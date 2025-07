Convocazione Consiglio Comunale del 24 -29 – 31 luglio 2025

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Il Presidente

convoca il Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica in presenza in 1ª convocazione per il giorno 24 luglio

2025 (Giovedì) alle ore 18:30 e in eventuale prosecuzione e/o 2^ convocazione per i giorni 29 luglio 2025 (Martedì)

alle ore 18:30 e 31 Luglio (Giovedì) alle ore 18:30 presso la Sala Consiliare della Provincia – Via Senatore Carboni

– Oristano – per la discussione del seguente

Ordine del Giorno

1) Interpellanza urgente Consiglieri, Marchi, Federico Obinu Maria, Marcoli, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Daga,

Perra: “Impianto semaforico sito all’intersezione tra le vie Diaz, Cagliari e Satta”;

2) Interrogazione Consiglieri, Federico, Della Volpe, Marchi, Obinu Maria, Perra, Daga, Marcoli, Obinu Giuseppe:

“Affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. B, Decreto Legislativo 36/2023 riguardante la fornitura di n. 8

varchi ZTL”;

3) Interpellanza urgente Consiglieri, Obinu Maria, Marcoli, Obinu Giuseppe, Della Volpe, Perra, Daga, Federico,

Marchi: “Nuova piattaforma per disabili presso la struttura Stella Maris di Torregrande”;

4) Interpellanza urgente Consiglieri, Obinu Maria, Marcoli, Obinu Giuseppe, Federico, Della Volpe, Daga, Perra,

Marchi: “Manutenzione delle piazze riqualificate di Via Milis e Via Sorgono”;

5) Interrogazione a risposta scritta e orale Consiglieri Daga, Della Volpe, Perra, Federico, Marchi, Obinu Giuseppe,

Obinu Maria, Marcoli: “Accettazione dei lavori finanziati dalla Programmazione Territoriale nella Marina di

Torregrande”;

6) Mozione Consiglieri Federico, Della Volpe, Marchi, Obinu Maria, Perra, Daga, Marcoli, Obinu Giuseppe:

“Necessaria presentazione all’attenzione del Consiglio Comunale del “Regolamento per l’accesso, la circolazione

e la sosta nella Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.) e nelle Aree Pedonali (A.P.)” recentemente istituite dalla Giunta

Comunale di Oristano”;

7) Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive articolo 194 lettera a) del decreto

legislativo n. 267/2000. Sentenza del Giudice di Pace n. 120/2025 relativa all’annullamento del verbale n°

v/2263t/2024 per violazione c.d.s. (Prop. n. 39 del 01/07/2025);

8) Interrogazione Consiglieri Obinu Giuseppe, Obinu Maria, Marcoli, Della Volpe, Marchi, Federico, Perra, Daga:

“Ritardo nei lavori alla Scuola primaria di via Cima – via Amsicora e degrado dell’area interessata”;

9) Interrogazione Consiglieri Marcoli, Obinu Giuseppe, Obinu, Maria, Della Volpe, Perra, Daga, Marchi, Federico:

“Bando assegnazione impianto sportivo comunale Tharros – Determinazione del Dirigente n. 662 del

22/06/2023”;

10) Interrogazione Consiglieri Marcoli, Obinu Giuseppe, Obinu, Maria, Della Volpe, Perra, Daga, Marchi, Federico:

“Mancata conclusione dei lavori di riqualificazione dell’impianto sportivo di Silì”;

11) Verifica del permanere degli equilibri di bilancio 2025-2027 e variazione di assestamento generale di bilancio ai

sensi degli artt. 175, comma 8 e 193 del d.lgs. 267/2000. (Prop. n. 40 del 09/07/2025)

Oristano, li 18/07/2025

