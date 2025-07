CONFARTIGIANATO SARDEGNA–C.STAMPA–24-07-25–DAZI USA – Conto alla rovescia delle imprese sarde per i dazi al 30%

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

COMUNICATO STAMPA 24 LUGLIO 2025

DAZI USA – Conto alla rovescia delle imprese sarde per i dazi al 30%.

Giacomo Meloni (Presidente Confartigianato Sardegna): “L’incertezza è

stata la nemica più pericolosa ma le aziende stanno dimostrando una

grande capacità di resistenza e adattamento”. Caos dazi con 1

intervento ogni 6 giorni. Export Sardegna-USA: quasi mezzo miliardo di

euro.

I produttori sardi hanno cominciato il conto alla rovescia per capire

se veramente, dal primo agosto, le merci europee saranno tassate del

30% al loro arrivo negli USA.

“L’incertezza sulle decisioni internazionali è stata, fino a pochi

giorni fa, la nemica più pericolosa per le nostre imprese. Rinvii,

minacce e negoziati incerti hanno paralizzato le scelte di

investimento e frenato la fiducia degli imprenditori. Con l’annuncio

del Presidente americano è diventato obbligatorio scegliere come

reagire e come affrontare questo nuovo scenario”.

Così Giacomo Meloni, Presidente di Confartigianato Imprese Sardegna,

commenta la probabilità dell’entrata in vigore dei dazi americani

verso i prodotti europei e, di conseguenza, anche per quelli sardi.

A livello Nazionale, la guerra dei dazi è degenerata in una

successione di annunci, rinvii, applicazioni e aliquote applicate che

hanno reso difficili le decisioni delle attività produttive. Nella

trattativa tra Unione europea e Stati Uniti, tra il 10 di febbraio e

il 14 luglio, si sono succeduti 25 interventi, uno ogni 6 giorni, di

cui 7 annunci, 9 sospensioni e rinvii, 6 entrate in vigore, oltre a 3

altri interventi. Ciò ha influito negativamente sulla dinamica delle

vendite del made in Italy nel mondo, che ha segnato un calo dell’1,9%

rispetto allo stesso mese dell’anno precedente, dopo il +5,9% di marzo

e il +0,5% di aprile. Tale incertezza sul commercio mondiale

determinata dal caso-dazi rischia di compromettere la ripresa in corso

del made in Italy: nei primi cinque mesi del 2025 l’export cresce

dell’1,6%, in frenata rispetto al +2,5% dei primi quattro mesi del

2025.

Secondo il dossier elaborato dall’Ufficio studi di Confartigianato

Imprese Sardegna su dati Istat, che ha analizzato i flussi commerciali

dall’Isola verso il Continente americano ad aprile 2025, i rapporti

economici tra la regione e gli Stati Uniti hanno totalizzato 492

milioni di euro, relativi a tutto il manifatturiero petroliferi

inclusi rappresentando l’1,5% sul valore aggiunto della Sardegna.

Alimentari, prodotti in legno e metallo, pelletteria, abbigliamento e

tessile, mobili e ceramiche ma anche semilavorati lapidei, prodotti

chimici, macchinari e attrezzature hanno raggiunto un mercato ricco e

sempre attento alle produzioni italiane e sarde. I dati provinciali

dicono che Cagliari ha esportato per 344milioni, il nord Sardegna per

98milioni, Nuoro per 35milioni, il Sud Sardegna per 8 e Oristano per

7. All’interno di questi numeri, 118 milioni di euro sono

rappresentati dall’export manifatturiero, al netto dei prodotti

energetici, e 85 milioni di euro di export sono rappresentati dalle

esportazioni sarde di prodotti realizzati nei settori – alimentare,

tessile, abbigliamento, calzature, legno, mobili, prodotti in metallo,

gioielleria e altre manifatture- a maggior concentrazione di MPI.

Gli Stati Uniti, infatti, rappresentano un importante mercato di

riferimento per le imprese della Sardegna, classificandosi come terzo

mercato di riferimento per le esportazioni isolane dopo Francia e

Spagna.

“Il nodo da sciogliere non è solo commerciale ma strategico, adesso

abbiamo una risposta e quindi possiamo agire di conseguenza – continua

Meloni – le nostre imprese stanno dimostrando una grande capacità di

resistenza e adattamento, ma il continuo rinvio di decisioni, sfociato

poi con l’annuncio della Casa Bianca, ha creato un clima di attesa che

è diventato, con il passare delle settimane, un limbo dannoso”. “Ogni

giorno che passa grava sui bilanci aziendali – sottolinea il

Presidente di Confartigianato Sardegna – ora è necessario recuperare

questo tempo di attesa. Le nostre aziende devono prendere una strada

ben definita. L’incertezza che ha regnato fino a questo momento, da un

lato non ha permesso di pianificare azioni e fare scelte rispetto i

mercati di riferimento e dall’altro ha bloccato l’avvio di azioni

sindacali concrete e puntuali a sostegno delle aziende e dei loro

bisogni prioritari”

Già in primavera Confartigianato, a livello nazionale, aveva calcolato

che dazi del 20% avrebbero causato in Italia una contrazione

dell’export del 16,8%.

Secondo l’Ufficio Studi Nazionale dell’Associazione Artigiana, la

nuova tariffa del 30% aggraverà ulteriormente una situazione già

complicata e restringerà significativamente le esportazioni verso il

Paese statunitense, senza valutare il suo effetto indiretto, dato da

una minore domanda di Nazioni che esportano prodotti negli Stati Uniti

che utilizzano come input semilavorati e macchinari prodotti nello

Stivale.

Uno stato di cose che andrebbe a raffreddare anche la produttività

sarda, considerato che il suo traino è fatto proprio da quelle micro e

piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che sono colonna

portante dell’economia territoriale.

“Questa guerra commerciale – aggiunge Meloni – penalizzerà tutti,

compresi i consumatori americani: non dimentichiamoci che i nostri

prodotti d’eccellenza Made in Italy non sono replicabili e sono

particolarmente richiesti e apprezzati dalla clientela USA”.

Quanto alle misure da mettere in atto, Confartigianato Sardegna

ricorda quanto sia utile lavorare anche a livello interno, creando un

piano nazionale che garantisca liquidità alle imprese in caso di shock

commerciali. Quindi, è fondamentale operare nel breve periodo per

rintracciare mercati di sbocco alle produzioni, sondando quelli a più

elevato potenziale come America Latina, Sud Est asiatico, Turchia,

Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Nord Africa e Africa

Subsahariana.

Meloni conclude sostenendo la linea del Presidente nazionale di

Confartigianato Marco Granelli, quella cioè di perseguire con

determinazione la via del dialogo con Washington: “Serve un forte

rilancio del dialogo USA-UE, che possa scongiurare un’escalation

protezionistica che metterebbe in crisi territori come il nostro, dove

l’export non è solo una voce economica, ma un’identità produttiva. Se

l’Europa in questo momento sta lavorando in un “doppio binario” tra la

diplomazia delle trattative e l’azione concreta delle contromisure, al

Governo chiediamo misure rapide per sostenere l’export, incentivare

l’innovazione e rafforzare la competitività del nostro sistema

produttivo. Le imprese artigiane sarde hanno dimostrato di sapere

stare sui mercati mondiali: adesso meritano strumenti certi e concreti

per continuare a farlo”.

