C.S. Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia: “Nella manovra regionale necessari interventi per i comuni”

(AGENPARL) – Thu 24 July 2025 ======== *Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia:* ============================

======== *“Nella manovra regionale necessari interventi per i comuni”* ===

L’Ufficio di Presidenza di ANCI Sicilia, riunitosi ieri, ha ribadito la necessità di prevedere, nell’ambito della prossima manovrina regionale, interventi urgenti e mirati a supporto degli enti locali siciliani, con particolare riferimento a tre ambiti prioritari:

• la copertura degli extra costi del servizio di gestione dei rifiuti,

• il rafforzamento della spesa sociale a livello comunale,

• il riconoscimento del ruolo dei comuni nella gestione di servizi essenziali e delle conseguenti necessità finanziarie con particolare riferimento ai comuni in dissesto e pre-dissesto.

A tal fine, l’Ufficio di Presidenza ha deliberato di richiedere un incontro urgente al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana e ai capigruppo parlamentari, per avviare un confronto operativo sulle proposte dell’Associazione e promuovere scelte legislative coerenti con le esigenze dei territori.

È stato inoltre deciso di convocare nei prossimi giorni un Consiglio Regionale di ANCI Sicilia, finalizzato ad approfondire e condividere con i sindaci e gli amministratori locali un programma di azioni da portare avanti sulla base della piattaforma di proposte già elaborata dall’Associazione.

“È indispensabile – si legge nella dichiarazione congiunta dell’Ufficio di Presidenza – che la Regione assuma piena consapevolezza delle richieste provenienti dai comuni, sempre più chiamati a garantire servizi fondamentali con risorse limitate. Occorre un impegno condiviso e immediato per assicurare sostenibilità e qualità dell’azione amministrativa locale.”

