(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 VIII Municipio, Meleo (M5S): “Insieme al gruppo territoriale per costruire la Roma del 2027”

“Siamo al lavoro, fianco a fianco con il gruppo territoriale del Municipio VIII, per dare forma a un percorso concreto e condiviso Roma 2027. Come coordinatrice romana del Movimento voglio rinnovare la mia fiducia e il mio sostegno a tutti i nostri attivisti: stiamo costruendo un progetto solido, capace di mettere al centro le persone, i quartieri e le comunità.

Il nostro impegno è quello di realizzare una città più vivibile, e più giusta, che non lasci indietro nessuno e sappia valorizzare ogni territorio municipale”.

Così in una nota la capogruppo M5S in Campidoglio, Linda Meleo.