Commissione Bilancio 24 luglio 2025 – Marco Bertucci, Presidente Commissione Bilancio Consiglio Regionale del Lazio

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 Regione Lazio, Bertucci: "Sulla parifica riconosciute le nostre scelte sulle politiche di bilancio"

“Tutti i risultati che abbiamo conseguito sulla strada del risanamento finanziario hanno il marchio di questa amministrazione regionale e del lavoro di Righini sulle politiche di bilancio. Dal nostro insediamento sono state fatte scelte importanti, in primis lo stop a strumenti impropri come i fondi di dotazione negativa e le note di credito in Sanità. Faccio mie le parole dell’assessore nella Commissione di oggi per rimarcare quanto già detto: il giudizio di parifica ha riconosciuto la bontà del lavoro che stiamo portando avanti. Politiche che stiamo vivendo in prima linea proprio come Commissione Bilancio: i riconoscimenti delle agenzie di rating, nessun nuovo debito contratto per il terzo anno di fila, la riduzione del debito in essere, l’avanzo di gestione nel servizio sanitario regionale, i conti sotto controllo e la copertura integrale di tutti i fondi per potenziali perdite. Un lavoro complesso, che l’assessore Righini sta portando avanti con competenza e dedizione, per il quale non occorrono ulteriori parole: parlano i fatti. Ed i fatti sono questi: l’opposizione fa il suo mestiere, ed è giusto che sia così. Da parte nostra c’è il solo obbligo di continuare a lavorare, senza cadere nella facile via della propaganda e della strumentalizzazione, che peraltro non ci è mai appartenuta. La nostra serietà, soprattutto sulle politiche di bilancio, da sempre improntate all’attenzione e alla prudenza, non può certamente essere messa in discussione”, così Marco Bertucci, Presidente della Commissione Bilancio del Consiglio Regionale del Lazio.

Nella seduta odierna, con decisione unanime, la Commissione ha rinviato all’aula il testo del Defr ed i relativi emendamenti: il documento sarà dunque discusso dal Consiglio Regionale per l’approvazione.

E’ stata poi approvata a maggioranza la Proposta di Legge regionale n. 217 del 27 giugno 2025, relativa alle “Disposizioni finanziarie varie. Modifica all’articolo 9, comma 149, della legge regionale 23 novembre 2022, n. 19 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale 2022. Disposizioni varie) e successive modifiche, relativo alla concessione alla Fondazione ‘Film Commission di Roma e del Lazio’ di un bene del patrimonio disponibile della Regione”. Il testo riguarda tre tematiche specifiche: l’articolo 1 concede un contributo straordinario in favore dei Comuni della Provincia di Frosinone, per la copertura parziale delle spese relative all’aggiornamento a consuntivo della tariffa di accesso all’impianto di trattamento meccanico-biologico (TMB) dei rifiuti, sito nel Comune di Colfelice: la somma, concessa nelle more dell’applicazione del nuovo metodo tariffario rifiuti (MTR-2), è pari a 13,8 milioni di euro nel triennio 2025-2027 (4,6 milioni di euro per ciascuna annualità).

Con l’articolo 2 della proposta di legge viene disposta la sospensione e il differimento dei pagamenti delle rate in scadenza negli esercizi 2025, 2026 e 2027 dei crediti di natura extratributaria vantati dalla Regione Lazio nei confronti del Consorzio Industriale del Lazio: il rinvio – senza applicazioni di sanzioni e interessi – sposta le scadenze al primo, al secondo e al terzo anno immediatamente successivi alle date di scadenza dei periodi di rateizzazione previsti.

L’articolo 3 modifica il comma 149 dell’articolo 9 della legge regionale 19/2022 (‘Collegato’ alla legge di stabilità regionale 2022), con la quale la Regione viene autorizzata a concedere alla Fondazione “Film Commissione di Roma e del Lazio” in comodato d’uso gratuito e per la durata di tre anni, l’immobile appartenente al patrimonio regionale di via Parigi 11, che diventerà la sede istituzionale dell’ente.