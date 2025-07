[Comune Palermo] Dichiarazione Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Fondi Potenziamento Sicurezza (progetto contrasto Mala Movida )

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

” Quello che sta emergendo dalla nostra interrogazione e dai documenti

contabili acquisiti riguardo all’utilizzo delle risorse del Fondo

Potenziamento Sicurezza Urbana (il fondo nazionale per progetti di

contrasto alla mala movida nelle Città Metropolitane) è grave. Non solo il

servizio previsto dal fondo è stato sospeso per molti mesi, come ha messo

per iscritto lo stesso Comandante della Polizia Municipale, ma sta

emergendo anche come queste risorse siano state utilizzate in maniera

inopportuna per pagare “straordinari triplicati” alla Polizia Municipale e

compensi extra a personale dirigente, sembrerebbe non previsti per legge.

Soldi che dovevano servire per potenziare la sicurezza ed i controlli della

nostra città. È necessario fare piena luce su questa grave vicenda, e per

questo motivo, come Movimento 5 Stelle, valuteremo alla luce dei documenti

acquisiti la presentazione di esposti alla Procura e alla Corte dei Conti”.

Il Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle