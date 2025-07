(AGENPARL) - Roma, 20 Luglio 2025

(AGENPARL) – Sun 20 July 2025 FDI: DOMANI 21 LUGLIO ALLA CAMERA CONFERENZA STAMPA SUI CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Si terrà domani 21 luglio alle ore 14.30 nella sala stampa della Camera dei Deputati (Via degli Uffici della missione 4), la conferenza stampa “Criteri Ambientali Minimi: opportunità per innovazione, economia circolare e made in Italy”, su iniziativa dell’On. Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera.

L’evento vuole rappresentare l’occasione per evidenziare l’importanza della definizione e del rispetto dei criteri ambientali minimi (CAM) negli appalti pubblici, con particolare riferimento ai CAM per gli interventi edilizi su cui interviene l’emendamento a prima firma del presidente Rotelli approvato al Dl Infrastrutture.

