rispetto alla previsione iniziale;

le iniziative di cassa e le altre misure organiche sono attese generare fino a €3 mld di liquidità, in aumento rispetto

alla previsione iniziale di €2 mld, al fine di mitigare gli effetti dello scenario;

la proiezione ad anno intero dell’EBIT proforma adjusted di GGP è in aumento a circa €1 mld (dai precedenti €0,8

mld) grazie ai migliori esiti rispetto alle stime iniziali delle rinegoziazioni e degli accordi commerciali e alle

ottimizzazioni di portafoglio.

Inoltre:

Confermati gli investimenti lordi ad un valore inferiore a €8,5 mld, in riduzione rispetto alla previsione iniziale di circa

€9 mld; gli investimenti netti sono attesi inferiori a €6 mld rispetto alla previsione iniziale di €6,5-7 mld;

Confermata la previsione della produzione di petrolio e gas a 1,7 mln di boe/giorno, in linea con le assunzioni iniziali.

Nel terzo trimestre la produzione è prevista nell’intervallo di 1,7 – 1,72 mln di boe/giorno.

Confermato l’outlook per Enilive e Plenitude:

o EBITDA proforma adjusted dell’anno previsto rispettivamente pari a circa €1 mld e superiore a €1,1 mld;

o Capacità rinnovabile installata prevista a fine anno ad oltre 5,5 GW (Plenitude @100%); capacità di bioraffinazione a 1,65 MTPA, alla quale si aggiunge 1 MTPA in costruzione.

Indice di solidità finanziaria atteso nell’intervallo indicato nel piano.

Leverage a fine anno previsto tra 0,15 e 0,2 su base proforma.

Confermati i ritorni previsti per gli azionisti nel 2025, con un aumento del dividendo del 5% a €1,05 per azione e l’esecuzione

di un programma di riacquisto azioni da almeno €1,5 mld.

La messa in pagamento della prima tranche del dividendo 2025 pari a €0,26 per azione è prevista il 24 settembre

2025 (record date 23 settembre).

1 Calcolato prima della variazione del capitale circolante al costo di rimpiazzo.

2 L’outlook 2025 aggiornato nel secondo trimestre si basa sulle seguenti previsioni: prezzo del Brent a 70 $/barile (65 $/barile nell’outlook del Q1 ’25), prezzo spot del gas TTF a 40

€/MWh, margine di raffinazione SERM a 4 $/barile, tasso di cambio EUR/USD a 1,1.

Segmenti di business: risultati operativi e finanziari

Exploration & Production

Produzione e prezzi

I Trim.

75,66

1,052

1.647

55,21

69,72

Brent dated

Cambio medio EUR/USD

Produzione di idrocarburi

Petrolio

Gas naturale

Prezzi medi di realizzo ⁽ᵃ⁾

Petrolio

Gas naturale

$/barile

mgl di boe/g

mgl di barili/g

mln di metri cubi/g

$/boe

$/barile

$/mgl di metri cubi

II Trim.

67,82

84,94

1,134

1,077

1.668

1.712

50,81

57,03

62,77

77,25

var %

I Sem.

71,74

84,09

1,093

1,081

1.658

1.726

52,99

55,64

66,17

75,97

var %

(a) I prezzi si riferiscono alle società consolidate.

Nel secondo trimestre 2025 la produzione di idrocarburi di 1,67 mln di boe/giorno (1,66 mln nel primo semestre 2025)

ha registrato una riduzione del 3% rispetto al secondo trimestre 2024 (-4% nel semestre) dovuta principalmente alle

operazioni di portafoglio del 2024 in Nigeria, Alaska e Congo. Al netto dei disinvestimenti, la produzione è

sostanzialmente in linea grazie all’entrata a regime dei progetti organici in Costa d’Avorio, Congo, Messico e Italia, e

all’avvio di Merakes Est nell’offshore dell’Indonesia mediante collegamento con la FSU di Jangkrik, che hanno

compensato il declino dei giacimenti maturi. Su base sequenziale, la produzione di idrocarburi è aumentata dell’1,3%.

Gli avvii in Indonesia e Norvegia e l’entrata a regime dei progetti organici in Costa d’Avorio, Norvegia, Messico e Australia

sono stati parzialmente compensati di minori nomine di gas in Kazakhstan, dalla fermata dell’impianto Angola LNG

partecipato da Azule Energy e dal declino di giacimenti maturi.

La produzione di petrolio è stata di 825 mila barili/giorno, in aumento del 6% rispetto al secondo trimestre 2024 (805

mila barili/giorno nel primo semestre 2025, in aumento del 2%). La crescita organica in Costa d’Avorio, a seguito

dell’avvio della Fase 2 del progetto Baleine, e in Messico sono stati compensati dai disinvestimenti e dal declino di

giacimenti maturi.

La produzione di gas naturale è stata di 125 mln di metri cubi/giorno, in riduzione del 9% rispetto al secondo trimestre

2024 (126 mln di metri cubi/giorno nel primo semestre 2025, in riduzione del 9%). La cessione delle attività e il declino

dei giacimenti maturi sono stati in parte compensati dalla crescita organica in Congo (Marine XII), Italia (regimazione di

Argo/Cassiopea) e Indonesia.

Risultati

I Trim.

II Trim.

(€ milioni)

var %

I Sem.

var %

5.406

Ricavi Upstream

4.701

6.312

10.107

11.934

3.308

Utile operativo proforma adjusted

2.422

3.591

5.730

6.983

1.841

1.885

1.495

1.417

3.446

3.745

1.078

1.951

di cui: società partecipate rilevanti

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

1.281

1.353

2.230

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

1.659

2.698

3.889

5.098

2.456

Utile (perdita) ante imposte adjusted

1.957

2.937

4.413

5.476

1.059

1.323

2.372

2.505

1.313

Esclusione special items

tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

Costi di ricerca esplorativa:

costi di prospezioni, studi geologici e geofisici

radiazione di pozzi di insuccesso

1.439

I Trim.

1.078

1.320

Investimenti tecnici

1.336

Società partecipate rilevanti

II Trim.

Utile operativo adjusted (quota Eni)

(€ milioni)

2.775

2.885

var %

I Sem.

var %

1.841

1.885

di cui: Vår Energi

1.009

1.192

Azule

Utile netto adjusted

Dividendi

Produzione di idrocarburi

(mgl di boe/g)

Nel secondo trimestre 2025 il settore Exploration & Production ha registrato l’utile operativo proforma adjusted di €2.422

mln con una riduzione del 33% rispetto al secondo trimestre 2024, dovuta ai minori prezzi di realizzo in dollari dei liquidi

che riflettono la riduzione del prezzo del benchmark Brent (-20%) e l’apprezzamento del cambio EUR/USD (+5%) che

penalizza la conversione in euro delle controllate aventi il dollaro USA come moneta funzionale. Tali riduzioni sono state

parzialmente compensate da positivi effetti mix dovuti al crescente contributo dei progetti a maggiore redditività a

seguito della razionalizzazione del portafoglio e alle iniziative di efficienza. Nel semestre ’25, l’utile operativo proforma

adjusted di €5.730 mln è diminuito del 18% rispetto al semestre ’24 per gli stessi fenomeni evidenziati nel commento ai

risultati del trimestre.

Nel secondo trimestre 2025 il settore ha registrato l’utile netto adjusted di €1.059 mln (-20% rispetto al secondo trimestre

2024) al quale hanno contribuito i risultati delle JV e collegate, in particolare Vår Energi, Azule Energy ed Ithaca Energy.

L’utile netto adjusted di €2.372 mln nel primo semestre 2025 evidenzia una riduzione del 5% rispetto al semestre ’24.

Nel secondo trimestre 2025 il tax rate si attesta a circa 46% (46% nel primo semestre 2025), evidenziando una riduzione

di circa 9 punti percentuali rispetto al periodo di confronto del 2024 (circa 8 punti percentuali nel semestre) per effetto

principalmente di un più favorevole mix geografico dei profitti.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Nel 2025 abbiamo effettuato importanti scoperte near-field ad alto valore nel Regno Unito, attraverso Ithaca Energy (Eni

37,2%), in Norvegia, attraverso Vår Energi (Eni 63%) e in Costa d’Avorio. In aprile, la JV Azule Energy (Eni 50%) ha

annunciato i risultati preliminari del pozzo Capricornus 1-X, nel bacino dell’Orange in Namibia, grazie a un test di

produzione positivo che ha intercettato un intervallo mineralizzato a olio leggero. Gli studi di valutazione della scoperta

proseguono. A luglio, Azule ha anche comunicato una scoperta con il primo pozzo a gas di Gajajeira-01 in Angola.

A maggio, Eni ha avviato la produzione di gas del giacimento Merakes East nel blocco East Sepinggan (Eni 85%,

operatore), nel bacino del Kutei, nell’offshore di Indonesia che contribuirà per circa 18.000 boe/g alla produzione Eni. A

giugno, Vår Energi ha avviato la produzione del giacimento ad olio di Balder-X nell’offshore norvegese. La produzione è

prevista raggiungere circa 80 mila boe/giorno nei prossimi 3-4 mesi.

Maggio: avviata l’attività di workover presso il giacimento Sankofa East in Ghana, in prossimità della FPSO John

Agyekum Kufuor, nell’ambito del più ampio piano di sviluppo del giacimento.

Giugno: definito con YPF un accordo che fa seguito al Memorandum di Intesa dello scorso aprile, relativo al progetto

Argentina LNG (ARGLNG) per la definizione delle attività necessarie a traguardare la decisione finale di investimento del

progetto che comprende le installazioni di produzione, di trattamento, di trasporto e di liquefazione del gas attraverso

unità galleggianti, per una capacità totale di 12 mln di tonnellate/anno di GNL destinato ai mercati internazionali.

Giugno: avviata in Congo la nuova piattaforma logistica Yasika, un’infrastruttura strategica all’interno del progetto Congo

LNG. La piattaforma, realizzata per valorizzare il potenziale di gas della concessione Marine XII, sarà impiegata in ausilio

delle due unità galleggianti di liquefazione: Tango FLNG (0,6 MTPA), entrata in produzione a dicembre 2023, e Nguya

FLNG (2,4 MTPA), il cui avvio è previsto entro la fine del 2025.

Giugno: Eni e Petronas hanno firmato l’accordo quadro per la creazione di una nuova Joint Venture che gestirà gli asset

prevalentemente a gas dei due partner rispettivamente in Indonesia e Malesia attraverso una business combination di

due portafogli molto complementari in grado di generare sinergie finanziarie ed operative. In linea con il modello

satellitare Eni di costituire entità upstream geograficamente focalizzate ed autonome, la nuova JV sarà gestita come

un’entità finanziariamente autosufficiente con l’obiettivo produttivo di 500 mila boe/giorno sostenibile nel medio termine

e un potenziale esplorativo a contenuto rischio di 50 trilioni di piedi cubi.

Luglio: Eni ha firmato con il partner Sonatrach un nuovo contratto per l’esplorazione e lo sviluppo di idrocarburi nell’area

di Zemoul El Kbar. Il contratto, della durata di 30 anni, riguarda un’area di circa 4.200 km² situata a circa 300 km a sudest di Hassi Messaoud e comprende anche asset adiacenti precedentemente gestiti tramite contratti separati.

L’accordo fa seguito alla recente assegnazione a Eni, in partnership con PTTEP, del blocco Reggane II, avvenuta

nell’ambito della Gara Algeria 2024.

Global Gas & LNG Portfolio e Power

Vendite e produzione

II Trim.

I Trim.

var %

I Sem.

var %

Spread PSV vs. TTF

Prezzo spot del Gas Italia al PSV

€/MWh

Vendite di gas naturale

mld di metri cubi

Italia

10,44

12,64

Resto d’Europa

10,70

Mercati europei

Resto del Mondo

Totale vendite gas ⁽ᵃ⁾

21,13

24,83

Vendite di GNL

Power

Produzione termoelettrica

12,12

Importatori in Italia

(a) Include vendite intercompany.

Global Gas & LNG Portfolio

• Nel secondo trimestre 2025 le vendite di gas naturale di 9,01 mld di metri cubi sono in diminuzione del 4% rispetto al

periodo di confronto per effetto della riduzione dei volumi venduti nel settore grossisti. Le vendite nel mercato Europeo

pari a 3,58 mld di metri cubi sono sostanzialmente in linea con il periodo di confronto (+1% rispetto al Q2 ’24), a seguito

delle maggiori vendite in Benelux, nella Penisola Iberica e nel Regno Unito, in parte compensate dalle minori vendite in

Turchia e Germania. Nel primo semestre 2025, le vendite di gas naturale ammontano a 21,13 mld di metri cubi, in

riduzione del 15% rispetto al primo semestre 2024, a causa dei minori volumi commercializzati in Italia (-17%, pari a -2,20

mld di metri cubi vs. primo semestre 2024) e nei mercati Europei, in particolare in Turchia (-14%, pari a -1,34 mld di metri

cubi vs primo semestre 2024).

Power

La produzione termoelettrica è stata pari a 4,53 TWh nel secondo trimestre 2025, in aumento dell’8% rispetto al periodo

di confronto per effetto del maggior tasso di utilizzo degli impianti per cogliere le opportunità di mercato (9,94 TWh nel

primo semestre 2025, in aumento dell’8% per gli stessi driver del trimestre).

Risultati

I Trim.

5.590

Ricavi della gestione caratteristica

var %

I Sem.

3.315

9.034

8.464

1.358

(684)

1.370

Utile operativo proforma adjusted

di cui: società partecipate rilevanti

Power

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

(566)

(310)

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted

(207)

(517)

Investimenti tecnici

var %

3.444

II Trim.

(€ milioni)

Nel secondo trimestre 2025 il business Global Gas & LNG Portfolio ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di

€321 mln in lieve riduzione rispetto al 2024, grazie alla continua valorizzazione dal portafoglio gas, nonché ai benefici

connessi alle rinegoziazioni e accordi commerciali. Nel primo semestre ’25 l’utile operativo proforma adjusted di €631

mln è diminuito del 4% rispetto al primo semestre ’24.

Nel secondo trimestre 2025, il business Power ha riportato l’utile operativo proforma adjusted di €66 mln, in aumento di

€44 mln rispetto allo stesso periodo del 2024, per effetto di un provento una tantum dovuto a una rinegoziazione

contrattuale. Nel primo semestre 2025, l’utile operativo proforma adjusted di €229 mln, evidenzia un aumento di €179

mln rispetto al primo semestre 2024.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special item” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Luglio: firmato un accordo di lungo termine con Venture Global per la fornitura di 2 MTPA di gas naturale liquefatto

(GNL) per 20 anni a partire dal 2030, previsto anno di avvio della Fase 1 di CP 2 LNG di proprietà di Venture Global.

L’accordo è la prima fornitura a lungo termine di GNL da parte di Eni negli Stati Uniti e rappresenta uno sviluppo

significativo nella strategia di Eni di espandere e diversificare la presenza nel GNL, migliorando la flessibilità del

portafoglio al fine di raggiungere l’obiettivo di 20 MTPA di fornitura di GNL contrattualizzato entro il 2030.

Enilive e Plenitude

Enilive

I Trim.

II Trim.

I Sem.

var %

var %

Enilive

Spread EU HVO UCO-based vs UCO

Spread US RD⁽ᵃ⁾ UCO-based vs UCO

Lavorazioni bio

Tasso utilizzo impianti di raffinazione bio

Totale vendite Enilive

Vendite rete

$/ton

mgl ton

mln ton

10,66

11,81

di cui: Italia

Vendite extrarete

di cui: Italia

Altre vendite

(a) Renewable Diesel.

Nel secondo trimestre 2025 i volumi di lavorazione bio pari a 0,27 mln di tonnellate sono in riduzione del 16% rispetto

allo stesso periodo del 2024 e risentono principalmente dei minori volumi lavorati presso le bioraffinerie di Gela e

Chalmette a seguito delle fermate per manutenzione. La produzione risulta in lieve calo su base sequenziale,

principalmente a causa dell’attività di manutenzione opportunistica svolta a Gela. Nel primo semestre ’25 le lavorazioni

bio sono in riduzione del 16% rispetto al semestre ’24, per gli stessi driver del trimestre.

Nel secondo trimestre 2025 le vendite rete ammontano a 1,97 mln di tonnellate, (+4% rispetto al periodo di confronto), a

seguito delle maggiori vendite in Italia, in particolare di benzine e diesel. Nel primo semestre 2025, le vendite rete

ammontano a 3,75 milioni di tonnellate, +2% rispetto al semestre di confronto per gli stessi driver del trimestre.

Nel secondo trimestre 2025 le vendite extrarete in Italia sono pari a 2,09 mln di tonnellate, -27% rispetto al 2024 a seguito

della minore disponibilità di prodotto in specifiche aree geografiche. In riduzione anche su base semestrale con 4,36

milioni di tonnellate, -18% rispetto al semestre di confronto.

I Trim.

4.757

Ricavi della gestione caratteristica

II Trim.

var %

I Sem.

var %

4.779

5.525

9.536

10.739

EBITDA proforma adjusted

Utile operativo proforma adjusted

di cui: società partecipate rilevanti

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Utile (perdita) netto adjusted

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo

(1.264)

(482)

(1.264)

(482)

(1.038)

(€ milioni)

Indebitamento netto

Investimenti tecnici

Nel secondo trimestre 2025, il business Enilive ha registrato un utile operativo proforma adjusted di €129 mln,

sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo del 2024 (€224 mln nel primo semestre ’25 rispetto a €313 mln del

primo semestre ’24, -28%). La positiva performance del marketing conseguita grazie alla rete Eni di evolute stazioni di

servizio è stata compensata dall’impatto dei minori margini dei biocarburanti penalizzati dall’oversupply con impatti

negativi sui prezzi spot dell’HVO nell’Unione Europea.

L’EBITDA proforma adjusted di €209 mln è in linea rispetto al secondo trimestre 2024 (€208 mln). Nel primo semestre

’25 l’EBITDA proforma adjusted è stato di €381 mln, in calo del 18% rispetto ai €464 mln del primo semestre ‘24.

Tuttavia, dal mese di giugno, gli spread della bioraffinazione in Europa hanno mostrato segni di ripresa, creando

condizioni favorevoli per Enilive per capitalizzare il miglioramento dei margini nella seconda metà dell’anno, sostenuto

da una domanda stagionale più elevata.

Plenitude

I Trim.

II Trim.

I Sem.

var %

var %

Plenitude

PUN Index GME

€/MWh

Clienti retail/business a fine periodo

mln pdf

Vendite retail e business gas a clienti finali

mld di metri cubi

Vendite retail e business energia elettrica a clienti finali

terawattora

Capacità installata da fonti rinnovabili a fine periodo

gigawatt

Produzione di energia da fonti rinnovabili

Punti di ricarica veicoli elettrici a fine periodo

terawattora

migliaia

Al 30 giugno 2025, clienti retail/business leggermente superiori a 10 mln (gas ed energia elettrica), in linea rispetto al

30 giugno 2024.

Le vendite retail e business di gas a clienti finali pari a 0,68 mld di metri cubi nel secondo trimestre 2025, sono in calo

del 7% rispetto al periodo di confronto, principalmente a causa della riduzione dei clienti retail e della base clienti nel

segmento business, in Italia e in Francia. Nel primo semestre 2025 le vendite ammontano a 3,07 mld di metri cubi in

calo del 7% principalmente in Italia, a seguito della riduzione dei clienti e dei consumi medi.

Le vendite retail e business di energia elettrica a clienti finali pari a 4,09 TWh nel secondo trimestre 2025 sono in

riduzione dell’1% rispetto al secondo trimestre 2024, a seguito principalmente dei minori volumi commercializzati nel

resto d’Europa. Nel semestre 2025, le vendite di 8,99 TWh beneficiano dell’incremento della base clienti nel segmento

business in Italia.

Al 30 giugno 2025, la capacità installata da fonti rinnovabili è pari a 4,5 GW, principalmente grazie allo sviluppo organico

dei progetti in Spagna, Stati Uniti, Regno Unito e Italia, e alle acquisizioni negli Stati Uniti, Spagna e Germania.

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è stata pari a 1,5 TWh nel secondo trimestre 2025, in aumento del

23% rispetto al secondo trimestre 2024 (2,7 TWh nel semestre ’25, in aumento del 17% rispetto al semestre ’24),

principalmente grazie allo start-up dei progetti organici e al positivo contributo degli asset acquisiti.

I punti di ricarica dei veicoli elettrici installati al 30 giugno 2025 sono pari a 21,8 mila unità, in aumento del 7% rispetto

alle 20,4 mila unità al 30 giugno 2024, grazie allo sviluppo della rete.

I Trim.

3.718

Ricavi della gestione caratteristica

var %

I Sem.

var %

1.885

1.871

5.603

5.207

EBITDA proforma adjusted

Utile operativo proforma adjusted

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione special item

(252)

(435)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

Utile (perdita) netto adjusted

II Trim.

(€ milioni)

2.792

Indebitamento netto

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo

2.061

1.981

2.061

1.981

Investimenti tecnici

Nel secondo trimestre 2025, Plenitude ha conseguito un utile operativo proforma adjusted di €133 mln, in riduzione

dell’11% rispetto allo stesso periodo di confronto, per effetto dei minori risultati del business retail parzialmente

compensati dal ramp-up della capacità installata da fonti rinnovabili e dei relativi volumi (nel primo semestre ’25 l’utile

operativo proforma adjusted ammonta a €374 mln, in riduzione del 4% rispetto al periodo di confronto pari a €391 mln).

Il business ha conseguito un EBITDA proforma adjusted pari a €256 mln, in calo del 3% rispetto al secondo trimestre

2024 (nel semestre €614 mln, +1% rispetto a €609 mln del periodo di confronto).

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Maggio: Plenitude e Marelli, azienda di componentistica per l’industria automobilistica, hanno definito un accordo per la

realizzazione di tre impianti fotovoltaici e di una Comunità Energetica. Gli impianti saranno situati negli stabilimenti

produttivi Marelli in Italia (Potenza, L’Aquila e Torino) con una capacità installata complessiva di 5,4 MW. Questa iniziativa

conferma la strategia di Plenitude nel promuovere le Comunità Energetiche come strumento della transizione fondato

sulla condivisione dell’energia da fonti rinnovabili in un contesto di prossimità tra chi utilizza e condivide l’energia e gli

impianti che la producono.

Giugno: Eni e i fondi Alternative Credit di Ares Management (“Ares”), affiliati del principale gestore globale di investimenti

Ares Management Corporation (NYSE: ARES), hanno concordato i termini economici e di governance per la cessione di

una partecipazione in Plenitude pari al 20% del capitale sociale per un controvalore di circa €2 mld sulla base di un equity

value della Società di €10 mld, corrispondente a un enterprise value di oltre €12 mld. Il completamento dell’operazione è

subordinato al rilascio delle autorizzazioni da parte delle autorità competenti.

Giugno: Plenitude ha siglato un accordo con Modine, azienda specializzata in sistemi e componenti per la gestione

termica, finalizzato alla realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico a Pocenia (Udine). L’impianto, con una capacità

installata di 1,585 MWp, genererà circa 1,8 GWh di elettricità all’anno.

Giugno: Plenitude ha avviato la produzione del blocco nord dell’impianto fotovoltaico di Renopool nella regione

dell’Estremadura in Spagna, per una capacità installata di 130 MW. Una volta operativo entro la fine del 2025, sarà il più

grande parco solare realizzato dalla Società a livello globale costituito da sette impianti, con una capacità installata

complessiva di 330 MW. Il blocco nord, attualmente connesso alla rete e costituito da tre impianti fotovoltaici è atteso

produrre oltre 265 GWh all’anno.

Luglio: Plenitude ha avviato la costruzione del nuovo progetto fotovoltaico da 200 MW di Entrenúcleos situato nella

provincia di Siviglia, in Andalusia. La produzione di energia rinnovabile stimata del progetto supererà i 435 GWh all’anno.

Refining e Chimica

Produzioni e vendite

I Trim.

II Trim.

var %

I Sem.

var %

Refining

Standard Eni Refining Margin (SERM)

Lavorazioni in conto proprio Italia

$/barile

mln ton

Lavorazioni in conto proprio resto del Mondo

Totale lavorazioni in conto proprio

12,24

12,20

Tasso utilizzo impianti di raffinazione

Chimica

Vendite prodotti chimici

mln ton

Tasso utilizzo impianti

Refining

Nel secondo trimestre 2025 il margine di raffinazione indicatore Eni (Standard Eni Refining Margin) si è attestato in

media a 4,8 $/barile, rispetto a 6,4 $/barile nel secondo trimestre 2024, dovuto ai ridotti crack spreads dei prodotti,

impattati negativamente dalla debole domanda, in particolare nei settori industriali e delle costruzioni, dall’eccesso di

capacità e dalla pressione competitiva delle altre aree geografiche (4,3 $/barile nel primo semestre 2025, in riduzione

rispetto a 7,6 $/barile nel primo semestre 2024, principalmente per effetto del trend registrato nel primo trimestre

2025).

Nel secondo trimestre 2025 le lavorazioni di petrolio e di semilavorati in conto proprio in Italia, pari a 3,73 mln di

tonnellate, sono in aumento del 21% rispetto al secondo trimestre 2024, per effetto dei maggiori volumi lavorati presso

le raffinerie di Sannazzaro, Milazzo e Taranto, a seguito di minori fermate programmate, nonostante l’upset

dell’impianto di Taranto avvenuto a maggio, il cui ripristino è atteso entro fine 2025. Nel resto del mondo, le lavorazioni

sono diminuite del 3% rispetto al secondo trimestre 2024 per effetto di minori volumi lavorati in Germania. Nel primo

semestre 2025 le lavorazioni in Italia sono stabili, mentre nel resto del mondo evidenziano un aumento (+3%).

Chimica

Le vendite di prodotti chimici nel secondo trimestre 2025 sono pari a 0,72 mln di tonnellate, in riduzione del 5% rispetto

al periodo di confronto a seguito del calo della domanda e di fermate produttive. Nel primo semestre ’25 le vendite

sono pari a 1,52 mln di tonnellate, -6% rispetto al semestre 2024.

I margini sono rimasti deboli in tutti i settori. I prezzi riportati dalle materie prime non hanno recuperato i costi dei fattori

produttivi energetici e delle materie prime, a causa del difficile contesto europeo, della debolezza dell’attività economica

e delle pressioni competitive di operatori con strutture di costo migliori.

Risultati

I Trim.

4.932

(334)

(243)

(459)

(343)

(343)

(310)

Ricavi della gestione caratteristica

Utile (perdita) operativo proforma adjusted

Refining

di cui: società partecipate rilevanti

Chimica

Utile (perdita) operativo delle società consolidate

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate

Utile (perdita) ante imposte adjusted

II Trim.

4.533

5.517

(193)

(193)

(184)

(222)

(843)

(234)

(213)

(246)

(207)

(199)

Utile (perdita) netto adjusted

(197)

(€ milioni)

Investimenti tecnici

I Sem.

9.465

11.191

(527)

(246)

(100)

(427)

(390)

(1.302)

(173)

(225)

(556)

(371)

(550)

(262)

(147)

(507)

(184)

var %

var %

Nel secondo trimestre 2025, il business Refining, che include il contributo di ADNOC R> ha raggiunto un risultato quasi

in pareggio, in calo rispetto al risultato positivo del secondo trimestre 2024 a causa dei minori margini. Su base

sequenziale, con la ripresa dello scenario in particolare a giugno, i risultati registrano un significativo miglioramento

nonostante l’upset dell’impianto sopra menzionato. Nel primo semestre 2025, il business ha conseguito una perdita

operativa proforma adjusted di €100 mln, in calo rispetto al periodo di confronto per effetto di più deboli margini di

raffinazione.

Nel secondo trimestre 2025, il business della Chimica gestito da Versalis ha riportato una perdita operativa proforma

adjusted pari a €184 mln, in diminuzione di €38 mln rispetto al secondo trimestre 2024 a seguito dei minori costi delle

materie prime e dei primi benefici del piano di ristrutturazione. Tale risultato riflette un contesto di perdurante contrazione

del settore chimico europeo, dovuto al rallentamento macroeconomico e ai maggiori costi di produzione in Europa che

hanno ridotto la competitività delle produzioni di Versalis rispetto ai competitors americani ed asiatici in un contesto di

eccesso di offerta. Nel primo semestre 2025, la perdita proforma adjusted di €427 mln, in aumento rispetto alla perdita

di €390 mln nel primo semestre 2024 riflette condizioni di mercato eccezionalmente avverse.

Per il commento agli special item del settore si rinvia al paragrafo “Special items” nella sezione Risultati di gruppo.

Sviluppi strategici

Giugno: Versalis ha avviato presso lo stabilimento di Mantova, l’impianto dimostrativo della tecnologia Hoop®, per il

riciclo chimico dei rifiuti in plastica mista. Grazie a questa tecnologia, complementare al riciclo meccanico, si possono

trasformare i rifiuti di plastica mista in materia prima per la realizzazione di nuovi prodotti.

Risultati di sostenibilità e altri sviluppi

Tra i principali sviluppi della strategia di Gruppo finalizzata a rendere sempre più sostenibile la performance ESG delle attività

industriali del Gruppo si evidenzia:

• Aprile: Eni ha perfezionato la chiusura finanziaria degli accordi con il Dipartimento per la Sicurezza Energetica e Net Zero

(DESNZ) del Regno Unito relativi al progetto Liverpool Bay CCS, dove Eni è operatore delle attività di trasporto e

stoccaggio (T&S) di CO2 all’interno del Consorzio industriale Hynet. Con questo accordo il progetto Liverpool Bay CCS

entra nella fase esecutiva di realizzazione, sbloccando investimenti chiave nella catena di approvvigionamento, la

maggior parte dei quali a livello locale.

• Maggio: Eni Foundation ed Eni Natural Energies (ENE) Angola hanno firmato due Memorandum of Understanding (MoU)

con il Ministero della Salute angolano. Il primo MoU riguarda una nuova iniziativa di assistenza sanitaria pediatrica

incentrata sul rafforzamento dei servizi di terapia intensiva neonatale e pediatrica. Il secondo MoU riguarda lo sviluppo

di un’interfaccia digitale per migliorare il coordinamento tra gli ospedali di Luanda. Entrambi i progetti mirano a migliorare

la qualità dell’assistenza sanitaria e l’accessibilità per i pazienti in tutto il Paese.

• Maggio: Eni ha firmato un accordo per entrare in un periodo di trattativa esclusiva con Global Infrastructure Partners

(“GIP”), investitore che fa parte del private equity BlackRock, con l’obiettivo di finalizzare il processo di due diligence e la

redazione della documentazione relativa alla cessione di una partecipazione di controllo congiunto pari al 49,99% in Eni

CCUS Holding, società che include e opera i progetti CCS di Hynet e Bacton nel Regno Unito, L10 in Olanda e che ha

anche il diritto di acquisire, nel prossimo futuro, il progetto di Ravenna. In base all’accordo definitivo in corso di

negoziazione, oltre all’acquisizione iniziale del 49,99% di partecipazione GIP prevede di contribuire agli investimenti nei

progetti CCUS in corso.

• Giugno: Eni è stata confermata, per il diciannovesimo anno consecutivo, nell’indice di borsa FTSE4Good Developed con

un punteggio tra le top 5 del settore.

• Giugno: Eni ha lanciato l’iniziativa “HPC Call4Innovators”, in collaborazione con Advanced Micro Devices (AMD), Hewlett

Packard Enterprise (HPE) e Consorzio CINECA, con il supporto di Plug and Play, in cui startup, PMI, istituzioni

accademiche e centri di ricerca avranno accesso diretto alle risorse di supercalcolo di HPC6 per testare i propri modelli

di calcolo e collaborare con gli esperti della Società, con l’obiettivo di accelerare in modo significativo lo sviluppo di

tecnologie per la decarbonizzazione e promuovere metodologie computazionali innovative applicate alla transizione

energetica.

• Giugno: Eni ha avviato il primo export di olio vegetale dalla Costa d’Avorio, prodotto a partire dai residui dell’albero della

gomma, in linea con la strategia di decarbonizzazione dell’azienda e lo sviluppo sostenibile delle filiere agricole locali.

• Giugno: Eni ha inaugurato il primo impianto di estrazione di olio vegetale nella Repubblica del Congo presso la città di

Loudima. L’impianto ha una capacità di 30 mila tonnellate/anno di olio vegetale e la produzione verrà destinata alle

bioraffinerie Enilive, dove verrà trasformata in biocarburante utile per la decarbonizzazione dei trasporti, nell’ottica della

strategia Eni di mobilità sostenibile.

• Giugno: Eni Next ha siglato con il Gruppo Azimut un accordo di collaborazione nell’ambito del quale Azimut lancerà un

nuovo fondo di investimento a lungo termine europeo (ELTIF) di venture capital per cui si avvarrà anche della consulenza

e delle competenze di Eni Next sugli sviluppi tecnologici nel settore energetico. Il fondo ELTIF, il cui avvio è previsto per

settembre 2025, sosterrà gli investimenti nel settore energy tech.

Luglio: Eni ha sottoscritto con Khazna Data Centers, leader globale nelle infrastrutture digitali hyperscale, un Head of

Terms (HoT) per la costituzione di una Joint Venture finalizzata allo sviluppo di un “AI Data Center Campus” con capacità

IT complessiva di 500 MW, nel sito di Ferrera Erbognone, in Lombardia. Il progetto si inquadra nella partnership strategica

tra Italia ed Emirati Arabi Uniti avviata a febbraio 2025 che punta a raggiungere una capacità IT complessiva fino a 1 GW

in Italia.

Risultati di Gruppo

I Trim.

II Trim.

(€ milioni)

var %

I Sem.

var %

22.565

Ricavi della gestione caratteristica

18.767

21.715

41.332

44.651

2.328

Utile (perdita) operativo

1.162

1.581

3.490

4.251

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

1.554

1.967

1.889

3.185

4.489

6.212

1.873

2.011

2.681

4.107

6.362

8.223

2.600

Utile (perdita) operativo adjusted

1.081

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti

3.681

Utile operativo proforma adjusted

3.308

2.422

3.591

5.730

6.983

Global Gas & LNG Portfolio (GGP) e Power

Enilive e Plenitude

(527)

(246)

(299)

(334)

Refining e Chimica

(193)

(193)

(102)

Corporate, altre attività ed elisioni di consolidamento

(197)

2.749

Utile (perdita) ante imposte adjusted

2.200

3.418

4.949

6.544

1.453

Utile (perdita) netto adjusted

1.175

1.539

2.628

3.137

1.195

Utile (perdita) netto

1.756

1.932

1.172

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

1.715

1.872

Eliminazione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item ⁽ᵃ⁾

1.233

1.134

1.519

2.546

3.101

1.412

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

(a) Per maggiori informazioni v. tabella “Analisi degli special item”.

Nel secondo trimestre 2025 il Gruppo ha conseguito l’utile operativo proforma adjusted di €2.681 mln, con una riduzione

del 35% rispetto al trimestre di confronto per effetto principalmente della flessione del 20% del prezzo del Brent e

dell’apprezzamento del tasso di cambio EUR/USD (+5% rispetto al secondo trimestre 2024) che hanno influenzato il

settore E&P, attenuati dal più favorevole mix produttivo dovuto al crescente contributo di barili a maggiore redditività e

dall’efficienza nei costi. Gli altri settori hanno registrato una performance più o meno in linea con il trimestre dell’anno

scorso. Il risultato del periodo comparativo include un provento derivante da un accordo sulla ripartizione dei costi

ambientali con un’altra società italiana relativi ad attività di bonifica in siti industriali nei quali Eni era subentrato come

successore alla prima. La performance del settore GGP e Power, in crescita del 9% rispetto al secondo trimestre 2024, è

stata trainata dalla valorizzazione del portafoglio gas e dai benefici relativi a rinegoziazioni/accordi. Il business Refining

ha conseguito un risultato di quasi pareggio (una perdita di soli €0,01 mld), mentre la Chimica ha registrato una perdita

di €0,18 mld che riflette il perdurante contesto di debolezza dell’industria europea, evidenziando tuttavia un

miglioramento rispetto ai trimestri di confronto per effetto degli iniziali benefici del piano di ristrutturazione in corso. La

performance dei satelliti legati alla transizione Enilive/Plenitude è stata in linea con le aspettative del management. Nel

primo semestre 2025 il Gruppo ha registrato un utile operativo proforma adjusted di €6.362 mln, in calo del 23% rispetto

al primo semestre 2024, per effetto degli stessi trend evidenziati nel commento ai risultati del trimestre.

Nel secondo trimestre 2025, l’utile ante imposte adjusted di €2.200 mln, in riduzione del 36% rispetto al trimestre di

confronto, riflette il trend dell’utile operativo adjusted e il minor contributo delle JV e associate valutate all’equity. Nel

primo semestre ’25 il Gruppo ha conseguito un utile ante imposte adjusted di €4.949 mln, in calo del 24% rispetto al

primo semestre ’24.

L’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni di €1.134 mln ha registrato un calo del 25%, riflettendo la riduzione

del 36% dell’utile ante imposte adjusted. Il tax rate adjusted di Gruppo si è attestato al 46,6% (55% nel secondo trimestre

2024) trainato da un migliore mix geografico dell’utile ante imposte nell’E&P, che riflette il maggior contributo delle

giurisdizioni con aliquote fiscali inferiori alla media, anche a seguito della razionalizzazione del portafoglio. Nel primo

semestre ’25 l’utile netto adjusted di competenza degli azionisti Eni è pari a €2.546 mln, in calo del 18% rispetto al primo

semestre ’24.

Posizione finanziaria netta e cash flow operativo

I Trim.

1.195

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

I Sem.

var. ass.

(134)

1.756

1.932

(176)

(1.341)

II Trim.

var. ass.

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

1.842

1.716

2.991

(1.275)

3.558

4.899

– plusvalenze nette su cessioni di attività

(165)

(184)

1.434

– dividendi, interessi e imposte

1.456

(506)

2.384

3.165

(781)

(984)

Variazione del capitale di esercizio

1.176

(1.038)

1.230

Dividendi incassati da partecipate

1.104

(225)

(1.058)

(1.483)

(2.230)

(2.819)

(334)

(296)

(631)

(584)

(573)

(1.172)

– ammortamenti e altre componenti non monetarie

Imposte pagate

(297)

Interessi (pagati) incassati

2.385

Flusso di cassa netto da attività operativa

3.517

4.571

(1.054)

5.902

6.475

(1.819)

Investimenti tecnici

(1.954)

(2.021)

(3.773)

(3.952)

(100)

(547)

(351)

(2.308)

1.957

(251)

Investimenti in partecipazioni, imprese consolidate e rami d’azienda

(316)

(543)

Altre variazioni relative all’attività di investimento

(275)

(242)

(175)

(223)

Free cash flow

1.271

2.369

(1.098)

1.687

(200)

Investimenti e disinvestimenti di attività finanziarie non strumentali all’attività operativa

(190)

(120)

(2.768)

(1.007)

Dismissioni di partecipazioni consolidate, rami d’azienda, attività materiali e immateriali e partecipazioni

Variazione debiti finanziari correnti e non correnti

(317)

(645)

(1.324)

1.444

(375)

Rimborso di passività per beni in leasing

(300)

(362)

(675)

(671)

2.022

Flusso di cassa del capitale proprio

(458)

(908)

1.564

(1.486)

3.050

Flusso di cassa netto delle obbligazioni perpetue subordinate ibride e interessi

Variazioni area di consolidamento e differenze cambio sulle disponibilità

(121)

(150)

(204)

(249)

VARIAZIONE NETTA DELLE DISPONIBILITA’ LIQUIDE ED EQUIVALENTI

3.414

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted

I Trim.

1.419

(1.399)

2.775

3.907

(1.132)

6.189

7.803

(1.614)

II Trim.

var. ass.

I Sem.

var. ass.

Free cash flow

1.271

2.369

(1.098)

1.687

(375)

Rimborso di passività per beni in leasing

(300)

(362)

(675)

(671)

(309)

(478)

(€ milioni)

Debiti e crediti finanziari società acquisite

(413)

Differenze cambio su debiti e crediti finanziari e altre variazioni

(312)

(591)

(725)

(721)

2.022

Flusso di cassa del capitale proprio

(458)

(908)

1.564

(1.486)

3.050

1.841

Flusso di cassa netto delle obbligazioni perpetue subordinate ibride e interessi

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO ANTE PASSIVITA’ PER LEASING

(633)

1.977

(2.553)

4.530

Rimborsi lease liability

(123)

Accensioni del periodo e altre variazioni

(289)

(676)

2.093

VARIAZIONE DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO POST PASSIVITA’ PER LEASING

(213)

2.722

(2.558)

5.280

Il flusso di cassa netto da attività operativa del primo semestre 2025 pari a €5.902 mln, include €879 mln di dividendi

distribuiti dalle partecipate, principalmente da Azule Energy e Vår Energi. L’ammontare dei crediti commerciali ceduti prosoluto nell’ambito degli accordi di factoring con istituzioni finanziarie è stato superiore di circa €0,4 mld rispetto alla manovra

del quarto trimestre 2024, nell’ambito delle continue iniziative del Gruppo per l’ottimizzazione del fabbisogno di capitale

circolante.

Il flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted si ridetermina in €6.189 mln nel primo

semestre 2025 (€2.775 mln nel secondo trimestre 2025), al netto delle seguenti componenti: l’utile/perdita di magazzino olio

e prodotti, la differenza temporanea tra il valore del magazzino gas calcolato in base al metodo del costo medio ponderato

e la misura interna di performance del management che utilizza il magazzino quale leva di ottimizzazione dei margini, il fair

value dei derivati su commodity privi dei requisiti formali per il trattamento in hedge accounting, o ripartiti proporzionalmente

per competenza, gli oneri di decommissioning stanziati in relazione a piani industriali di riconversione di impianti non

competitivi nello scenario di transizione o di smantellamento di attività in perdita.

La riconduzione del flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo adjusted al flusso di cassa netto

da attività operativa è riportata di seguito:

I Trim.

II Trim.

2024 var. ass.

I Sem.

2024 var. ass.

Flusso di cassa netto da attività operativa

3.517

4.571

(1.054)

5.902

6.475

(573)

Variazione del capitale di esercizio

(1.176)

(827)

(349)

(192)

1.038

(1.230)

Esclusione derivati su commodity

(405)

(157)

Esclusione (utile) perdita di magazzino

2.685

4.171

(1.486)

6.015

7.611

(1.596)

(264)

2.775

3.907

(1.132)

6.189

7.803

(1.614)

2.385

3.330

3.414

(€ milioni)

Flusso di cassa netto ante variazione circolante a costi di rimpiazzo

(Proventi) oneri straordinari

Flusso di cassa netto ante variazione circolante al costo di rimpiazzo

adjusted

I capex organici di €3,9 mld nel primo semestre 2025 registrano una riduzione del 5% rispetto al semestre 2024 ed escludono

la quota di capex che sarà rimborsata al closing delle dismissioni di attività in corso. Al netto di tali capex organici, il flusso

di cassa discrezionale ante variazione circolante ammonta in circa €2,3 mld.

La manovra netta di portafoglio (saldo cessioni/acquisizioni) evidenzia un esborso di circa €0,3 mld. Le acquisizioni sono

riferite allo sviluppo della capacità da fonti rinnovabili di Plenitude e allo sviluppo dell’attività agri-business. Altri flussi di

cassa relativi all’attività di investimento includono l’incasso di un conguaglio post chiusura della business combination con

Ithaca Energy Plc (€0,12 mld). I flussi del capitale proprio comprendono l’incasso di €3,6 mld per l’investimento del 30% da

parte del fondo KKR in Enilive, nonché €0,2 mld relativi all’incremento della partecipazione del 2,4% di EIP in Plenitude.

La riduzione dell’indebitamento ante IFRS 16 pari a circa €2 mld è dovuta al flusso di cassa netto da attività operativa

adjusted di €6,2 mld, e al flusso di cassa del capitale proprio (€3,8 mld) relativo all’investimento del 30% da parte del fondo

KKR in Enilive e alla seconda transazione del fondo EIP nel capitale sociale di Plenitude, ai capex organici di €3,9 mld, al

pagamento dei dividendi agli azionisti Eni e all’acquisto di azioni proprie di €2,2 mld (€1,5 mld di pagamento dividendi e €0,7

mld relativi al riacquisto di azioni), al ripagamento dei debiti verso fornitori per l’acquisto di beni capitali rilevati come

finanziari in relazione alle dilazioni di pagamento concordate (€0,8 mld), nonché al pagamento delle rate di leasing e delle

cedole dei bond ibridi (€0,8 mld) e altre variazioni (€0,2 mld).

Eni, a seguito dell’autorizzazione dell’Assemblea degli Azionisti del 14 maggio 2025, ha avviato il programma 2025 di

acquisto di azioni proprie, da realizzarsi entro la fine di aprile 2026 con un esborso di €1,5 mld. Tale ammontare potrà essere

incrementato, sulla base di eventuali aumenti del flusso di cassa da attività operativa, fino ad un massimo complessivo di

€3,5 mld. Alla data del 18 luglio 2025, sono state acquistate circa 32,2 mln di azioni con un esborso di €440 mln.

Stato patrimoniale riclassificato

(€ milioni)

31 Dic. 2024

30 Giu. 2025

Var. ass.

Capitale immobilizzato

Immobili, impianti e macchinari

59.864

52.910

(6.954)

Diritto di utilizzo beni in leasing

5.822

5.275

(547)

Attività immateriali

6.434

6.421

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

1.595

1.379

(216)

Partecipazioni

15.545

14.224

(1.321)

Crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa

1.107

1.026

Debiti netti relativi all’attività di investimento

(1.364)

(1.209)

89.003

80.026

(8.977)

Capitale di esercizio netto

Rimanenze

6.259

5.798

(461)

Crediti commerciali

12.562

9.562

(3.000)

Debiti commerciali

(15.170)

(12.378)

2.792

(313)

(457)

(15.774)

(14.433)

1.341

Attività (passività) tributarie nette

Fondi per rischi e oneri

Altre attività (passività) d’esercizio

Fondi per benefici ai dipendenti

Attività destinate alla vendita e passività direttamente associabili

(2.292)

(803)

1.489

(14.271)

(12.567)

1.704

(681)

(687)

2.539

2.314

CAPITALE INVESTITO NETTO

74.276

69.311

(4.965)

Patrimonio netto degli azionisti Eni

52.785

49.738

(3.047)

Interessenze di terzi

2.863

3.667

Patrimonio netto

55.648

53.405

(2.243)

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

12.175

10.198

(1.977)

Passività per beni leasing

6.453

5.708

(745)

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

18.628

15.906

(2.722)

COPERTURE

74.276

69.311

(4.965)

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

Gearing ante lease liability ex IFRS 16

Gearing post lease liability ex IFRS 16

Al 30 giugno 2025 il capitale immobilizzato (€80 mld) è diminuito di €9 mld rispetto al 31 dicembre 2024 a seguito dell’effetto

negativo delle differenze cambio (al 30 giugno 2025, cambio puntuale EUR/USD pari a 1,172 rispetto al cambio di 1,039 al

31 dicembre 2024, +13%) che hanno ridotto il valore in euro dei book value delle attività denominate in dollari, nonché della

classificazione “Attività destinate alla vendita” di partecipazioni in asset operati del settore upstream in Costa d’Avorio e

Congo.

Il patrimonio netto (€53,4 mld) è diminuito di €2,2 mld rispetto al 31 dicembre 2024 per effetto delle differenze cambio

negative (circa €6 mld) a causa del deprezzamento del dollaro USA rispetto all’euro, e della remunerazione degli azionisti per

€2,2 mld (distribuzione dividendi e riacquisto di azioni proprie). Queste riduzioni sono state parzialmente compensate

dall’utile netto del periodo (€1,8 mld) e dalla rilevazione nelle riserve di utili della differenza positiva (circa €2,7 mld) tra il

corrispettivo incassato per effetto dell’investimento del 30% del fondo KKR nella controllata Enilive e il valore contabile della

corrispondente frazione di patrimonio netto ceduto che incrementa i non-controlling interest.

Le interessenze di terzi di €3,7 mld al 30 giugno 2025 includono: i) la partecipazione di minoranza acquisita dal socio KKR

nel capitale sociale di Enilive nel semestre (€0,9 mld) e l’incremento della partecipazione di minoranza del fondo EIP in

Plenitude a €0,7 mld; ii) il bond ibrido perpetuo subordinato emesso da una controllata del Gruppo nel 2024 (€1,8 mld)

classificato nel patrimonio netto in considerazione del diritto incondizionato del Gruppo di evitare il trasferimento di liquidità

o altre attività finanziarie agli obbligazionisti.

L’indebitamento finanziario netto 3 ante lease liability al 30 giugno 2025 è pari a €10,2 mld, in riduzione di circa €2 mld rispetto

al 31 dicembre 2024.

Il leverage 4 – rapporto tra indebitamento finanziario netto ante lease liabilities e patrimonio netto – si attesta al 19% al 30

giugno 2025. Su base proforma, il leverage si attesta al 10%, considerando le operazioni di cessione in corso, in particolare

la proposta di investimento del 20% da parte del fondo di private equity Ares in Plenitude.

Special item

Gli special item dell’utile operativo (al lordo del relativo effetto fiscale) sono rappresentati da oneri netti di €641 mln e €355

mln rispettivamente nel primo semestre e nel secondo trimestre 2025, con il seguente breakdown per settore:

E&P: oneri netti di €443 mln nel primo semestre 2025 (oneri netti di €164 mln nel secondo trimestre 2025) relativi

principalmente a write-down di proprietà in fase di dismissione il cui valore è stato allineato al fair value (circa €350 mln)

nonché alla revisione delle riserve di un altro asset;

GGP e Power: proventi netti di €517 mln nel primo semestre 2025 (€207 mln nel secondo trimestre 2025) rappresentati

principalmente dalla componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting o vendite

a termine di gas di portafoglio per le quali non è prevista la own use exemption (€342 mln e €99 mln rispettivamente nel

primo semestre e nel secondo trimestre 2025). La riclassificazione del saldo negativo di €297 mln (€196 nel secondo

trimestre 2025) si riferisce ai derivati utilizzati per la gestione dell’esposizione dei margini alle variazioni dei tassi di

cambio delle valute estere e alle differenze di conversione dei debiti e dei crediti commerciali.

Enilive e Plenitude: oneri netti per €334 mln (€118 mln nel secondo trimestre 2025) relativi principalmente alla

componente valutativa dei derivati su commodity privi dei requisiti per l’hedge accounting (€293 mln e €85 mln

rispettivamente nel primo semestre e secondo trimestre 2025).

Refining e Chimica: oneri netti di €319 mln (€234 mln nel secondo trimestre 2025) relativi principalmente al write-down

degli investimenti di compliance e stay-in-business relativi a CGU con flussi di cassa attesi negativi (€159 mln e €99 mln

rispettivamente nel primo semestre e secondo trimestre 2025) e ad oneri ambientali di €117 mln (€102 mln nel secondo

trimestre 2025).

Informazioni sulla composizione dell’indebitamento finanziario netto sono fornite a pag. 27.

In questo comunicato stampa apposite note esplicative illustrano contenuto e significato degli indicatori alternativi di performance in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli Indicatori

Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015. Per la definizione di questi indicatori alternativi di performance v. sezione Indicatori Alternativi

di Performance alle pag. 18 e seguenti del presente comunicato stampa.

Altre informazioni, basis of presentation e disclaimer

Il presente comunicato stampa sui risultati consolidati dell’Eni relativi al secondo trimestre e al primo semestre 2025 è stato redatto su base volontaria

in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 82-ter del Regolamento Emittenti (delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive

modificazioni) nell’ambito di una policy aziendale di regolare informativa sulle performance finanziarie e operative della Compagnia rivolta al mercato

e agli investitori in linea con il comportamento dei principali peer che pubblicano un reporting trimestrale. Le informazioni economiche sono fornite

con riferimento al secondo trimestre e primo semestre 2025 e ai relativi comparative period (secondo trimestre e primo semestre 2024 e primo

trimestre 2025). I flussi di cassa sono presentati con riferimento agli stessi periodi. Le informazioni patrimoniali sono fornite con riferimento al 30

giugno 2025 e al 31 dicembre 2024. Le informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie, laddove non diversamente indicato, sono state redatte

conformemente ai criteri di rilevazione e valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IFRS), emanati dall’International

Accounting Standards Board (IASB) e adottati dalla Commissione Europea secondo la procedura di cui all’art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002

del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. I criteri di rilevazione e valutazione adottati nella preparazione dei risultati del secondo

trimestre 2025 e del primo semestre 2025 sono gli stessi adottati nella redazione della Relazione Finanziaria Annuale 2024 alla quale si rinvia. La

relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025 redatta ai sensi dell’art. 154-ter del TUF soggetta a limited review sarà pubblicata nella

prima settimana d’agosto.

Il contenuto e il significato delle misure di risultato non-GAAP e degli altri indicatori alternativi di performance è spiegato da note esplicative dedicate,

in linea con gli Orientamenti dell’ESMA sugli Indicatori Alternativi di Performance (Orientamenti ESMA/2015/1415) pubblicati in data 5 ottobre 2015.

Per maggiori dettagli si rinvia alla sezione “Misure alternative di performance (Non-GAAP measure)” del presente “Comunicato stampa”.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Francesco Esposito, dichiara ai sensi del comma 2 art. 154-bis del TUF che

l’informativa contabile nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Disclaimer

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”) relative a: piani di investimento, dividendi, acquisto di azioni

proprie, allocazione dei flussi di cassa futuri generati dalla gestione, evoluzione della struttura finanziaria, performance gestionali future, obiettivi di

crescita delle produzioni e delle vendite, esecuzione dei progetti. I forward-looking statements hanno per loro natura una componente di rischiosità e di

incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi e sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno differire in misura anche significativa rispetto a quelli

annunciati in relazione a una molteplicità di fattori, tra cui: l’avvio effettivo di nuovi giacimenti di petrolio e di gas naturale, la capacità del management

nell’esecuzione dei piani industriali e il successo nelle trattative commerciali, l’evoluzione futura della domanda, dell’offerta e dei prezzi del petrolio, del

gas naturale e dei prodotti petroliferi, le performance operative effettive, le condizioni macroeconomiche generali, fattori geopolitici quali le tensioni

internazionali e l’instabilità socio-politica e i mutamenti del quadro economico e normativo in molti dei Paesi nei quali Eni opera, l’impatto delle

regolamentazioni dell’industria degli idrocarburi, del settore dell’energia elettrica e in materia ambientale, il successo nello sviluppo e nell’applicazione di

nuove tecnologie, cambiamenti nelle aspettative degli stakeholder e altri cambiamenti nelle condizioni di business, l’azione della concorrenza. In relazione

alla stagionalità nella domanda di gas naturale e di alcuni prodotti petroliferi e all’andamento delle variabili esogene che influenzano la gestione operativa

di Eni, quali i prezzi e i margini degli idrocarburi e dei prodotti derivati, l’utile operativo e la variazione dell’indebitamento finanziario netto del trimestre non

possono essere estrapolati su base annuale.

Contatti societari

Sito internet: http://www.eni.com

Società per Azioni, Rome, Piazzale Enrico Mattei, 1

Il presente comunicato relativo ai risultati consolidati del secondo trimestre e del primo semestre 2025 (non sottoposti a revisione contabile) è

disponibile sul sito internet Eni all’indirizzo eni.com.

Alternative performance indicators (Non-GAAP measures)

Il management valuta le performance underlying dei settori di business sulla base di misure di risultato non previste dagli IFRS (“Misure alternative di

performance”) che escludono dall’utile operativo e dall’utile netto reported una serie di oneri e proventi che il management valuta straordinari o non correlati alla

gestione industriale (special items) rispettivamente before e after tax che comprendono in particolare: le svalutazioni e le riprese di valore di asset, le plusvalenze

da cessione di immobilizzazioni materiali ed immateriali e di partecipazioni, gli accantonamenti al fondo rischi ambientale e altri fondi, gli oneri delle

ristrutturazioni, il fair value dei derivati di copertura dei rischi commodity/cambio privi dei requisiti formali per l’hedge accounting o per la “own use exemption”

e per analogia gli effetti valutativi relativi ad attività/passività nell’ambito di relazioni di “natural hedge” dei rischi summenzionati, nonché le svalutazioni delle

attività per imposte anticipate. Corrispondentemente è considerata avere natura “special” anche la componente di risultato della valutazione a equity delle

partecipazioni in joint venture e imprese collegate per la quota riferibile ai suddetti oneri e proventi (after tax). Inoltre, è oggetto di esclusione il cosiddetto

profit/loss on stock dato dalla differenza tra il costo corrente delle quantità vendute e quello determinato sulla base del criterio contabile IFRS del costo medio

ponderato per la valutazione delle giacenze di fine periodo. Il profit (loss) on stock non è rilevato nei settori che utilizzano il magazzino come leva gestionale per

ottimizzare i margini. Analogamente a quanto previsto per gli special item, è oggetto di esclusione il profit or loss on stock incluso nei risultati dalle imprese

partecipate valutate all’equity.

Tali misure di risultato sono definite utile operativo adjusted e utile netto adjusted.

Il management ritiene che tali misure di performance consentano di facilitare l’analisi dell’andamento dei business, assicurando una migliore comparabilità dei

risultati nel tempo, avuto riguardo alla presenza di fenomeni non ricorrenti, e, agli analisti finanziari, di valutare i risultati di Eni sulla base dei loro modelli

previsionali. L’informativa finanziaria Non-GAAP deve essere considerata come complementare e non sostituisce le informazioni redatte secondo gli IFRS. Le

altre compagnie possono adottare metodologie differenti per il calcolo delle Non-GAAP measure.

Di seguito la descrizione delle principali misure alternative di performance; le misure di seguito rappresentate sono afferenti a risultati consuntivati:

Utile operativo e utile netto adjusted

L’utile operativo e l’utile netto adjusted sono ottenuti escludendo dall’utile operativo e dall’utile netto reported gli special item e l’utile/perdita di magazzino,

nonché, nella determinazione dell’utile netto dei settori di attività, gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto. Ai fini della

determinazione dei risultati adjusted dei settori, sono classificati nell’utile operativo gli effetti economici relativi agli strumenti finanziari derivati attivati per la

gestione del rischio connesso all’esposizione dei margini industriali e dei debiti e crediti commerciali in valuta ai movimenti dei tassi di cambio e le relative

differenze di cambio di traduzione. L’effetto fiscale correlato alle componenti escluse dal calcolo dell’utile netto adjusted è determinato sulla base della natura

di ciascun componente di reddito oggetto di esclusione, con l’eccezione degli oneri/proventi finanziari per i quali è applicata convenzionalmente l’aliquota

statutory delle società italiane.

Gli oneri/proventi finanziari correlati all’indebitamento finanziario netto esclusi dall’utile netto adjusted di settore sono rappresentati dagli oneri finanziari sul

debito finanziario lordo e dai proventi sulle disponibilità e sugli impieghi di cassa non strumentali all’attività operativa.

Pertanto, restano inclusi nell’utile netto adjusted di settore gli oneri/proventi finanziari correlati con gli asset finanziari operati dal settore, in particolare i proventi

su crediti finanziari e titoli strumentali all’attività operativa e gli oneri finanziari derivanti dall’accretion discount di passività rilevate al valore attuale (in particolare

le passività di smantellamento e ripristino siti nel settore Exploration & Production).

Utile/perdita di magazzino

L’utile/perdita di magazzino deriva dalla differenza tra il costo corrente dei prodotti venduti e quello risultante dall’applicazione del costo medio ponderato

prevista dagli IFRS.

Utile operativo proforma adjusted

In relazione al crescente contributo delle JV/associates ed anche in connessione con il modello satellitare Eni, è stata definita la misura di risultato “utile

operativo proforma adjusted” che integra la quota Eni dei loro margini operativi.

Special item

Le componenti reddituali sono classificate tra gli special item, se significative, quando: (i) derivano da eventi o da operazioni il cui accadimento risulta non

ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente nel consueto svolgimento dell’attività; (ii) derivano da eventi o da operazioni

non rappresentativi della normale attività del business, come nel caso degli oneri di ristrutturazione e ambientali, nonché di oneri/proventi connessi alla

valutazione o alla dismissione di asset, anche se si sono verificati negli esercizi precedenti o è probabile si verifichino in quelli successivi. Inoltre, le differenze e

derivati in cambi relativi alla gestione commerciale e non finanziaria, come avviene in particolare per i derivati in cambi posti in essere per la gestione del rischio

di cambio implicito nelle formule prezzo delle commodity, ancorché gestiti unitariamente sul mercato, sono riclassificati nell’utile operativo adjusted variando

corrispondentemente gli oneri/proventi finanziari. Sono classificati tra gli special item gli effetti contabili dei derivati su commodity valutati a fair value in

aggiunta a quelli privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, anche quelli non ammessi alla “own use exemption”, la quota

inefficace dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri. Analogamente sono

classificati come special items gli effetti valutativi relativi ad attività/passività impiegate in una relazione di natural hedge di un rischio mercato, quali le differenze

di cambio da allineamento maturate su debiti in valuta i cui flussi di rimborso sono assicurati da entrate in valuta altamente probabili. Sia la componente di fair

value sospesa relativa ai derivati su commodity e altri strumenti sia le componenti maturate saranno imputate ai risultati di futuri reporting period al manifestarsi

del sottostante.

In applicazione della Delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, le componenti reddituali derivanti da eventi o da operazioni non ricorrenti sono evidenziate,

quando significative, distintamente nei commenti del management e nell’informativa finanziaria.

Leverage

Il leverage è una misura Non-GAAP della struttura finanziaria del Gruppo, evidenziando il grado di indebitamento, ed è calcolato come rapporto tra

l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi azionisti. Il leverage è utilizzato per valutare il grado di solidità e di

efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi e mezzi propri, nonché per effettuare analisi

di benchmark con gli standard dell’industria.

Gearing

Il gearing è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il capitale investito netto e misura quanta parte del capitale investito netto è finanziata

con il ricorso ai mezzi di terzi.

Flusso di cassa operativo ante capitale circolante al costo di rimpiazzo

Flusso di cassa netto da attività operativa prima della variazione del capitale di esercizio, escludendo l’utile/perdita di magazzino e certe componenti

straordinarie, quali accantonamenti straordinari per perdite su crediti, nonché in considerazione dell’elevata volatilità dei mercati la variazione del fair value dei

derivati su commodity privi dei requisiti contabili per essere classificati come hedges in base agli IFRS, compresi quelli non ammessi alla “own use exemption”,

la quota inefficace dei derivati di copertura nonché gli effetti dei derivati le cui sottostanti transazioni fisiche sono attese in reporting period futuri.

Free cash flow

Il Free cash flow è la misura che consente il collegamento tra il rendiconto finanziario, che esprime la variazione delle disponibilità liquide tra inizio e fine periodo

dello schema di rendiconto finanziario obbligatorio, e la variazione dell’indebitamento finanziario netto tra inizio e fine periodo dello schema di rendiconto

finanziario riclassificato. Il “free cash flow” rappresenta l’avanzo o il deficit di cassa che residua

dopo il finanziamento degli investimenti e chiude alternativamente: (i) sulla variazione di cassa di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi di cassa

relativi ai debiti/attivi finanziari (accensioni/rimborsi di crediti/debiti finanziari), al capitale proprio (pagamento di dividendi/acquisto netto di azioni

proprie/apporti di capitale), nonché gli effetti sulle disponibilità liquide ed equivalenti delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze cambio da

conversione; (ii) sulla variazione dell’indebitamento finanziario netto di periodo, dopo che sono stati aggiunti/sottratti i flussi relativi al capitale proprio, nonché

gli effetti sull’indebitamento finanziario netto delle variazioni dell’area di consolidamento e delle differenze di cambio da conversione.

Indebitamento finanziario netto

L’indebitamento finanziario netto è calcolato come debito finanziario al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti, delle attività finanziarie valutate al fair

value con effetti a conto economico, nonché dei crediti finanziari non strumentali all’attività operativa. Assumono la qualificazione di strumentali all’attività

operativa le attività finanziarie funzionali allo svolgimento delle operations.

Riconciliazione risultati Non-GAAP vs. risultati GAAP

(€ milioni)

(843)

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

GRUPPO

Refining e Chimica

Effetto

eliminazione utili

interni

Enilive e Plenitude

1.495

Corporate e Altre

attività

Global Gas & LNG

Portfolio e Power

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali (recupero costi da terzi)

svalutazioni (riprese di valore) nette

Exploration &

Production

II Trimestre 2025

(261)

1.162

(198)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

(196)

(207)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

1.659

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

2.422

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

(213)

(215)

1.889

(193)

(215)

(192)

(404)

1.957

(898)

(207)

(183)

2.200

(147)

1.059

(197)

(1.025)

1.175

2.681

(227)

(396)

1.134

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.134

svalutazioni (riprese di valore) nette

Enilive e Plenitude

Refining e Chimica

Corporate e Altre

attività

1.417

(566)

(234)

1.581

(134)

(385)

(517)

1.297

1.435

(371)

1.554

3.185

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

GRUPPO

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali

Global Gas & LNG

Portfolio e Power

Utile (perdita) operativo

Exploration &

Production

II Trimestre 2024

Effetto eliminazione

utili interni

(€ milioni)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

1.281

2.698

(257)

(247)

(246)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

3.591

(499)

(193)

4.107

(104)

(119)

(466)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

2.937

(1.614)

(181)

(101)

(199)

3.418

(1.879)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

1.323

(147)

1.539

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.519

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.519

(€ milioni)

(1.302)

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

GRUPPO

Refining e Chimica

1.358

Effetto

eliminazione utili

interni

Enilive e Plenitude

3.446

Corporate e Altre

attività

Global Gas & LNG

Portfolio e Power

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali (recupero costi da terzi)

svalutazioni (riprese di valore) nette

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

Exploration &

Production

I semestre 2025

(539)

(111)

3.490

(279)

4.489

1.873

6.362

(385)

(1.006)

4.949

(2.321)

2.628

(342)

3.889

1.841

5.730

(322)

(1.024)

4.413

(2.041)

(297)

(517)

(310)

(185)

(556)

(527)

(550)

(477)

2.372

(507)

(477)

(493)

(271)

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

2.546

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

1.715

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

2.546

(€ milioni)

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

1.146

(173)

(225)

GRUPPO

Refining e Chimica

(684)

Effetto

eliminazione utili

interni

Enilive e Plenitude

3.745

Corporate e Altre

attività

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

Global Gas & LNG

Portfolio e Power

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

plusvalenze nette su cessione di asset

Exploration &

Production

I semestre 2024

4.251

1.315

(111)

(385)

(490)

1.503

1.353

5.098

1.885

6.983

(176)

(207)

(1.124)

5.476

(2.971)

1.080

1.370

(284)

(440)

(427)

(221)

(371)

(246)

(262)

(119)

(116)

(235)

2.505

(184)

(191)

(356)

(119)

1.967

6.212

2.011

8.223

(316)

(243)

(1.120)

6.544

(3.407)

3.137

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

3.101

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

1.872

1.233

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

3.101

Esclusione special item:

oneri ambientali

svalutazioni (riprese di valore) nette

Refining e Chimica

(459)

GRUPPO

Enilive e Plenitude

1.951

Effetto

eliminazione utili

interni

Global Gas & LNG

Portfolio e Power

Utile (perdita) operativo

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Exploration &

Production

I trimestre 2025

Corporate e Altre

attività

(€ milioni)

(278)

2.328

radiazione pozzi esplorativi per abbandono progetti

plusvalenze nette su cessione di asset

accantonamenti a fondo rischi

oneri per incentivazione all’esodo

derivati su commodity

differenze e derivati su cambi

altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

(243)

(101)

(310)

Utile (perdita) operativo adjusted delle società consolidate (a)

Utile operativo adjusted delle società partecipate rilevanti (b)

2.230

1.078

(343)

(262)

2.600

1.081

Utile operativo proforma adjusted (c)=(a)+(b)

Oneri finanziari e dividendi delle società consolidate (d)

3.308

(102)

(334)

(262)

3.681

(164)

Oneri finanziari e dividendi delle società partecipate rilevanti (e)

Imposte sul reddito delle società partecipate rilevanti (f)

Utile (perdita) netto adjusted delle società partecipate rilevanti (g)=(b)+(e)+(f)

Utile (perdita) ante imposte adjusted (h)=(a)+(d)+(g)

Imposte sul reddito (i)

Tax rate (%)

Utile (perdita) netto adjusted (j)=(h)+(i)

(130)

(620)

2.456

(1.143)

(163)

(343)

(310)

1.313

(310)

(191)

(158)

(610)

2.749

(1.296)

1.453

di cui:

– utile (perdita) netto adjusted delle interessenze di terzi

– utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.412

Utile (perdita) netto di competenza azionisti Eni

Esclusione (utile) perdita di magazzino

Esclusione special item

1.172

Utile (perdita) netto adjusted di competenza azionisti Eni

1.412

Analisi degli special item

I Trim.

II Trim.

(€ milioni)

I Sem.

Oneri ambientali (recupero costi da terzi)

(517)

(490)

Svalutazioni (riprese di valore) nette

1.435

1.503

Plusvalenze nette su cessione di asset

Accantonamenti a fondo rischi

Oneri per incentivazione all’esodo

Derivati su commodity

Differenze e derivati su cambi

(198)

(279)

Altro

Special item dell’utile (perdita) operativo

1.554

1.967

Oneri (proventi) finanziari

di cui:

(117)

(104)

– riclassifica delle differenze e derivati su cambi nell’utile (perdita) operativo

Oneri (proventi) su partecipazioni

(122)

(171)

(154)

Imposte sul reddito

Totale special item dell’utile (perdita) netto

(489)

(140)

(544)

1.209

1.233

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

Riconduzione utile operativo proforma adjusted di Gruppo

I Trim.

II Trim.

(€ milioni)

2.230

Utile operativo adjusted E&P

1.078

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

3.308

Utile operativo proforma adjusted E&P

I Sem.

var %

var %

1.659

2.698

3.889

5.098

1.841

1.885

2.422

3.591

5.730

6.983

Utile operativo adjusted GGP e Power

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted GGP e Power

Utile operativo adjusted Enilive e Plenitude

Utile operativo proforma adjusted Enilive e Plenitude

(343)

Utile operativo adjusted Refining e Chimica

(213)

(246)

(556)

(371)

(334)

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Utile operativo proforma adjusted Refining e Chimica

(193)

(193)

(527)

(246)

(262)

Utile operativo adjusted altri settori

(215)

(477)

(119)

2.681

4.107

6.362

8.223

3.681

Utile operativo adjusted delle partecipazioni rilevanti

Effetto eliminazione utili interni

Utile operativo proforma adjusted di Gruppo⁽ᵃ⁾

(a) Le principali partecipazioni rilevanti sono Vår Energi, Azule Energy, Ithaca, Mozambique Rovuma Venture, Neptune Algeria, SeaCorridor, Adnoc R> e St. Bernard Renewables Llc.

Riconciliazione GAAP vs Non-GAAP del conto economico

Riclassifica

oneri

finanziari

(198)

1.889

Utile operativo

3.490

(279)

4.489

(161)

Proventi/oneri finanziari

(410)

(141)

(122)

Proventi/oneri da partecipazioni

(154)

1.162

Special

items

Risultati

reported

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Risultati

reported

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Special

items

I Sem.

Riclassifica

oneri

finanziari

II Trimestre

(€ milioni)

(844)

(106)

(1.025)

Imposte sul reddito

(2.079)

(102)

(140)

(2.321)

1.175

Utile netto

1.756

2.628

1.134

1.715

2.546

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

Risultati

adjusted

Profit on

stock

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

I Sem.

Profit on

stock

II Trimestre

Risultati

adjusted

1.481

3.185

Utile operativo

4.251

1.863

6.212

(102)

(189)

Proventi/oneri finanziari

(318)

(104)

(435)

(171)

Proventi/oneri da partecipazioni

Risultati

reported

1.581

Risultati

reported

(€ milioni)

(1.377)

(489)

(1.879)

Imposte sul reddito

(2.865)

(544)

(3.407)

1.539

Utile netto

1.932

1.209

3.137

1.519

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

1.872

1.233

3.101

Special

items

Riclassifica

oneri

finanziari

I Trim.

Profit on

stock

Risultati

adjusted

Utile operativo

2.328

2.600

Proventi/oneri finanziari

(249)

(170)

Proventi/oneri da partecipazioni

Risultati

reported

(€ milioni)

Imposte sul reddito

(1.235)

(1.296)

Utile netto

1.195

1.453

– Interessenze di terzi

Utile netto di competenza azionisti Eni

1.172

1.412

Analisi delle principali voci del conto economico

Ricavi della gestione caratteristica

I Trim.

II Trim.

I Sem.

var %

13.061

Exploration & Production

11.881

14.653

24.942

28.159

5.590

Global Gas & LNG Portfolio e Power

3.444

3.315

9.034

8.464

8.473

Enilive e Plenitude

6.662

7.391

15.135

15.936

4.932

Refining e Chimica

4.533

5.517

9.465

11.191

(8.263)

(9.638)

(18.223)

(20.015)

18.767

21.715

41.332

44.651

var %

var %

15.104

17.087

32.864

34.448

(9.960)

(€ milioni)

Corporate e altre attività

Elisioni di consolidamento

22.565

var %

Costi operativi

I Trim.

II Trim.

17.760

(€ milioni)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

I Sem.

Svalutazioni (riprese di valore) nette di crediti commerciali e altri crediti

Costo lavoro

1.694

1.661

di cui: incentivi per esodi agevolati e altro

15.986

17.934

34.708

36.185

18.722

Ammortamenti, svalutazioni, riprese di valore e radiazioni

I Trim.

II Trim.

I Sem.

var %

1.501

1.607

3.065

3.257

Global Gas & LNG Portfolio e Power

Enilive e Plenitude

– Enilive

– Plenitude

1.564

(€ milioni)

Exploration & Production

Refining e Chimica

var %

Corporate e altre attività

Effetto eliminazione utili interni

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di

utilizzo beni in leasing

1.823

1.928

3.696

3.886

1.435

1.503

Ammortamenti, svalutazioni e riprese di valore

2.146

3.363

4.337

5.389

1.873

2.191

Radiazioni

2.188

2.136

3.433

4.324

5.492

Proventi (oneri) su partecipazioni

(€ milioni)

I semestre 2025

Global Gas &

Exploration &

LNG Portfolio

Production

e Power

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Dividendi

Altri proventi (oneri) netti

Enilive e

Plenitude

Refining e

Chimica

Corporate e

altre attività

Gruppo

Leverage e indebitamento finanziario netto

Il “leverage” misura il grado di indebitamento della società ed è calcolato come rapporto tra l’indebitamento finanziario netto

e il patrimonio netto comprensivo delle interessenze di terzi. Il management Eni utilizza il leverage per valutare il grado di

solidità e di efficienza della struttura patrimoniale in termini di incidenza relativa delle fonti di finanziamento tra mezzi di terzi

e mezzi propri, nonché per effettuare analisi di benchmark con gli standard dell’industria.

31 Dic. 2024

30 Giu. 2025

Var. ass.

Debiti finanziari e obbligazionari

30.348

29.105

(1.243)

– Debiti finanziari a breve termine

8.820

9.305

(€ milioni)

– Debiti finanziari a lungo termine

21.528

19.800

(1.728)

Disponibilità liquide ed equivalenti

(8.183)

(9.167)

(984)

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

(6.797)

(6.857)

Crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

Indebitamento finanziario netto ante passività per leasing ex IFRS 16

(3.193)

12.175

(2.883)

10.198

(1.977)

Passività per beni in leasing

Indebitamento finanziario netto post passività per leasing ex IFRS 16

6.453

18.628

5.708

15.906

(745)

(2.722)

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi

(2.243)

55.648

53.405

Leverage ante lease liability ex IFRS 16

Leverage post lease liability ex IFRS 16

Schemi di bilancio IFRS

STATO PATRIMONIALE

(€ milioni)

ATTIVITÀ

Attività correnti

Disponibilità liquide ed equivalenti

Attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Altre attività finanziarie

Crediti commerciali e altri crediti

Rimanenze

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari

Diritto di utilizzo beni in leasing

Attività immateriali

Rimanenze immobilizzate – scorte d’obbligo

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

Altre partecipazioni

Altre attività finanziarie

Attività per imposte anticipate

Attività per imposte sul reddito

Altre attività

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Passività correnti

Passività finanziarie a breve termine

Quote a breve di passività finanziarie a lungo termine

Quota a breve di passività per beni in leasing a lungo termine

Debiti commerciali e altri debiti

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività non correnti

Passività finanziarie a lungo termine

Passività per beni in leasing a lungo termine

Fondi per rischi e oneri

Fondi per benefici ai dipendenti

Passività per imposte differite

Passività per imposte sul reddito

Altre passività

Passività direttamente associabili ad attività destinate alla vendita

TOTALE PASSIVITÀ

Capitale sociale

Utili relativi a esercizi precedenti

Riserve per differenze cambio da conversione

Altre riserve e strumenti rappresentativi di capitale

Azioni proprie

Utile (perdita) netto

Totale patrimonio netto di Eni

Interessenze di terzi

TOTALE PATRIMONIO NETTO

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

30 Giu. 2025

31 Dic. 2024

9.167

6.857

13.214

5.798

4.458

40.837

8.183

6.797

1.085

16.901

6.259

3.662

43.582

52.910

5.275

6.421

1.379

12.864

1.360

3.337

6.072

2.734

92.476

2.897

136.210

59.864

5.822

6.434

1.595

14.150

1.395

3.215

6.322

4.011

102.937

146.939

4.545

4.760

1.123

18.386

5.268

34.498

4.238

4.582

1.279

22.092

5.049

37.827

19.855

4.585

14.433

5.212

3.149

47.949

82.805

4.005

35.430

2.266

7.957

(1.635)

1.715

49.738

3.667

53.405

136.210

21.570

5.174

15.774

5.581

4.449

53.269

91.291

4.005

32.552

8.081

8.406

(2.883)

2.624

52.785

2.863

55.648

146.939

CONTO ECONOMICO

I Trim.

(€ milioni)

II Trim.

I Sem.

22.565

Ricavi della gestione caratteristica

18.767

21.715

41.332

44.651

22.964

Altri ricavi e proventi

Totale ricavi

19.122

1.342

23.057

42.086

1.575

46.226

(17.760)

Acquisti, prestazioni di servizi e costi diversi

(34.448)

(15.104)

(17.087)

(32.864)

Riprese di valore (svalutazioni) nette di crediti commerciali e altri crediti

(150)

(870)

Costo lavoro

Altri proventi (oneri) operativi

(824)

(822)

(109)

(1.694)

(1.661)

(298)

(1.873)

(318)

Ammortamenti

Riprese di valore (svalutazioni) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo di beni in leasing

(1.823)

(323)

(1.928)

(1.435)

(3.696)

(641)

(3.886)

(1.503)

2.328

Radiazioni

1.162

UTILE (PERDITA) OPERATIVO

1.581

3.490

(103)

4.251

2.248

Proventi finanziari

3.113

1.391

5.361

2.830

(2.487)

Oneri finanziari

(3.325)

(1.610)

(5.812)

(3.435)

Proventi (oneri) netti su attività finanziarie valutate al fair value con effetti a conto economico

Strumenti finanziari derivati

(249)

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

(161)

(102)

(410)

(318)

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

Altri proventi (oneri) su partecipazioni

2.072

3.835

4.797

2.430

UTILE (PERDITA) ANTE IMPOSTE

1.405

(1.235)

Imposte sul reddito

(844)

(1.377)

(2.079)

(2.865)

1.195

Utile (perdita) netto

1.756

1.932

1.172

di competenza:

– azionisti Eni

1.715

1.872

– interessenze di terzi

3.049,7

3.112,3

3.191,4

3.254,4

3.056,2

3.118,8

3.196,3

3.259,3

PROVENTI (ONERI) SU PARTECIPAZIONI

Utile (perdita) per azione (€ per azione)

– semplice

– diluito

Numero medio ponderato di azioni in circolazione (milioni)

3.062,7

3.126,0

– semplice

– diluito

PROSPETTO DELL’UTILE (PERDITA) COMPLESSIVO

II Trim.

(€ milioni)

Utile (perdita) netto del periodo

I Sem.

1.756

1.932

Componenti non riclassificabili a conto economico

Rivalutazione di piani a benefici definiti per i dipendenti

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio

netto

Variazione fair value partecipazioni valutate al fair value con effetti a OCI

Effetto fiscale

408 (5.519)

1.609

Componenti riclassificabili a conto economico

Differenze di cambio da conversione dei bilanci in moneta diversa dall’euro

(3.833)

(3.974)

(6.063)

1.701

Variazione fair value strumenti finanziari derivati di copertura cash flow hedge

(170)

Quota di pertinenza delle “Altre componenti dell’utile (perdita) complessivo” delle partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio

netto

Effetto fiscale

(212)

(3.830)

(3.269)

410 (5.514)

1.105 (3.758)

1.606

3.538

(3.123)

(146)

1.071 (3.549)

(209)

3.476

Totale altre componenti dell’utile (perdita) complessivo

Totale utile (perdita) complessivo del periodo

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEL PATRIMONIO NETTO

(€ milioni)

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2024

Totale utile (perdita) complessivo

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

Operazione Plenitude – cessione EIP

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

53.644

3.538

(1.502)

Acquisto azioni proprie

(547)

Imposte su cedole bond ibrido

Opzione put su Plenitude

(387)

Altre variazioni

Totale variazioni

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 30 giugno 2024

1.575

55.219

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

54.358

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 1° gennaio 2025

Totale utile (perdita) complessivo

(3.758)

55.648

Dividendi distribuiti agli azionisti Eni

Dividendi distribuiti dalle altre società consolidate

Acquisto di azioni proprie

Emissione di obbligazioni ibride perpetue

Riacquisto di obbligazioni ibride perpetue

(1.528)

(660)

1.500

(1.251)

Cedole obbligazioni subordinate perpetue

Imposte su cessione Enilive e Plenitude

Imposte su cedole e costi bond ibrido

Operazione Plenitude – cessione EIP

(105)

Opzione put su Plenitude

Operazione Enilive – cessione KKR

Altre variazioni

Totale variazioni

(139)

3.569

Patrimonio netto comprese le interessenze di terzi al 30 giugno 2025

di competenza:

– azionisti Eni

– interessenze di terzi

(2.243)

53.405

49.738

3.667

RENDICONTO FINANZIARIO

I Trim.

II Trim.

1.195

(€ milioni)

Utile (perdita) netto

I Sem.

1.756

1.932

1.823

1.928

3.696

3.886

1.435

1.503

Rettifiche per ricondurre l’utile (perdita) netto al flusso di cassa netto da attività operativa:

1.873

(346)

Ammortamenti

Svalutazioni (riprese di valore) nette di attività materiali, immateriali e diritto di utilizzo beni in leasing

Radiazioni

Effetto valutazione con il metodo del patrimonio netto

(303)

(350)

(649)

(611)

Plusvalenze nette su cessioni di attività

Dividendi

(165)

(184)

(100)

(100)

(238)

(108)

Interessi attivi

(119)

(202)

Interessi passivi

1.235

Imposte sul reddito

1.377

2.079

2.865

Altre variazioni

(103)

(125)

(984)

Flusso di cassa del capitale di esercizio

1.176

(1.038)

– rimanenze

(466)

(450)

(213)

– crediti commerciali

2.868

2.224

2.655

2.457

(892)

– debiti commerciali

(1.545)

(212)

(2.437)

(1.951)

(163)

– fondi per rischi e oneri

(276)

(184)

(439)

(301)

(155)

– altre attività e passività

(535)

(793)

Variazione fondo per benefici ai dipendenti

Dividendi incassati

1.104

Interessi incassati

(362)

Interessi pagati

(386)

(366)

(748)

(754)

(2.819)

(1.172)

Imposte sul reddito pagate al netto dei crediti d’imposta rimborsati

(1.058)

(1.483)

(2.230)

2.385

Flusso di cassa netto da attività operativa

3.517

4.571

5.902

6.475

(2.102)

Flusso di cassa degli investimenti

(2.433)

(2.790)

(4.535)

(6.426)

(1.686)

– attività materiali

(2.021)

(1.901)

(3.707)

(3.721)

(258)

(231)

– diritto di utilizzo prepagato beni in leasing

(133)

– attività immateriali

(125)

– imprese consolidate e rami d’azienda al netto delle disponibilità liquide ed equivalenti acquisite

(120)

(373)

(1.842)

(251)

– partecipazioni

(100)

(174)

(351)

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione debiti relativi all’attività di investimento

(164)

(199)

(184)

(114)

Flusso di cassa dei disinvestimenti

– attività materiali

– attività immateriali

– partecipazioni

(466)

– titoli e crediti finanziari strumentali all’attività operativa

– variazione crediti relativi all’attività di disinvestimento

(200)

Variazione netta titoli e crediti finanziari non strumentali all’attività operativa

(2.169)

Flusso di cassa netto da attività di investimento

(190)

(120)

(2.236)

(2.191)

(4.405)

(5.705)

RENDICONTO FINANZIARIO (segue)

I Trim.

I Sem.

II Trim.

(€ milioni)

1.498

Assunzione di debiti finanziari a lungo termine

2.223

2.070

3.721

3.300

(2.818)

Rimborsi di debiti finanziari a lungo termine

(1.985)

(1.253)

(4.803)

(2.588)

(375)

Rimborso di passività per beni in leasing

(300)

(362)

(675)

(671)

Incremento (decremento) di debiti finanziari a breve termine

(555)

(489)

(242)

(765)

Dividendi pagati ad azionisti Eni

(759)

(728)

(1.524)

(1.495)

Dividendi pagati ad altri azionisti

Apporti netti di capitale da azionisti terzi

2.468

Cessione (acquisto) di quote di partecipazioni in società consolidate

(386)

Acquisto di azioni proprie

(280)

Emissioni nette di obbligazioni ibride perpetue

3.069

(168)

(666)

(566)

Altri apporti

Pagamenti di cedole relative ad obbligazioni ibride perpetue

Flusso di cassa netto da attività di finanziamento

(1.140)

(990)

(105)

(309)

(800)

Effetto delle differenze di cambio da conversione e altre variazioni sulle disponibilità liquide ed equivalenti

(121)

(204)

8.183

Variazione netta delle disponibilità liquide ed equivalenti

Disponibilità liquide ed equivalenti a inizio periodo

9.147

1.419

8.801

8.183

10.205

9.147

Disponibilità liquide ed equivalenti a fine periodo

9.167

10.220

9.167

10.220

I Sem.

var %

Investimenti tecnici

I Trim.

II Trim.

(€ milioni)

var %

1.439

Exploration & Production

1.336

1.320

2.775

2.885

di cui: – ricerca esplorativa

1.241

1.208

2.586

2.589

1.345

– sviluppo di idrocarburi

Global Gas & LNG Portfolio e Power

– Global Gas & LNG Portfolio

– Power

Enilive e Plenitude

– Enilive

– Plenitude

Refining e Chimica

– Refining

– Chimica

Corporate e altre attività

1.819

Elisioni di consolidamento

Investimenti tecnici ⁽ᵃ⁾

1.954

2.021

3.773

3.952

(a) I costi capitalizzati per l’acquisto di impianti e macchinari i cui fornitori hanno concesso dilazioni di pagamento che hanno comportato la classificazione del debito come finanziario sono rilevati nelle altre variazioni del

rendiconto finanziario riclassificato e non sono riportati nella tabella (€327 mln e €784 mln nel secondo trimestre 2025 e 2024, rispettivamente, €753 mln e €1.056 mln nel primo semestre 2025 e nel primo semestre 2024,

rispettivamente, e €426 mln nel primo trimestre 2025).

Nel primo semestre 2025 gli investimenti di €3.773 mln (€3.952 mln nel primo semestre 2024) evidenziano un decremento

del 5% rispetto al periodo di confronto, in particolare:

• nel settore Exploration & Production, gli investimenti (€2.775 mln) sono principalmente legati allo sviluppo di giacimenti di

idrocarburi in particolare negli Emirati Arabi Uniti, in Indonesia, Libia, Egitto, Italia e Congo;

• nel settore Enilive e Plenitude, gli investimenti Plenitude (€340 mln) sono relativi principalmente allo sviluppo del business

delle rinnovabili, acquisizione di nuovi clienti nonché attività di sviluppo di infrastrutture di rete per veicoli elettrici, mentre gli

investimenti Enilive (€101 mln) sono relativi principalmente all’attività di bioraffinazione e di commercializzazione in Italia e

all’estero, ad interventi per obblighi di legge e stay-in-business della rete di distribuzione di prodotti petroliferi, nonché agli

interventi in materia di salute, sicurezza e ambiente;

• nel settore Refining e Chimica sono principalmente legati l’attività di raffinazione tradizionale in Italia (€206 mln) relativi alla

conversione in bioraffineria del sito di Livorno, ad attività di mantenimento e stay-in-business e nel business della chimica

(€82 mln) su economia circolare e asset integrity;

• gli investimenti nel settore Corporate e altre attività sono principalmente relativi alle attività di CCUS e ai progetti di

agribusiness (€182 mln).

Exploration & Production

I Trim.

II Trim.

Italia

Resto d’Europa

I Sem.

Africa Settentrionale

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

1.668

1.712

1.658

1.726

1.647

(mgl di boe/giorno)

Australia e Oceania

Produzione di idrocarburi ⁽ᵃ⁾⁽ᵇ⁾

– di cui società in Joint Venture e collegate

Produzione venduta ⁽ᵃ⁾

(mln di boe)

I Sem.

PRODUZIONE DI PETROLIO E CONDENSATI PER AREA GEOGRAFICA

I Trim.

Italia

(mgl di barili/giorno)

II Trim.

Resto d’Europa

Africa Settentrionale

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

Australia e Oceania

Produzione di petrolio e condensati

– di cui società in Joint Venture e collegate

I Sem.

PRODUZIONE DI GAS NATURALE PER AREA GEOGRAFICA

I Trim.

Italia

(mln di metri cubi/giorno)

II Trim.

Resto d’Europa

Africa Settentrionale

Africa Sub-Sahariana

Kazakhstan

Resto dell’Asia

America

Australia e Oceania

Produzione di gas naturale

– di cui società in Joint Venture e collegate

(a) Include la quota Eni della produzione delle società collegate e joint venture valutate con il metodo del patrimonio netto.

(b) Comprende la produzione di idrocarburi utilizzata come autoconsumo (133 e 125 mila boe/giorno nel secondo trimestre 2025 e 2024, rispettivamente, 132 e 125 mila boe/giorno nel primo semestre 2025 e

2024, rispettivamente e 132 mila boe/giorno nel primo trimestre 2025).

Performance di Sostenibilità

TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili)

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

Emissioni dirette di metano (Scope 1)

Volumi di idrocarburi inviati a flaring di routine

I Sem.

(milioni di tonnellate di CO₂ eq.)

(migliaia di tonnellate di CH₄)

(miliardi di Sm³)

(barili)

2.140

Volumi di oil spill operativi (>1 barile)

Acqua di formazione reiniettata

Volumi di oil spill da sabotaggio (>1 barile)

Gli indicatori fanno riferimento ai dati 100% degli asset operati, consolidati e non.

TRIR (Indice di frequenza infortuni totali registrabili) della forza lavoro: risulta in miglioramento con una significativa

riduzione del numero degli eventi (34 vs 48 nel I semestre 2024). Nel periodo non sono occorsi eventi mortali o con

conseguenza l’inabilità.

Emissioni dirette di GHG: nel I semestre 2025 le emissioni GHG hanno mostrato un trend in linea con gli impegni di Eni

nel percorso di decarbonizzazione, beneficiando anche degli effetti delle azioni di portafoglio nell’upstream.

Volumi di oil spill operativi: risultano in calo e sono riconducibili a 3 eventi. Nel periodo non si sono verificati eventi di oil

spill legati ad atti di sabotaggio.

Acqua di formazione reiniettata upstream: in aumento rispetto al 2024 sia per l’aumento dei volumi di acqua reiniettati,

principalmente in Turkmenistan e Messico, sia per i minori volumi complessivi di acqua di produzione generati nel

periodo.