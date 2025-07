NUOVO DEFIBRILLATORE PIETRALACROCE- COMUNE DI ANCONA UFFICIO STAMPA

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

NUOVO DEFIBRILLATORE A PIETRALACROCE

Proseguono le installazioni dei defibrillatori a uso pubblico nella città di Ancona all’interno del Progetto del Comune: Cuore “Ancona Città Cardioprotetta”. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Unbeatables, che ha attivato per questo la raccolta fondi “una scossa al cuore”, ieri, giovedì 17 luglio, è stato inaugurato il ventesimo defibrillatore a uso pubblico vicino alla scuola primaria di Pietralacroce.

Unbeatables è una associazione di ex atleti e sportivi affetti da cardiomiopatie aritmiche congenite, dal 2016 è impegnata a offrire supporto ai pazienti e alle loro famiglie, a diffondere la conoscenza sulle malattie cardiache di origine genetica e a sostenere la ricerca scientifica per la prevenzione della Morte Cardiaca Improvvisa (MCI).

Le cardiomiopatie congenite sono un killer silenzioso: presenti sin dalla nascita, possono rimanere asintomatiche per anni e, quando non diagnosticate, manifestarsi all’improvviso con la morte improvvisa cardiaca. A farne le spese sono, spesso, i giovani atleti perché l’attività fisica intensa rappresenta un “trigger” importante per le aritmie maligne e l’arresto cardiaco. Identificare tempestivamente le persone più a rischio di morte improvvisa attraverso attività di screening è fondamentale per attuare strategie di prevenzione e le opportune terapie.

“Dare il nostro contributo al progetto Ancona Città Cardio Protetta del Comune di Ancona – ha detto il presidente di Unbeatables Simone Ambrosi – è stata per noi occasione di grande soddisfazione. Ringrazio tutti i donatori che hanno sposato la causa e permesso con le loro donazioni il concretizzarsi di questo progetto. Spero che i cittadini se ne sentano parte e contribuiscano con le loro donazioni a completare le ultime postazioni da realizzare”.

Nel ringraziare i donatori l’Assessore ai Servizi sociali, welfare e politiche sociosanitarie Manuela Caucci, Vicepresidente della Rete Città Sane Oms, sottolinea l’importanza di questo progetto per la città di Ancona e della cultura del primo soccorso. “Ringrazio anche la Croce Rossa – ha detto – partner prezioso del progetto, che ci offre corsi gratuiti di primo soccorso Blsd (Basic Life Support Defibrilation). Dopo le 3 sessioni di maggio giugno e luglio, i corsi riprenderanno a fine settembre. Inoltre ci stiamo attivando per implementare maggiormente le installazioni soprattutto nelle periferie“.

Gli altri defibrillatori presenti all’interno del Comune di Ancona sono al Parco della Cittadella, Portonovo, Piazza Cavour, Porta Pia, Piazza Diaz, Piazza Pertini, Campo sportivo di Torrette, Piazza del Papa, Marina Dorica, Piazza della Repubblica, Piazza del Duomo San Ciriaco, Piazzetta delle Palombari, Monumento del Passetto, Largo XXIV Maggio, Piazza Roma, Piazza Salvo D’Acquisto, Piazzetta di Varano, Piazzetta di Collemarino, Parco di Posatora.