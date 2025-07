(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 23 July 2025 RINNOVABILI, FONTANA (M5S): PIÙ ECONOMICHE E CONVENIENTI DELLE FOSSILI, MA GOVERNO MELONI LE SABOTA

Roma, 23 lug. – “Secondo IRENA, il 91% dei nuovi progetti energetici a livello globale è stato più economico delle fonti fossili. Il solare e l’eolico non sono solo la scelta più pulita, ma anche la più conveniente. Le rinnovabili hanno evitato 467 miliardi di dollari in costi fossili in un solo anno. Eppure, mentre il mondo corre, l’Italia con il governo Meloni resta ferma. Mentre Cina, India, USA e Germania investono su larga scala nelle rinnovabili e guidano la transizione, qui si difendono trivelle e gas, si blocca il Superbonus senza alternative, si frena sulle rinnovabili e si punta sull’Italia hub del gas o, peggio ancora, sul nucleare come la panacea di tutti i mali, senza una strategia seria. Dove sono il piano per la giusta transizione, la visione per l’indipendenza energetica, l’alleanza con chi nel mondo sta costruendo un futuro sostenibile? Meloni si riempie la bocca di sovranità, ma svende il futuro energetico dell’Italia agli interessi fossili. Un governo che ignora la traiettoria globale, che penalizza famiglie e imprese, che ostacola lo sviluppo sostenibile pur di difendere vecchi privilegi. L’energia pulita non è ideologia, ma una realtà economica e ambientale strategica. Continuare a sabotarla è un atto politico deliberato. E sono i cittadini a pagarne il prezzo”.

Così in una nota la deputata Ilaria Fontana, vicecapogruppo M5S alla Camera.

