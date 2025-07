[acspro] [CRUmbria-News] Qt 2 – “Accesso al Fascicolo sanitario elettronico in Umbria”

(AGENPARL) - Roma, 25 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 25 July 2025 Interrogazione di Eleonora Pace (FdI), la presidente della Giunta, Stefania

Proietti, risponde: “Fascicolo elettronico accessibile per tutti i

cittadini, da internet e dall’App Umbria Facile”

(Acs) Perugia, 25 luglio 2025 – L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha

discusso oggi l’interrogazione a risposta immediata relativa

“all’accesso al Fascicolo sanitario elettronico”, presentata dal

capogruppo di Fratelli d’Italia, Eleonora Pace.

Illustrando l’atto ispettivo, Pace ha spiegato che “il Fascicolo

sanitario elettronico (Fse) è lo strumento del Servizio sanitario nazionale

che consente ad ogni cittadino di avere sotto controllo la propria salute,

accedendo in sicurezza ai documenti e ai dati sanitari. Nello specifico, il

Fse consente ai cittadini di accedere ai dati della propria storia clinica,

come referti di laboratorio e di radiologia, ricette specialistiche e

farmaceutiche, lettere di dimissione ospedaliera e verbali di pronto

soccorso. Il ministero della Salute, grazie ai fondi del Pnrr, sta

potenziando questo strumento per renderlo la porta d’accesso a tutti i

servizi sanitari digitali, migliorando l’accessibilità ai documenti clinici,

anche in situazioni di emergenza, e assicurando una maggiore consapevolezza e

partecipazione nella gestione della salute di tutti i cittadini. Secondo un

report della Fondazione Gimbe l’Umbria si colloca tra le ultime regioni per

numero di medici specialisti abilitati alla consultazione del Fascicolo

sanitario elettronico e per percentuali di cittadini che ne fanno uso: solo

il 4 per cento degli umbri, infatti, ha consultato il proprio fascicolo negli

ultimi mesi contro una media nazionale del 18 per cento. La reale

operatività del servizio è rallentata dalla mancanza di coordinamento, ma

soprattutto dall’assenza di interventi in telemedicina e digitalizzazione.

Per garantire un’accelerazione in tal senso, l’amministrazione regionale

ha dichiarato di aver attivato nuovi gruppi di lavoro e una cabina di regia

per coordinare al meglio i lavori e dare una spinta decisiva ai ritardi in

essere. Nel mese di febbraio 2025 la presidente Proietti ha dichiarato in

Aula che entro giugno i cittadini umbri dovrebbero poter accedere al

fascicolo sanitario elettronico con dati aggiornati relativi a visite

specialistiche, vaccinazioni, pronto soccorso e lettere di dimissioni

ospedaliere. Visti gli aggiornamenti recentemente pubblicati sui media,

chiedo quindi di avere informazioni su questo strumento di supporto ai

cittadini e ai medici e per sapere quando sarà realmente possibile per i

cittadini umbri accedere al Fse”.

La presidente Stefania Proietti ha risposto che: “Il Fascicolo elettronico

è accessibile a tutti i cittadini dal sito e dall’App Umbria Facile.

All’interno del Fse ci sono: referti di laboratorio e di radiologia,

ricette farmaceutiche, certificati vaccinali, verbali del pronto soccorso,

profilo sanitario sintetico, prestazioni terapeutiche, taccuino per

condividere altre informazioni sanitarie, aggiornamenti da parte di strutture

sanitarie di altre regioni. Sono in fase di implementazione i referti di

specialistica ambulatoriale di nefrologia, diabetologia, oncologia; della

aziende del sistema sanitario regionale; di anatomia patologica.

Per promuovere l’utilizzo del Fascicolo sono in corso iniziative di

formazione e informazione per farmacisti, medici di medicina generale,

pediatri e operatori di front office per supportare i cittadini

nell’utilizzo del Fse. In linea con le indicazioni ministeriali sono state

migliorate la sicurezza informatica, le modalità di oscuramento dei dati

sensibili, la tracciabilità degli accessi. È stata introdotta la

possibilità di notifica sull’App IO in presenza di nuovi documenti. Sono

abilitati all’accesso al Fascicolo il 99% dei medici specialisti delle

strutture pubbliche mentre il 100% dei medici di medicina generale e dei

pediatri di libera scelta hanno effettuato almeno un’operazione sul Fse nel

periodo gennaio-marzo 2025. Un dato che supera la media nazionale”. MP

