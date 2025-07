agenzia regionale 883.25 Amati i numeri della settimana

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

(AGENPARL) – Fri 11 July 2025 *I numeri della settimana, Amati: “141,4 milioni pagati dalla Regione

Puglia, quasi 10 milioni ai Comuni*

C’è anche quota di cofinanziamento per il Nuovo Ospedale Monopoli-Fasano”

*Il report settimanale dal 4 al 10 luglio 2025 sui mandati di pagamento

della Regione Puglia.*

Una nota dell’assessore regionale al Bilancio Fabiano Amati.

“Nell’ultima settimana, dal 4 al 10 luglio 2025, la Regione Puglia ha

emesso mandati di pagamento per un totale di 141,4 milioni di euro,

destinati a sanità, trasporti, ambiente e interventi sui territori.

Il capitolo più rilevante è la sanità, con oltre 76,3 milioni di euro

trasferiti all’ASL Bari per il saldo 2024 e i conguagli 2025 a garanzia dei

Livelli Essenziali di Assistenza, a cui si aggiunge il cofinanziamento

regionale previsto dall’Accordo di Programma ex art. 20 della legge

67/1988, sottoscritto il 31 luglio 2024, per il completamento del Nuovo

Ospedale Monopoli-Fasano: una quota di circa 130 mila euro, pari al 5% di

un intervento complessivo da 4,2 milioni di euro, insieme ad altri

contributi per investimenti sanitari e rimborsi per spese di personale.

A completare il quadro della sanità, oltre 3,3 milioni di euro sono stati

liquidati all’ASL Lecce per la Fondazione “Cardinale Panico” di Tricase,

400 mila euro all’ASL Foggia per interventi socio-assistenziali, farmacie

rurali e rimborsi stipendiali, 150 mila euro all’ASL BAT per progetti di

farmacovigilanza e quasi 175 mila euro all’IRCCS De Bellis di Castellana

Grotte per il potenziamento dell’endoscopia digestiva.

Sul fronte delle infrastrutture e dei trasporti, sono stati liquidati circa

8,5 milioni di euro a Ferrotramviaria S.p.A. per sottopassi, impianti di

sicurezza ferroviaria e corrispettivi del contratto di servizio. Le

Ferrovie Appulo Lucane hanno ricevuto circa 4,3 milioni di euro, mentre le

Ferrovie del Gargano hanno ottenuto 650 mila euro per il saldo 2023 del

contratto di servizio. Il Consorzio Trasporti Pubblici ha incassato quasi

690 mila euro per l’acquisto di 17 autobus extraurbani, mentre la Provincia

di Brindisi ha ricevuto 1,4 milioni di euro per l’ampliamento della SP 74

Mesagne/San Pancrazio Salentino.

Per ambiente e risorse idriche, l’Acquedotto Pugliese ha beneficiato di

oltre 4,2 milioni di euro per potenziare impianti di depurazione e

realizzare stazioni di disidratazione ad alto rendimento, cofinanziate con

fondi europei FESR 2021-2027.

Infine, la Regione Puglia conferma un forte impegno a sostegno dei Comuni

pugliesi, stanziando e liquidando importi significativi per interventi di

interesse pubblico in settori strategici come scuola, viabilità, ambiente,

welfare, inclusione sociale, cultura e innovazione. In totale sono

coinvolti 69 Comuni, con risorse che spaziano da piccoli contributi di

2.500 euro a stanziamenti che superano 1,8 milioni di euro per i Comuni più

grandi, per un valore complessivo di quasi 10 milioni di euro.

Tra i principali beneficiari spicca Lecce, che riceve 1,85 milioni di euro

come trasferimento per spese correnti dei primi due trimestri 2025. Segue

Modugno con 670 mila euro per rinnovare il parco autobus del trasporto

pubblico locale con tre nuovi mezzi (programma SMART GO CITY).

Il Comune di Cellino San Marco riceve 647 mila euro, pari al 45% del

contributo complessivo di oltre 1,4 milioni, per interventi di edilizia

scolastica. Apricena beneficia di 503 mila euro per la realizzazione di

impianti di fogna bianca e per la rete giovani Galattica. Nardò ottiene 477

mila euro, suddivisi tra riqualificazione dell’edilizia residenziale

pubblica, sostegno alle famiglie e accoglienza dei lavoratori migranti

presso la Foresteria di Masseria Boncuri. Monopoli riceve 431 mila euro per

la riqualificazione di due scuole, mentre Ugento ottiene 414 mila euro per

il dragaggio dei fondali marini nel Porto di Torre San Giovanni. San Severo

viene finanziato con 364 mila euro, di cui 160 mila euro per buoni

educativi per minori da zero a tre anni e 204 mila euro per il Patto di

Cura a sostegno delle persone con gravi disabilità. Statte riceve 352 mila

euro per realizzare un canile rifugio su aree confiscate alla criminalità.

Caprarica di Lecce ottiene 326 mila euro per un sistema di gestione delle

acque pluviali e una compostiera collettiva. Taviano beneficia di 303 mila

euro per il progetto culturale Community Library. San Michele Salentino

riceve 274 mila euro, divisi tra 4.800 euro per il PEBA (Piano di

eliminazione delle barriere architettoniche) e 269 mila euro per un centro

sociale polivalente per persone con disabilità.

L’Unione dei Comuni della Grecia Salentina ottiene 263 mila euro per un

progetto transfrontaliero di efficienza energetica e adattamento climatico

(ADRIA_Alliance). Tra gli altri beneficiari figurano Villa Castelli (138

mila euro) per viabilità, Motta Montecorvino (124 mila euro) per cultura e

miglioramento sismico, Stornara (110 mila euro) per residenza

socio-sanitaria e taxi sociale, San Nicandro Garganico (109 mila euro) per

la manutenzione di corsi d’acqua, Diso (106 mila euro) per un centro

polivalente per minori e anziani, Sava (103 mila euro) per un centro

sociale per anziani, Gioia del Colle (100 mila euro) per il Patto di Cura,

Melendugno (99 mila euro) per strade interne, Montesano Salentino (89 mila

euro) per gestione rifiuti e, a scalare, numerosi altri Comuni con

contributi da 80 mila a 30 mila euro, fino ai micro-finanziamenti da 2.500

a 10.000 euro per digitalizzazione, open data e aggiornamenti PEBA (come

Vico del Gargano, Ascoli Satriano, Mattinata, Carpino, Santa Cesarea Terme,

Giuggianello, Morciano di Leuca).

Insieme ai progetti già avviati, queste risorse garantiscono sostegno

diretto ai Comuni, stimolano cantieri pubblici, sostengono la qualità

dell’istruzione, promuovono coesione sociale, vivibilità urbana,

sostenibilità ambientale, innovazione e servizi di prossimità. Prosegue

così l’impegno per una Puglia più accessibile, vivibile e vicina ai bisogni

delle comunità locali”.