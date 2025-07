(AGENPARL) - Roma, 21 Luglio 2025

(AGENPARL) – Mon 21 July 2025 LA COMMISSIONE BILANCIO APPROVA L’ASSESTAMENTO 2025/2027

Via libera a maggioranza alla proposta di legge della Giunta regionale

che riprogramma risorse nel triennio per 213,4 milioni di euro. Approvato anche il bilancio consolidato con il parere positivo dei revisori dei conti

La Commissione affari istituzionali-bilancio ha approvato a maggioranza la proposta di legge “Assestamento del bilancio 2025-2027 e modifiche normative”. Il provvedimento, a iniziativa della Giunta regionale, di cui relatori sono il Presidente Renzo Marinelli (Lega) e la Vicepresidente Marta Ruggeri (M5s), recepisce i risultati dell’esercizio 2024 e rimodula stanziamenti per nuovi interventi, definendo previsioni di entrata pari a circa 213,4 milioni di euro. “Una manovra importante – la definisce il Presidente Marinelli – che risponde alle esigenze dei cittadini, continuando a non aumentare le tasse, fornendo servizi e dando risorse a settori strategici. Tra le misure più significative i fondi per il trasporto pubblico locale, i sostegni agli enti gestori delle residenze sanitarie, gli stanziamenti per la messa in sicurezza del territorio, per la valorizzazione dei borghi, per il sociale e per l’edilizia sanitaria. Un provvedimento che conferma la volontà di migliorare i servizi senza aumentare la pressione fiscale, con riflessi concreti e positivi nella quotidianità delle famiglie”. Voto contrario e giudizio negativo delle opposizioni. Per la relatrice Ruggeri “è singolare aver presentato un assestamento prima dell’approvazione del rendiconto generale e senza aver ancora ricevuto il giudizio di parifica della Corte dei Conti. Si è ritenuto utile anticipare all’inizio della campagna elettorale le tradizionali “marchette” dell’assestamento, che solitamente arrivano a novembre, parliamo di 2 milioni a disposizione dei consiglieri regionali. Per il resto è ordinaria amministrazione”. Nel corso della seduta, alla quale ha partecipato l’assessore regionale al bilancio Goffredo Brandoni, è stato approvato a maggioranza anche il Bilancio consolidato della Regione Marche per l’anno 2024. Sull’atto amministrativo, relatrici Jessica Marcozzi (FI) e Marta Ruggeri (M5s), è stato espresso parere favorevole dai revisori dei conti.

L.V.

Ancona, 21 luglio 2025

