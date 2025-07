(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 DIREZIONE GENERALE

COMUNICATO STAMPA

ADM: ALESSE IN COMMISSIONE VIGILANZA ANAGRAFE TRIBUTARIA “AGENZIA PROTEGGE INTERESSI FINANZIARI DELLO STATO”

Roma, 24 luglio 2025 – Il direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Roberto Alesse, è intervenuto in Commissione Parlamentare di Vigilanza sull’Anagrafe Tributaria per illustrare, tramite la presentazione delle banche dati utilizzate, il ruolo strategico dell’Amministrazione nella gestione e nel controllo dei flussi commerciali e fiscali del Paese.

Il sistema fiscale e doganale nazionale, infatti, è alimentato da banche dati che costituiscono un presidio fondamentale per tutelare i dati personali e per proteggere gli interessi finanziari del nostro Stato.

Alesse ha spiegato, dunque, le modalità con cui l’Agenzia, gestisce le banche dati di cui è titolare o co-titolare. L’Agenzia è responsabile, infatti, di un patrimonio informativo di enorme rilevanza.

Le banche dati doganali e dei monopoli consentono all’Agenzia di assolvere sia la funzione di gestione e riscossione dei tributi e delle accise, che l’attività di vigilanza sui giochi pubblici e sul settore dei monopoli. Permettono, inoltre, di assicurare il fondamentale contrasto all’evasione fiscale, alla frode doganale e al contrabbando, nonché di garantire la tutela dei consumatori, la sicurezza dei prodotti e la leale concorrenza negli scambi commerciali.