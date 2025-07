Mondiale Tbilisi 2025 – Gli sciabolatori Torre e Neri passano al tabellone principale. Domani in palio le medaglie individuali di sciabola maschile e fioretto femminile

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 MONDIALE TBILISI 2025 – GLI SCIABOLATORI PIETRO TORRE E MATTEO NERI

STACCANO IL PASS PER IL TABELLONE PRINCIPALE. DOMANI IN PALIO LE

MEDAGLIE INDIVIDUALI DI SCIABOLA MASCHILE E FIORETTO FEMMINILE. NEL

VENERDÌ ANCHE IL VIA ALLE PROVE A SQUADRE PER FIORETTISTI E SPADISTE

TBILISI – I quattro sciabolatori azzurri saranno protagonisti al gran

completo nel tabellone principale di domani. È il verdetto della terza

giornata del Campionato del Mondo Tbilisi 2025, dedicata alle

qualificazioni della prova individuale di sciabola maschile in cui

Pietro Torre e Matteo Neri hanno staccato il pass per la giornata _clou_

in cui saranno in palio le medaglie.

Neri, dopo cinque vittorie e una sola sconfitta nel girone, ha superato

nel match decisivo dei preliminari Zahedi, portacolori della Nuova

Guinea, con il punteggio di 15-11. Torre, invece, dopo quattro successi

e due ko nella prima fase, si è assicurato un posto per domani

imponendosi 15-8 sul canadese Norris. I due azzurri hanno così raggiunto

nel tabellone principale i compagni Luca Curatoli e Michele Gallo, già

qualificati per diritto di ranking.

Tra le fiorettiste, invece, nessuna azzurra impegnata oggi: entreranno

in gara direttamente nella giornata decisiva di domani – essendo tra le

top 16 del ranking mondiale – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Martina

Batini e Anna Cristino.

Sarà dunque un venerdì molto intenso per l’Italia al Mondiale di

Tbilisi: otto azzurri impegnati nei tabelloni principali delle gare

individuali di sciabola maschile e fioretto femminile, ma anche i primi

assalti delle gare a squadre. Affronteranno, infatti, gli assalti del

tabellone dei 16esimi di finale le formazioni italiane di fioretto

maschile (Guillaume Bianchi, Alessio Foconi, Filippo Macchi e Tommaso

Marini) e spada femminile (Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta

Santuccio e Sara Maria Kowalczyk).

Dalle ore 16 semifinali e finali saranno trasmesse in diretta su RAI

Sport e Sky Sport Arena.

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – SCIABOLA MASCHILE INDIVIDUALE | 24 E

25 LUGLIO

Qui i risultati [1]

Tabellone da 64 (domani dalle ore 7 italiane)

Torre (ITA) – Arfa (Can)

Curatoli (ITA) – Webb (Gbr)

Neri (ITA) – Lin (Chn)

Gallo (ITA) – Statsenko (Ukr)

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – FIORETTO FEMMINILE INDIVIDUALE | 24

E 25 LUGLIO

Qui i risultati [2]

Tabellone da 64 (domani dalle ore 8 italiane)

Cristino (ITA) – Schreiber (Swe)

Errigo (ITA) – Bulcao (Bra)

Favaretto (ITA) – Druck (Isr)

Batini (ITA) – Zurawska (Pol)

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – FIORETTO MASCHILE A SQUADRE,

PRELIMINARI | 25 LUGLIO

Qui i risultati [3]

Tabellone da 32 (domani ore 10.30 italiane)

ITALIA – Kuwait/Croazia

CAMPIONATI DEL MONDO TBILISI 2025 – SPADA FEMMINILE A SQUADRE,

PRELIMINARI | 25 LUGLIO

Qui i risultati [4]

Tabellone da 32 (domani ore 11 italiane)

ITALIA – Olanda/Costa Rica PROGRAMMA COMPLETO

Campionati del Mondo Assoluti 2025 | Tbilisi (Georgia), 22-30 luglio

Martedì 22 luglio

_Fioretto maschile individuale – Fasi Preliminari_

_Spada femminile individuale – Fasi Preliminari_ (Rossella Fiamingo –

qualificata)

Mercoledì 23 luglio

Fioretto maschile individuale – Tabellone principale (5. Filippo Macchi,

10. Guillaume Bianchi, 13. Alessio Foconi, 18. Tommaso Marini)

Spada femminile individuale – Tabellone principale (5. Alberta

Santuccio, 7. Rossella Fiamingo, 18. Giulia Rizzi, 20. Sara Maria

Kowalczyk)

Giovedì 24 luglio

_Sciabola maschile individuale – Fasi Preliminari_ (Matteo Neri, Pietro

Torre – qualificati)

_Fioretto femminile individuale – Fasi Preliminari_

Venerdì 25 luglio

Sciabola maschile individuale – Tabellone principale (Luca Curatoli,

Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre*)

Fioretto femminile individuale – Tabellone principale (Anna Cristino,

Arianna Errigo, Martina Favaretto, Martina Batini)

_Fioretto maschile a squadre – Fasi Preliminari_ (Guillaume Bianchi,

Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

_Spada femminile a squadre – Fasi Preliminari_ (Rossella Fiamingo,

Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

Sabato 26 luglio

Fioretto maschile a squadre – Tabellone principale (Guillaume Bianchi,

Alessio Foconi, Filippo Macchi, Tommaso Marini)

Spada femminile a squadre – Tabellone principale (Rossella Fiamingo,

Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk)

_Spada maschile individuale – Fasi Preliminari_ (Matteo Galassi, Valerio

Cuomo)

_Sciabola femminile individuale – Fasi Preliminari_ (Chiara Mormile,

Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Domenica 27 luglio

Spada maschile individuale – Tabellone principale (Davide Di Veroli,

Andrea Santarelli, _ev._ Matteo Galassi*,_ ev._ Valerio Cuomo*)

Sciabola femminile individuale – Tabellone principale (Michela

Battiston, _ev._ Chiara Mormile*,_ ev._ Eloisa Passaro*,_ ev._ Mariella

Viale*)

_Sciabola maschile a squadre – Fasi Preliminari_ (Luca Curatoli, Michele

Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

_Fioretto femminile a squadre – Fasi Preliminari_ (Arianna Errigo,

Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Lunedì 28 luglio

Sciabola maschile a squadre – Tabellone principale (Luca Curatoli,

Michele Gallo, Matteo Neri, Pietro Torre)

Fioretto femminile a squadre – Tabellone principale (Arianna Errigo,

Martina Favaretto, Anna Cristino, Alice Volpi)

Martedì 29 luglio

_Spada maschile a squadre – Fasi Preliminari_ (Davide Di Veroli, Matteo

Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

_Sciabola femminile a squadre – Fasi Preliminari_ (Michela Battiston,

Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale)

Mercoledì 30 luglio

Spada maschile a squadre – Tabellone principale (Davide Di Veroli,

Matteo Galassi, Andrea Santarelli, Gianpaolo Buzzacchino)

Sciabola femminile a squadre – Tabellone principale (Michela Battiston,

Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Mariella Viale) —

_foto liberamente pubblicabili, è gradita la citazione della fonte:

BIZZI/Federscherma_

