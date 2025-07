Nota stampa – Nasce “Open-es ECOgenius”, una suite di strumenti digitali per semplificare il percorso delle imprese sugli obiettivi di competitività e sostenibilità

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025 Nasce “Open-es ECOgenius”, una suite di strumenti digitali per

semplificare il percorso delle imprese sugli obiettivi di competitività

e sostenibilità

La collaborazione tra Open-es e Accenture ha portato alla realizzazione di questo nuovo spazio digitale,

flessibile e accessibile, progettato per le oltre 35.000 imprese che aderiscono ad Open-es e per tutte le

piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale delle filiere produttive.

San Donato Milanese / Milano, 22 luglio 2025 – All’interno dell’alleanza di sistema Open-es,

Accenture ha collaborato per la realizzazione di “Open-es ECOgenius”, una suite digitale dove le

imprese potranno trovare strumenti semplici e intuitivi per rispondere alle sfide di misurazione e di

sviluppo consapevole, raggiungendo gli obiettivi di business in maniera efficiente ed efficace.

Accenture ha contribuito alla progettazione, allo sviluppo e all’implementazione della suite, che

riunisce in un unico spazio digitale strumenti basati sull’intelligenza artificiale per fornire a tutte le

aziende, con un approccio pragmatico e concreto, soluzioni per una strategia di mercato

maggiormente competitiva, integrando risultati in ambito economico e di impatto.

Progettata per essere user-friendly, “Open-es ECOgenius” rende accessibili dati e linee guida anche

alle organizzazioni che hanno meno familiarità con le tematiche connesse alla sostenibilità. Questo

consente alle imprese di rispondere, insieme ai propri partner finanziari e industriali lungo le filiere,

a sfide chiave per il nostro sistema produttivo.

Nella sua versione di lancio, disponibile direttamente nella piattaforma gratuita Open-es, consente

di accedere al Carbon Estimator, strumento validato da RINA come conforme al GHG Protocol

Standard, che guida in maniera semplice le aziende nella raccolta dei dati e nella stima delle

emissioni, tenendo conto delle specificità dei diversi settori industriali.

Oltre a questo primo strumento, lo spazio digitale si arricchirà progressivamente di nuovi moduli e

soluzioni per l’identificazione, miglioramento e scambio dei dati relativi alle diverse esigenze di

sviluppo delle imprese.

“In Accenture, ci impegniamo a sviluppare strumenti pratici e accessibili che supportino la

trasformazione sostenibile delle imprese e delle loro filiere. Siamo quindi orgogliosi di collaborare

con Open-es, mettendo a disposizione le nostre competenze in sostenibilità, decarbonizzazione e

digitalizzazione” ha dichiarato Fausto Torri, Responsabile dell’area Energy, Utility, Chimica e

Risorse Naturali di Accenture per Italia, Europa Centrale e Grecia. “Crediamo che Open-es

ECOgenius possa rappresentare un valido supporto per semplificare il percorso delle piccole e

medie imprese ai temi della sostenibilità, rendendo i loro impegni in termini di efficienza non solo

obiettivi raggiungibili e misurabili, ma anche un vantaggio competitivo nei rispettivi settori di

business”.

“Questa novità è un risultato rappresentativo dello spirito che caratterizza tutti i partner dell’alleanza

Open-es. Ascolto delle imprese, collaborazione orientata all’innovazione e approccio pragmatico

per supportare tutte le realtà lungo le catene del valore nella sfida per migliorare la propria

competitività in un contesto di mercato in transizione. Questo approccio ci ha permesso di arricchire