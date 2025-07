(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 COMUNICATO STAMPA

ESQUILINO: GUALTIERI, RIAPRIRE CONFRONTO SU DESTINAZIONE D’USO DELL’EX ZECCA

Roma 24 luglio 2025 – “Le preoccupazioni espresse dai comitati e dai cittadini dell’Esquilino in merito al cambio di destinazione d’uso dello storico Palazzo della Zecca all’Esquilino vanno ascoltate con molta attenzione, sia nel merito che nello spirito.

Il progetto di trasformazione della storica sede in un polo culturale che unisse museo, scuola di alta medaglieria e laboratori artigianali, maturato nel tempo attraverso un percorso trasparente e partecipato, era di grande qualità culturale e sociale, positivo per l’azienda e con ricadute importanti sul territorio. Stupisce il cambio di direzione verso una destinazione d’uso esclusivamente aziendale e non più aperta al quartiere e alla città.

Mi auguro che si possa aprire al più presto un confronto per recuperare un progetto così importante e positivo.”

Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.