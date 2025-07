Mohammed bin Rashid approva l’espansione di Mina Al Hamriya: un porto dinamico per il commercio globale

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

Dubai continua a rafforzare la propria leadership nei trasporti marittimi, grazie alla visione lungimirante di Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, che ha esaminato di persona lo sviluppo del porto di Mina Al Hamriya e approvato una nuova e strategica espansione infrastrutturale.

Durante la visita, il sovrano di Dubai ha ribadito l’ambizione di trasformare i porti dell’emirato in hub dinamici, non solo per collegare il mondo e accelerare i flussi di merci, ma anche per stimolare innovazione, competitività e opportunità economiche.

“Vogliamo che Dubai sia la prima scelta per i commercianti, la via affidabile per il commercio e l’hub più dinamico nelle catene di approvvigionamento mondiali”, ha dichiarato lo sceicco Mohammed bin Rashid.

Una nuova banchina per accogliere navi più grandi

La nuova espansione prevede la costruzione di una banchina di 700 metri, con un pescaggio di 12 metri, progettata per accogliere navi di dimensioni maggiori e aumentare la capacità di movimentazione merci del porto. Questo sviluppo si aggiunge all’espansione del 2024, che aveva già incrementato la lunghezza delle banchine a 1.150 metri.

Crescita nei volumi e ruolo strategico per la sicurezza alimentare

Nel primo semestre del 2025, Mina Al Hamriya ha gestito scambi commerciali per un valore di 9,07 miliardi di AED, con un incremento dell’11% nel traffico navale rispetto allo stesso periodo del 2024. Il porto ha accolto 2.700 scali navali, contro i 2.430 del primo semestre 2024.

Oggi il porto gioca un ruolo chiave per la sicurezza alimentare degli EAU, grazie all’importazione di prodotti deperibili, frutta, verdura e oltre 1 milione di capi di bestiame attesi nel 2025. Il porto serve anche navi per carichi alla rinfusa, container, RoRo e le tradizionali imbarcazioni dhow in legno, rappresentando un punto d’incontro tra modernità e tradizione marittima.

Investimenti strategici per il futuro

Il CEO di DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, ha sottolineato l’importanza di preservare il patrimonio storico del porto, mentre si investe in logistica avanzata e infrastrutture intelligenti.

“Mina Al Hamriya è stata una parte vitale del settore commerciale di Dubai per decenni. Questa espansione garantirà che il porto continui a sostenere la nostra visione economica nazionale”, ha dichiarato bin Sulayem.

Con quasi 6,4 milioni di piedi quadrati di spazio di stoccaggio, Mina Al Hamriya è ormai un pilastro della strategia economica e commerciale di Dubai, pronta a rispondere alle esigenze del commercio globale con efficienza, resilienza e innovazione.