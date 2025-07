(AGENPARL) - Roma, 16 Luglio 2025

(AGENPARL) – Wed 16 July 2025 TRENI, FEDE (M5S): SALVINI REO CONFESSO SU DISAGI, ORA SUBITO FONDO INDENNIZZI

Roma, 16 lug. – “Oggi nel corso del Question Time Salvini ha ammesso che i disagi sulle nostre tratte ferroviarie ci sono stati, ci sono e ci saranno. Lasciamo perdere la boutade in base alla quale, per il ministro del disservizio cronico, con la cantierizzazione massiccia si sta recuperando il tempo perduto dai precedenti governi: Salvini apre cantieri perché ci sono 200 miliardi di Pnrr portati da Conte. Pnrr a cui lui e Meloni si sono sempre opposti, ma senza quello le gru attive sarebbero centinaia in meno. Al di là di tutto, ora che Salvini è consapevole dei disagi cronici sulle nostre ferrovie, che si intensificheranno ad agosto perché si faranno interventi sacrosanti, è necessario prevedere subito un fondo indennizzi per rendere più indolore ai passeggeri il servizio a rilento. E se possibile, limare un pochino anche i prezzi dei biglietti. Per una volta Salvini tenti di mettersi nei panni del pendolare, del turista, o del comune mortale che si fa 200 km di treno per una banale visita medica. Insomma, ragioni da cittadino, e non da agitatore da microfono”. Così in una nota il deputato M5s Giorgio Fede.

Ufficio Stampa Parlamento

Movimento 5 Stelle