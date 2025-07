(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 Roma, M5S: “Solidarietà a Francesca Albanese, vittima di attacchi strumentali”

“Il MoVimento 5 Stelle di Roma esprime la sua piena solidarietà e il massimo sostegno a Francesca Albanese, Relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. In questi giorni è stata vittima di attacchi strumentali a causa del suo impegno nella difesa del diritto internazionale e nella denuncia delle gravi violazioni che il popolo palestinese sta subendo. La recente dichiarazione del Segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, rappresenta un ulteriore tentativo di delegittimare un lavoro fondamentale e indipendente, il cui obiettivo è portare alla luce verità scomode per chi cerca di ostacolare ogni forma di giustizia e responsabilità internazionale. Come M5S abbiamo dimostrato concretamente il nostro impegno per i diritti umani e per la pace attraverso diverse iniziative, sia in Assemblea Capitolina che nei Municipi. Nel VII, ad esempio, abbiamo ottenuto l’approvazione di due atti, uno per chiedere il riconoscimento dello Stato di Palestina, e uno per esporne la bandiera sul palazzo municipale. In un momento in cui le voci libere vengono sistematicamente attaccate, è nostro dovere affermare chiaramente da che parte stiamo: Francesca Albanese non è sola”.

Così in una nota il Movimento 5 Stelle di Roma Capitale.