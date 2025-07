OSPEDALI PONTINI POTENZIATI E MIGLIORATI – NOTA STAMPA DI ENRICO TIERO

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Fri 18 July 2025 Tiero (FdI): "Ospedali pontini potenziati e migliorati in due anni: ecco i

numeri”

“Stiamo cambiando il volto della sanità pontina. Tutti gli indicatori lo

stanno a testimoniare. Non deve quindi meravigliare che tutti gli ospedali

pontini siano stati promossi nel rapporto P.re.val.(Programma regionale di

valutazione degli esiti) e pubblicato pochi giorni fa. Si tratta di un

rapporto curato dal Dipartimento di Epidemiologia del SSR del Lazio, che

fornisce informazioni aggiornate sulla qualità delle cure erogate da tutte

le strutture sanitarie e le aziende ospedaliere e territoriali della

Regione. Come ben riferisce l’edizione odierna del quotidiano ‘Il

Messaggero’ di Latina, per la prima volta, tutti i nosocomi della nostra

provincia hanno ottenuto valutazioni positive. Il ‘Goretti’ ovviamente

risulta la struttura migliore e fornita dei servizi più efficienti, essendo

d’altronde un Dea di II livello, ma anche gli altri ospedali hanno

raggiunto un livello confortante. Stiamo raccogliendo i frutti di una

semina avviata da oltre due anni. Il potenziamento degli ospedali è sotto

gli occhi di tutti. Basti pensare che al Fiorini di Terracina si è

proceduto a realizzare la nuova sala operatoria di chirurgia ambulatoriale

e della nuova Sezione di Endoscopia. Mentre al Dono Svizzero di Formia è

stata messa a disposizione la nuova Sala TC, oltre alla conclusione dei

lavori di ristrutturazione del Reparto di Medicina d’Urgenza, di

riqualificazione edile e impiantistica della Sala di Elettrofisiologia con

nuova piastra ambulatoriale, e l’ammodernamento della Sala Emodinamica.

Sempre a Formia è notizia delle ultime ore l’arrivo di ben 19 ostetriche,

che rafforzano in maniera clamorosa la presenza di personale specializzato

in questa importante struttura del sud pontino. Non dimentichiamo che al Di

Liegro di Gaeta abbiamo un nuovo Centro Diagnostico per Immagini. Stiamo

potenziando anche il presidio sanitario di Ponza. Con la nuova

apparecchiatura per la radiologia di base il servizio è tornato operativo.

Su Ponza si sta garantendo il rafforzamento del presidio sanitario,

attraverso l’installazione di attrezzature tecnologiche adeguate e si sta

lavorando per implementare il personale medico ed infermieristico.

Sottolineo come negli ultimi mesi sono stati fatti passi avanti importanti.

A partire dall’ingresso in pianta stabile della telemedicina, fornendo un

servizio efficace per tutta l’utenza isolana.

Questo lavoro porta a risultati evidenti, tangibili e visibili. Nei primi

sei mesi del 2025 l’attesa per le prestazioni chirurgiche urgenti è

diminuita del 30%. I numeri del primo semestre 2025 confermano come vi sia

in atto un trend positivo mai registrato negli anni precedenti.

Sempre relativamente alla provincia pontina occorre mettere in conto la

conferma delle risorse investite per l’adeguamento antincendio degli

ospedali di Latina, Terracina, Fondi e Formia, come già previsto con la

delibera n.528 dell’11 luglio 2024. Nulla di nuovo, ma un intervento già

programmato da tempo. Per questo capitolo i plessi pontini potranno

beneficiare di circa 11 milioni, seppure spalmati tra il 2026 ed il 2029.

Ben 3,6 milioni per il Goretti, 1 milione per il Dono Svizzero di Formia,

il San Giovanni di Dio di Fondi e per il Fiorini di Terracina; mentre

saranno destinati 1,4 milioni all’ospedale di Comunità di Cori, 1,7 milioni

alla Casa di Comunità di Gaeta, 727.000 euro per le Case di Comunità di

Aprilia e Priverno, 1,25 milioni per la Casa di Comunità di Sezze.

L’amministrazione Rocca ha impresso un cambio di marcia alla sanità

laziale. Con il direttore generale dell’Asl di Latina Sabrina Cenciarelli

si conferma una sinergia vincente che sta dando frutti importanti per i

nostri presidi ospedalieri e territoriali”.