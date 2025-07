Comunicato stampa | PICCOLO COMUNE AMICO, COLDIRETTI CUNEO: TRA I PREMIATI ANCHE UNA GIOVANE CUNEESE

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

PICCOLO COMUNE AMICO, COLDIRETTI CUNEO: TRA I PREMIATI ANCHE UNA GIOVANE CUNEESE

L’imprenditrice Valentina Allaria di Murazzano premiata a Roma al concorso “Giovane Imprenditore Agricolo”

Salvare una razza in via d’estinzione, rilanciare l’azienda di famiglia, valorizzare il proprio territorio, sono solo alcuni degli impegni portati avanti dall’imprenditrice cuneese Valentina Allaria di Murazzano, che ha ricevuto un premio speciale nell’ambito del concorso “Piccolo Comune Amico”, promosso da Coldiretti Giovani.

Con quasi tre italiani su quattro (73%) che durante l’estate visiteranno uno dei piccoli borghi sul territorio nazionale, è importante mantenere la presenza e i servizi nelle aree interne, un motore turistico che, se adeguatamente valorizzato, può diventare una risorsa strategica per il rilancio economico e occupazionale del Paese. L’analisi Coldiretti/Ixe’ fotografa l’importanza dei centri sotto i 5000 abitanti, protagonisti del premio “Piccolo Comune amico” promosso dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e dedicato ai paesi che, nell’ultimo anno, si sono impegnati per valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

Alla cerimonia di consegna dei riconoscimenti, svoltasi a Palazzo Rospigliosi a Roma, hanno preso parte il segretario generale Vincenzo Gesmundo e il presidente Codacons Carlo Rienzi. Il premio speciale di Coldiretti Giovani è stato assegnato a cinque imprenditori under 30 che operano proprio nei piccoli centri, contribuendo ad arricchire il valore agricolo del comune stesso e del territorio circostante.

Valentina Allaria, giovane imprenditrice cuneese tornata sul territorio dopo esperienze di lavoro all’estero, ha saputo innovare e diversificare l’attività agricola familiare. Oltre al punto vendita di Campagna Amica dove propone la sua produzione di formaggi e trasformati di latte di pecora delle Langhe a turisti e residenti, Valentina ha attivato anche una fattoria didattica, rendendo la zona attrattiva per visitatori e scolaresche. Cura degli animali, qualità dei prodotti e rispetto dell’ambiente: sono i pilastri dell’attività di Valentina che preserva un territorio altrimenti disabitato.

“Un riconoscimento importante per una giovane imprenditrice, come Valentina e come tanti altri in Piemonte, che nonostante le difficoltà delle aree interne, ha saputo portare avanti concretamente il suo progetto aziendale, implementandolo con la produzione e vendita diretta dei formaggi – spiega Marco Bernardi Delegato Giovani Impresa Cuneo -. È la dimostrazione di come le imprese dei giovani imprenditori siano tenaci e volenterose di andare avanti poiché nell’agricoltura vedono traiettorie di futuro”.

“I piccoli comuni rappresentano una straordinaria opportunità, un’economia più a misura d’uomo, basata sull’intreccio fra tradizione e innovazione per competere in un mondo globalizzato, innovando senza cancellare la nostra identità – afferma Enrico Nada, Presidente di Coldiretti Cuneo –. L’agricoltura in questi piccoli comuni va ancor più tutelata e sostenuta con apposite misure perché grazie al presidio di questi territori si evita lo spopolamento e si mantiene viva la biodiversità”.

