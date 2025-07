Il razzo Mars Ascent Vehicle supera i test sulla Terra: sarà il primo a decollare dalla superficie di Marte

(AGENPARL) - Roma, 23 Luglio 2025

Il razzo Mars Ascent Vehicle (MAV), progettato per essere il primo veicolo lanciato dalla superficie del pianeta rosso, ha superato con successo una serie di test fondamentali sulla Terra. I collaudi si sono svolti nel Maryland, negli Stati Uniti, e hanno confermato l’idoneità del motore del secondo stadio del razzo, un componente cruciale per la riuscita della missione Mars Sample Return, coordinata dalla NASA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Europea (ESA).

Il MAV è un razzo a due stadi, lungo circa tre metri, sviluppato da Northrop Grumman. È pensato per decollare da Marte trasportando campioni di suolo raccolti da un lander robotico. I test hanno simulato le condizioni della sottile atmosfera marziana, priva di infrastrutture di lancio tradizionali, sottoponendo il motore a spinte e accensioni ad alta velocità.

Anche se la composizione esatta del carburante resta riservata, si ipotizza l’uso di un propellente solido a base di perclorato di ammonio, alluminio in polvere e un legante polimerico. Il razzo dovrà raggiungere una velocità di 4 km/s in circa 10 minuti per collocare il contenitore con i campioni marziani in orbita. Da lì, una sonda orbitante li intercetterà e li trasporterà fino alla Terra.

L’iniziativa rappresenta un passo epocale verso il ritorno dei primi materiali marziani sul nostro pianeta, aprendo nuove possibilità di studio e potenzialmente rivoluzionando la comprensione della storia geologica e della possibilità di vita su Marte.