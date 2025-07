[Comunicato da Città Metropolitana di Genova] Prima Conferenza dei Sindaci e riunione del Consiglio presiedute da Silvia Salis: “La Città Metropolitana sia un’opportunità strategica per i Comuni”

(AGENPARL) - Roma, 24 Luglio 2025

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Prima Conferenza dei Sindaci e riunione del Consiglio presiedute da Silvia Salis: “La Città Metropolitana sia un’opportunità strategica per i Comuni”

Si è tenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 23 luglio, nel Salone di Palazzo Doria Spinola a Genova, la prima Conferenza dei Sindaci guidata dalla nuova Sindaca della Città Metropolitana di Genova, Silvia Salis, con la partecipazione di 57 primi cittadini del territorio sui 67 totali, seguita dalla seduta del Consiglio dell’Ente.

Nel suo intervento introduttivo, Silvia Salis ha tracciato le prime linee guida del mandato, ribadendo con forza la volontà di restituire centralità all’istituzione e al suo ruolo strategico:

“La Città Metropolitana deve essere vissuta da Comuni e territori come un’opportunità di sviluppo e non come un’erede in disgrazia dell’ex Provincia. Vogliamo ricostruire un rapporto di prossimità e ascolto, per avviare insieme ai Sindaci un vero percorso di pianificazione strategica utile al territorio”.

Tra i temi principali affrontati:

•⁠ ⁠Depuratore della Colmata a Chiavari: la Sindaca ha ribadito la necessità di condividere il percorso con i Sindaci dei Comuni interessati, in seguito alla sentenza del TAR di dicembre, per dare risposta alle criticità di depurazione che coinvolgono undici Comuni.

•⁠ ⁠Prossimità e incontri decentrati: la Sindaca ha proposto l’avvio di incontri calendarizzati con i Sindaci direttamente nei territori, e ha annunciato la volontà di istituire un seggio elettorale nel Tigullio in occasione delle elezioni metropolitane, previste per il prossimo 5 ottobre, per facilitare la partecipazione.

•⁠ ⁠Rapporto con le aziende dei servizi pubblici: Salis ha sottolineato l’urgenza di rilanciare il dialogo con le società partecipate AMT e AMIU, e più in generale con i gestori dei servizi, per garantire risposte più rapide e interventi più puntuali ai Comuni. In particolare, con IREN sarà necessario un confronto più strutturato per affrontare le criticità segnalate dal territorio, siano queste il depuratore del Tigullio a Chiavari, siano gli interventi diffusi sui Comuni.

Infine, la Sindaca ha raccolto la proposta del Sindaco di Torriglia, Maurizio Beltrami, di intitolare una strada dell’Alta Val Trebbia a Giuseppe Piero Fossati, già Assessore provinciale alla Viabilità e Commissario della costituenda Città Metropolitana.

“Un uomo delle istituzioni – ha detto Silvia Salis – che ha incarnato con dedizione e umanità il vero spirito di servizio. Il suo operato, sempre attento ai bisogni dei cittadini, è stato riconosciuto e apprezzato da amministratori di ogni orientamento e da tutto il territorio. Sarebbe un atto doveroso e simbolico, per onorarne la memoria e i valori”.

La proposta ha ricevuto il consenso unanime dei Sindaci presenti, dimostrando un sentito riconoscimento per la figura di Fossati e per il suo impegno verso il territorio. L’intera assemblea ha approvato l’iniziativa con un lungo e caloroso applauso, a testimonianza del profondo rispetto e affetto ancora vivo nei confronti di una figura che ha segnato con il proprio operato la storia istituzionale della Provincia prima, e della nascente Città Metropolitana poi.

Durante il confronto, i Sindaci intervenuti hanno manifestato un forte spirito collaborativo e la disponibilità a lavorare in sinergia con l’Ente, presentando al tempo stesso istanze concrete. Tra le richieste emerse, è stata sottolineata la necessità di una maggiore attenzione al trasporto pubblico locale, nonché di un supporto nella gestione della viabilità non direttamente in capo all’Ente.

Particolare rilievo ha assunto il tema della gestione del servizio idrico integrato. I Sindaci hanno ribadito con forza la volontà di mantenere la natura pubblica dell’acqua, ricevendo conferma da parte dell’Ente del proprio impegno in tal senso.

È stato inoltre auspicato un rafforzamento del presidio territoriale e un’azione più incisiva nella promozione delle diverse identità locali, valorizzando le peculiarità che spaziano dal Tigullio alla Badia di Tiglieto. L’obiettivo condiviso è trasformare la complessità della Città Metropolitana – con le sue specificità geografiche, sociali ed economiche – in una risorsa strategica, anche in chiave di sviluppo turistico e crescita sostenibile.

Nel Consiglio Metropolitano che ha fatto seguito alla Conferenza, è stata affrontata una serie di punti fondamentali per la gestione dell’Ente nei prossimi mesi.

In particolare, il Consigliere delegato al Bilancio Stefano Damonte ha illustrato la proposta di variazione di assestamento generale al bilancio 2025–2027, collegata alla necessità di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di aggiornare gli stanziamenti in base allo stato di attuazione dei programmi in corso.

Tutte le proposte all’ordine del giorno sono state approvate a larga maggioranza dai consiglieri presenti (13 favorevoli su 19 nella prima votazione sul bilancio, 14 su 19 nelle seguenti), dimostrando collaborazione istituzionale in questa delicata fase di transizione.

Per quanto riguarda infine le interrogazioni relative al depuratore della Colmata, la Sindaca Salis e il Vice Sindaco Franceschi hanno ribadito quanto già comunicato ufficialmente nei giorni scorsi durante l’incontro con i Comuni direttamente interessati tenutosi lunedì, e nel corso della stessa Conferenza Metropolitana: la volontà dell’Ente è condividere con i territori un percorso finalizzato a superare la localizzazione dell’attuale impianto, con la massima trasparenza e collaborazione, ma garantendo soluzioni che possano superare, nel minor tempo possibile, le criticità della depurazione per tutti gli 11 Comuni coinvolti, nel rispetto delle esigenze locali e della normativa vigente.



