[acspro] [CRUmbria-News] “Volo Perugia-Bergamo: da sinistra accuse strumentali. Se oggi l’Umbria ha un aeroporto che funziona è merito del Centrodestra”

(AGENPARL) - Roma, 18 Luglio 2025

Nota dei Gruppi consiliari di opposizione

(Acs) Perugia, 18 luglio 2025 – “Le dichiarazioni del consigliere Michelini

(Pd) sul volo Perugia–Bergamo sono false, strumentali e pericolosamente

offensive nei confronti di una scelta che fu strategica e condivisa con il

mondo produttivo umbro. Altro che ‘spese folli’ e ‘fallimento

annunciato’: quel collegamento, istituito dalla Giunta Tesei nel marzo

2024, è stato un investimento concreto per colmare l’isolamento

infrastrutturale della nostra regione, in raccordo con la Regione Lombardia e

grazie al cofinanziamento di Confindustria Umbria e Fondazione Perugia”: lo

affermano, in una nota, i consiglieri dei gruppi di opposizione

dell’Assemblea legislativa Enrico Melasecche e Donatella Tesei (Lega),

Eleonora Pace, Paola Agabiti e Matteo Giambartolomei (Fratelli d’Italia),

Laura Pernazza e Andrea Romizi (Forza Italia), Nilo Arcudi (Umbria Civica –

Tesei Presidente).

“Una scelta pensata per le imprese – spiegano -, per i professionisti, per

chi ogni giorno lavora tra Umbria e Nord Italia, altro che propaganda. Se ci

sono stati problemi dovuti ai cambi di orari, bisognava lavorare per

migliorare e rilanciare la rotta, non affossarla. La stessa Michelini, che

pretende di dare lezioni di sostenibilità economica – continuano -, tace

su ciò che la sua maggioranza ha messo in piedi al posto del volo business

per Bergamo: i voli stagionali per Lampedusa e Pantelleria, che già si sono

trasformati in un disastro. Il caso del volo per Pantelleria del 21 giugno

scorso è emblematico: aereo fermo per oltre 30 ore a Perugia per un guasto

tecnico, passeggeri abbandonati, nessuna informazione, ritardi a raffica,

pernottamenti forzati. Altro che utilità pubblica, altro che svolta: siamo

di fronte al caos”.

“Il collegamento tra l’Umbria e Orio al Serio, il terzo aeroporto

d’Italia per traffico passeggeri – osservano i consiglieri della

minoranza -, avrebbe potuto garantire all’Umbria un accesso stabile ai

mercati e agli hub internazionali. La verità è che il fallimento è ora, ed

è tutto della sinistra. Vale la pena ricordare che se oggi l’Umbria può

contare su un aeroporto pienamente operativo e competitivo, lo si deve

esclusivamente all’impegno della Giunta Tesei e alla visione del

centrodestra. Prima del 2019, lo scalo San Francesco d’Assisi era

pressoché inutilizzato, con appena 220 mila passeggeri annui e una manciata

di rotte, spesso poco funzionali. La Regione a guida centrodestra –

proseguono – ha invece investito con determinazione, rilanciando la Sase,

ricapitalizzando la società di gestione, attivando nuove rotte e avviando un

piano infrastrutturale che ha portato lo scalo a superare i 534mila 210

passeggeri nel 2024, a piazzarsi tra i primi in Europa per crescita e ad

essere indicato come uno degli asset centrali per lo sviluppo

dell’Umbria”.