Unversiade 2025 – Medaglia d’argento per le squadre azzurre della spada femminile e della sciabola maschile

DEGLI SCIABOLATORI, L’ITALIA SALE A QUOTA SEI MEDAGLIE

ESSEN – Quarta giornata di gare e altre due medaglie per l’Italia

all’Universiade 2025. Splende l’argento per le squadre azzurre della

spada femminile (Carola Maccagno, Elena Ferracuti, Eleonora Orso e

Vittoria Siletti) e quello della sciabola maschile (Edoardo Reale,

Cosimo Bertini, Mattia Rea e Marco Mastrullo). Il medagliere vede così

l’Italia salire a quota sei con 2 ori, 2 argenti e 2 bronzi.

La prova della squadra di spada femminile per l’Italia è iniziata con il

successo sull’Estonia negli ottavi (35-28). Il quartetto composto da

Carola Maccagno, Elena Ferracuti, Eleonora Orso e Vittoria Siletti ha

proseguito la giornata superando d’autorità la Germania (45-34) entrando

così in semifinale. Ancora una larga vittoria per la formazione seguita

a fondo pedana dal maestro Giacomo Falcini in semifinale contro la

Svizzera per 45-32. In finale è arrivato poi lo stop per l’Italia contro

la Francia (37-34) dopo una prova di alto livello che ha comunque

regalato alle azzurre una splendida medaglia d’argento.

Seconda gara e seconda medaglia di giornata grazie alla sciabola

maschile italiana che ha aperto la propria prova con il 45-27 sugli

Stati Uniti nei quarti. Il quartetto, seguito dal maestro Alberto

Pellegrini, nei quarti si è imposto sulla Polonia (45-36) centrando la

semifinale. La corsa di Edoardo Reale, Cosimo Bertini, Mattia Rea e

Marco Mastrullo è proseguita poi con una netta vittoria sull’Ungheria

(45-29) e l’acesso nella finale per l’oro. Nell’ultimo assalto gli

azzurri ce l’hanno messa tutta ma sono stati sconfitti dalla Corea del

Sud (45-34) salendo sul secondo gradino del podio.

Domani la quinta e penultima giornata di gare. Ancora spazio per le

squadre con la spada maschile che vedrà l’Italia (Fabrizio Cuomo, Simone

Mencarelli, Fabrizio Di Marco e Nicolò Del Contrasto) affrontare negli

ottavi la vincente del match tra Cina Taipei ed Estonia alle 10.20. Nel

fioretto femminile il team composto dall’oro individuale Aurora Grandis,

il bronzo Carlotta Ferrari, Giulia Amore e Irene Bertini se la vedrà nei

quarti contro una tra Macao e Ungheria alle ore 11.40.

UNIVERSIADE 2025 SPADA FEMMINILE A SQUADRE – ESSEN (GERMANIA), 20 LUGLIO

2025

Qui i risultati [1]

Classifica (20): 1. Francia, 2. ITALIA (Elena Ferracuti, Carola

Maccagno, Vittoria Siletti, Eleonora Orso), 3. Corea del Sud, 4.

Svizzera.

UNIVERSIADE 2025 SCIABOLA MASCHILE A SQUADRE – ESSEN (GERMANIA), 20

LUGLIO 2025

Qui i risultati [2]

Classifica (17): 1. Corea del Sud, 2. ITALIA (Edoardo Reale, Cosimo

Bertini, Mattia Rea, Marco Mastrullo), 3. Giappone, 4. Ungheria. —

