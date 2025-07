(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

Chieti, 11 luglio 2025

COMUNICATO STAMPA

“SCM Nutraceutici Universitari”, spin off della “d’Annunzio”

è tra i vincitori di Startup Contest 2025 della Fondazione Emblema

“SCM Nutraceutici Universitari”, spin-off dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di ChietiPescara, è tra i 10 progetti vincitori di Startup Contest 2025, promosso dalla Fondazione Emblema nell’ambito

della Borsa della Ricerca, per valorizzare le migliori iniziative imprenditoriali ad alto contenuto scientifico.

La giuria composta da R&D Manager di “Barilla”, “NTTData”, “Webuild”, “Pfizer” e referenti di

“Invitalia”, ha decretato i 10 vincitori tra i 50 team che hanno presentato i propri progetti innovativi in diretta

nazionale, tra i quali lo spin-off “SCM Nutraceutici Universitari srl”. Il progetto “SCM Nutraver® Focus”,

col quale il team della “d’Annunzio” ha ottenuto il prestigioso riconoscimento, è un integratore alimentare

innovativo formulato per supportare memoria, concentrazione e performance cognitiva, in particolare in

studenti e professionisti in condizioni di stress mentale, ansia ed affaticamento. Il prodotto è totalmente vegan,

privo di stimolanti, e combina sostanze naturali ad azione sinergica, con un sistema formulativo studiato per

ottimizzare l’assorbimento e la biodisponibilità. Lo spin-off “SCM Nutraceutici Universitari srl” (www.scmnutraceutici.it), che ha già in produzione altri prodotti nutraceutici, è stato costituito nel 2024 da tre docenti

del Dipartimento di Farmacia della “d’Annunzio”: Azzurra Stefanucci, docente di Chimica degli Alimenti,

(CEO), Christian Celia, docente di Tecnologia Farmaceutica (CIO) e Adriano Mollica, docente di Chimica

Farmaceutica e Presidente del Corso di Laurea in Farmacia. Le attività dello spin-off si inseriscono nelle

milestones del progetto Vitality (WP5), e la sua mission è quella di trasferire i risultati della ricerca scientifica

nel campo della nutraceutica e della cosmeceutica verso soluzioni concrete per la salute, basate su sicurezza,

efficacia e sostenibilità. Per i team selezionati, l’appuntamento sarà a Catania dal 1° al 3 ottobre, al XVI

Forum della Borsa della Ricerca. La premiazione avverrà in presenza delle aziende partner della fondazione

Emblema e della giuria tecnica, ritirerà il premio il professor Christian Celia, che avrà l’occasione di proporre

il progetto ad una rosa di grandi aziende nazionali.

“Il riconoscimento ottenuto da Startup Contest – spiegano i professori Azzurra Stefanucci, Christian Celia e

Adriano Mollica, componenti del team – conferma il valore dell’approccio scientifico di SCM Nutraceutici

Universitari e rappresenta un’importante opportunità di visibilità e crescita. Lo spin-off – sottolineano – mira

a diventare un riferimento nel panorama nutraceutico nazionale, valorizzando il collegamento tra mondo

accademico, scientifico e industriale. Essere tra i vincitori di Startup Contest – sottolineano i fondatori di

SCM Nutraceutici Universitari – è un incoraggiamento a proseguire nella nostra visione: portare la scienza

al servizio del cittadino, producendo dei prodotti realmente utili, efficaci e sostenibili. Ringraziamo il Settore

Trasferimento Tecnologico e Partecipate dell’Ateneo, il Progetto Vitality e la Fondazione Emblema – Borsa

della Ricerca, per questa preziosa opportunità”.

Il Responsabile dell’Ufficio Stampa

Maurizio Adezio

SR/MA