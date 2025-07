AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 23 LUGLIO

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

PRESIDENTE

📌 Ore 18:30 – Roma, Sala Cinema Trevi – Cerimonia di conferimento del “Premio per l’Infanzia e l’Adolescenza” da parte della Fondazione S.O.S. – Il Telefono Azzurro ETS.

AULA

📌 10 Pdl su obbligo a contrarre

📌 Ore 15: Question Time con i ministri Calderone, Urso e Nordio

📌 17.30 – Conto consuntivo e bilancio Camera

Al termine: Discussione generale Dl grandi eventi sportivi.

EVENTI

📌 17 – Aula dei Gruppi – Proiezione del film “Womeness” di Yvonne Scio. Partecipa la vicepresidente, Anna Ascani – Diretta webtv

📌 17 – Sala della Regina – Convegno “Riciclo: una sfida di valore”. Partecipa il vicepresidente, Fabio Rampelli – Diretta webtv

📌 17.30 – Sala del Refettorio– Convegno “Fondazioni lirico-sinfoniche e teatri di tradizione tra sostenibilità economica ed impatto sociale”. Partecipa il vicepresidente, Fabio Rampelli – Diretta webtv

COMMISSIONI

📌8.30_InsularitàAudizione di Giulio Siccardi, direttore generale f.f. AGENAS 📌8.30_Semplificazione audizione di rappresentanti di Oracle Italia e di Fastweb+Vodafone

📌8.30_Femminicidio_Audizione in videoconferenza dell’avvocata austriaca Christine Kolbitsch

📌11_Copasir_Audizione di Roberto Cingolani, AD Leonardo S.p.A.

📌13.30_Condizioni di lavoro_ Audizione di Paolo Sasso, responsabile Idroelettrico Italia per ENEL

📌13.30_Politiche Ue_Audizioni su misure di attenuazione per le PMI (Confimprenditori; Ulisse Corea, Università Roma Tor Vergata; Confapi)

📌Dopo le 13,30_Cultura_Audizioni sul consenso informato in ambito scolastico (Francesca Piergentili, Università europea di Roma; Pro vita e famiglia onlus; Coordinamento genitori democratici-CGD; Associazione Cittadinanzattiva; Associazione Genitori Scuole Cattoliche–AgeSC; Associazione Donne in rete contro la violenza-D.i.Re; Associazione Family Day – Difendiamo i nostri figli)

📌14_Attività produttive_ Audizione ARERA su funzionamento mercati elettrici 2022-2024

📌14_Politiche Ue_Elezione di un segretario

📌14.30_Periferie_ Audizione di rappresentanti del Centro italiano opere femminili salesiane (CIOFS)

📌20_Forteto_audizione di Simone Sartini, revisore legale di Crowe Bompani

📌21_Forteto_audizione, in videoconferenza, di Sergio Menchini, Università di Pisa

CONFERENZE STAMPA

📌10 – Annarita Patriarca – Festival di Carditello

📌11.30 – Laura Boldrini – Presentazione della proposta di legge “Codice dei crimini internazionali”

📌 13 – Marco Simiani – Presentazione Pdl “Disciplina dell’ippicoltura nonché disposizioni per la promozione delle attività equestri e il benessere degli equidi” (2465)

📌14.30 – Fabio Rampelli – Protocollo d’intesa sulla sicurezza stradale

📌16 – Michele Schiano Di Visconti. Presentazione libro “Vibranti emozioni” Autore “Michelangelo Riemma”

📌17.30 – Carmen Letizia Giorgianni. Presentazione della proposta di legge sul Temporary Manager

📌19 – Alessia Ambrosi – Re senza corona: parole, ferite, rinascita. Il coraggio di parlare di salute mentale