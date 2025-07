Northrop Grumman rivoluziona la microelettronica: chip più piccoli, potenti e strategici per difesa e spazio

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Il Microelectronics Center di Northrop Grumman sta ridefinendo i confini della tecnologia, spingendo l’ingegneria elettronica verso una nuova era in cui la miniaturizzazione si traduce in potenza, versatilità e sicurezza. L’azienda ha recentemente mostrato i suoi progressi nella produzione di microchip avanzati, capaci di sostituire moduli di trasmissione-ricezione ingombranti con componenti grandi quanto una moneta.

Questi microchip, sviluppati in strutture di produzione avanzata negli Stati Uniti, sono già alla base di applicazioni fondamentali per la difesa, le comunicazioni spaziali e le tecnologie commerciali più avanzate, dai satelliti militari ai sistemi radar in combattimento.

Secondo Vern Boyle, vicepresidente del Microelectronics Center, “le tecnologie sviluppate nei nostri impianti non solo rispondono alle esigenze strategiche nazionali, ma sono anche scalabili per l’intera base industriale della difesa e dei settori commerciali.”

Dai primi passi dell’uomo sulla Luna — immortalati con l’aiuto della Lunar Camera supportata da chip Northrop Grumman — fino allo sviluppo di sistemi Wi-Fi aeronautici e radar all’avanguardia, la microelettronica dell’azienda ha lasciato un segno profondo nella storia tecnologica americana. Oggi, continua a farlo sviluppando transistor sempre più performanti, capaci di funzionare anche in ambienti estremi.

“Stiamo creando microchip più piccoli e performanti che consentano l’integrazione in piattaforme compatte, come richiesto oggi in ambito militare,” ha affermato Dave Shahin, responsabile del packaging avanzato. Un esempio? Un radar multifunzione che prima richiedeva otto moduli ora può funzionare con un solo chip da meno di 2,5 cm².

Inoltre, il sito produttivo in Florida è stato ampliato per triplicare la capacità di post-processing dei wafer, segnale della volontà di Northrop Grumman di mantenere e far crescere la leadership nel settore sul suolo americano.

La visione è chiara: miniaturizzare il futuro, senza ridurne la potenza. Il Microelectronics Center sta già realizzando ogni giorno questa promessa.

Gli impianti di microelettronica sicuri di Northrop Grumman producono milioni di microchip all’anno, con la progettazione, la fabbricazione e il confezionamento su misura necessari per risolvere le sfide militari e commerciali più avanzate del nostro Paese. (Credito fotografico: Northrop Grumman)

Con accesso a oltre 800 materiali, Northrop Grumman dispone di numerose strutture ben posizionate per creare le soluzioni più all’avanguardia e mission-critical nel settore della microelettronica. (Credito fotografico: Northrop Grumman)

Le competenze distintive nella microelettronica sono soluzioni tecnologiche pionieristiche nelle fonderie accreditate e nell’impianto di confezionamento avanzato di Northrop Grumman. (Credito fotografico: Northrop Grumman)