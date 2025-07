(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 22 July 2025

di seguito la convocazione del Consiglio dei ministri n. 135.

Un cordiale saluto.

Presidenza del Consiglio dei ministri

Ufficio stampa e relazioni con i media

Piazza Colonna, 370 – 00187 Roma

X:@palazzo_chigi

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 135

Il Consiglio dei ministri è convocato oggi, martedì 22 luglio 2025, alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, per l’esame del seguente ordine del giorno:

– ILLUSTRAZIONE del Programma dettagliato degli interventi di edilizia penitenziaria per gli anni 2025-2027 ai sensi dell’articolo 4-bis del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 112 (PRESIDENZA – GIUSTIZIA – INFRASTRUTTURE E TRASPORTI);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di detenzione domiciliare per il recupero dei detenuti tossicodipendenti o alcoldipendenti (GIUSTIZIA – SALUTE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di procedimento per la concessione della liberazione anticipata e di corrispondenza telefonica dei detenuti e degli internati – ESAME PRELIMINARE (GIUSTIZIA);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie (GIUSTIZIA);

– SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione Europea – Legge di delegazione europea 2025 (AFFARI EUROPEI, PNRR E POLITICHE DI COESIONE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti – ESAME DEFINITIVO (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO: Disposizioni in materia di Terzo settore, crisi di impresa, sport e imposta sul valore aggiunto – ESAME PRELIMINARE (ECONOMIA E FINANZE);

– SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA: Regolamento di istituzione di una zona economica esclusiva (ZEE) comprendente parte delle acque circostanti il mare territoriale nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 giugno 2021, n. 91 – ESAME PRELIMINARE (AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE);

– ILLUSTRAZIONE delle buone pratiche di cybersecurity di base per i dipendenti delle PP.AA. (PRESIDENZA – PUBBLICA AMMINISTRAZIONE);

– LEGGI REGIONALI;

– VARIE ED EVENTUALI.