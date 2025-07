(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 COMUNE DI PIACENZA

Ufficio Stampa

Piazza Cavalli, 2 – 29121 Piacenza

http://www.comune.piacenza.it

Piacenza, 11 luglio 2025

Oggetto: “Pulcheria”, online l’avviso pubblico rivolto al Terzo Settore. Entro il 9

agosto le manifestazioni di interesse

E’ consultabile integralmente sul sito http://www.comune.piacenza.it, come anticipato ieri,

l’avviso pubblico volto a individuare partner del Terzo Settore (iscritti all’apposito

Registro Unico nazionale da almeno sei mesi), che affianchino l’Amministrazione

comunale in un percorso di coprogettazione per realizzare l’edizione 2025 di

“Pulcheria”.

Le manifestazioni di interesse, corredate di tutta la documentazione richiesta, devono

pervenire entro il 9 agosto, in una delle seguenti modalità: consegna a mano presso gli

sportelli Quic di via Beverora 57; invio tramite PEC, da casella di posta elettronica

“Avviso pubblico per manifestazione di interesse – Pulcheria”; spedizione via