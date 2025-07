ACI Salerno, un weekend sportivo con oltre trenta protagonisti

(AGENPARL) - Roma, 22 Luglio 2025

*ACI Salerno, un weekend con oltre trenta protagonisti*

*Supersalita e CIVM con 18 piloti in gara a Luzzi, Esposito sfiora la

vittoria nello Slalom di Rocca d’Evandro e un poker in pista a Vallelunga.*

Fine settimana da numeri straordinari per l’Automobile Club Salerno,

impegnato contemporaneamente su tre fronti: la Supersalita Luzzi–Sambucina,

lo Slalom di Rocca d’Evandro e le competizioni in pista al circuito di

Vallelunga, con un totale di oltre trenta piloti al via, con Licenza

AciSport e Tessera Aci presso Aci Salerno.

Nel Campionato Italiano Supersalita sono stati 18 i portacolori salernitani

presenti nelle diverse categorie.

Tra le sport prototipo *Massimo Cormidi* con la tradizionale 1150 è stato

10° nella numerosa e agguerrita Classe fino a 1600.

Un vero peccato per *Rosario Iaquinta*, che dopo una bella Gara 1 con la

muscolosa Lamborghini Huracán di *Gruppo E2SH,* è stato costretto allo stop

nella seconda salita.

In *GT Super Cup*, nella prima divisione, *Giovanni Del Prete*, con le

Ferrari 488 Challenge, ha fatto segnare rispettivamente il secondo tempo

complessivo di Gruppo, anche se la classifica è attualmente *sub judice*.

Nella seconda divisione, *Gabriele Mauro* su Porsche 997 *GT3 Cup* ha

chiuso al 2° posto di classe.

Nel Gruppo *TCR*, *Salvatore Tortora* su Audi RS3 LMS ha dominato con il 1°

posto di classe e Gruppo mentre *Angelo Marino* è risultato 4° sia di

classe che di Gruppo; *Antonio Scorza*, su una vettura simile, ma con

cambio automatico, è risultato 1° in TCR-DSG e 5° di Gruppo, mentre *Francesco

Urti*, su Hyundai i30, ha chiuso 6° in Classe TCR.

In *E1* Italia, *Alessandro Tortora* con l’aggressiva Peugeot 106 Turbo ha

centrato il successo di Gruppo nella Classe 3000, mentre *Valerio Magliano*,

sempre su Peugeot, ha chiuso 2° nella Classe 1600.

Nella *RS Cup*, *Giovanni Loffredo* è tornato al primato su Mini Cooper S.

In *RS Plus* 1.6, *Marcello Bisogno* ha conquistato il 3° posto di classe,

seguito da *Francesco Cardone*, 5°. *Andrea D’Amore e Giovanni Russo* non

hanno concluso la gara. Fra le *RS aspirate* spicca il successo di *Antonio

Vassallo* su Renault Clio RS 2000, mentre *Emanuele Capobianco* e *Michele

Immediato* hanno chiuso 20° e 24° con le Peugeot 106 nella Classe 1600, che

ha visto ben 31 vetture al via.

Per la sezione *Autostoriche, nel 3° Raggruppamento*, 5ª piazza per *Stefano

Falcione* su Fiat 500 di Classe Sil700.

Ottimi riscontri anche dallo *Slalom di Rocca d’Evandro*, dove *Giuseppe

Esposito* su Speedcar XTrem Evo (Scuderia Venanzio) ha sfiorato la vittoria

assoluta, chiudendo 2° nella generale e conquistando Gruppo e Classe

KC. *Michele

Sellitto*, su Fiat 126, ha vinto la Classe E2SH 1400, risultando 5°

assoluto. *Gennaro Alfano*, a sua volta 7° della generale, ha dominato il

Gruppo Slalom Speciale vincendo con la Renault GT Turbo la Classe S7. Fra

le vetture di serie, *Antonino Fattorusso* su Peugeot 106 ha concluso 2° in

N1600, *Francesco De Falco* 6°, mentre nella 1400 si è registrata una

doppietta con *Marco Magliano e Alfonso Cesaro*, rispettivamente 1° e 2° di

Classe, ancora su Peugeot 106.

Infine, a *Vallelunga*, nella serie *Master Tricolore Prototipi*, *Cosimo

Rea* ha colto la vittoria in Gara 1 del Gruppo C2 con la Ligier JS51,

seguito da un 2° posto in Gara 2. Nella National GT Challenge, in Gara

1 *Pietro

Giordano* ha ottenuto il 3° posto con la Lamborghini Huracán Super

Trofeo, *Massimo

Wancolle* è giunto 5° su Porsche 993 e *Lucio Gioffré* 8° su Lamborghini.

In Gara 2, *Luigi Moccia*, in equipaggio con *Giordano*, ha colto uno

splendido 2° posto, con *Gioffré e Wancolle* rispettivamente 4° e 5°.

Un altro weekend di gare che conferma l’ACI Salerno tra i più attivi

d’Italia, con presenze e risultati di rilievo in ogni specialità.