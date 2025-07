(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

Carcere, Spinelli: "Strutturare meglio i percorsi di reinserimento

sociale”**

Si è aperta oggi a Palazzo Strozzi Sacrati “Carcere, inclusione sociale,

comunità”, la tre giorni di Regione e Anci Toscana dedicata al sistema

delle politiche regionali per la giustizia penale in Toscana

“Dobbiamo strutturare in modo più efficace i percorsi di reinserimento

sociale, perché chi è in carcere o in esecuzione penale resta parte della

comunità”. Per l’assessora alle politiche sociali Serena Spinelli, è

questa la strada da percorrere per migliorare la condizione dei detenuti e

delle carceri.

L’occasione per riaffermare il concetto è il discorso tenuto in apertura

di “Carcere, inclusione sociale, comunità”, la tre giorni in programma

fino a venerdì prossimo a Palazzo Strozzi Sacrati organizzata dalla

Regione e da Anci Toscana per riflettere con tutti gli attori sociali e le

istituzioni attorno al sistema delle politiche regionali per la giustizia

penale in Toscana.

Per dare concretezza a questa idea, due sono le direttrici su cui deve

insistere la Regione, nel rispetto delle sue competenze. “Oltre agli

interventi a livello ministeriale”, dice l’assessora riferendosi alla

situazione nei penitenziari evidenziati anche dalle cronache degli ultimi

giorni, da un lato “va rafforzata la collaborazione istituzionale fra

Regione Toscana e tutto il mondo della giustizia”, dall’altro “dobbiamo

continuare a lavorare in un’ottica multidisciplinare”.

“È necessario – prosegue Spinelli – mettere sempre più in collegamento

settori, competenze e attori anche molto diversi tra loro”, dal

socio-sanitario, al lavoro alla formazione, “anche puntando ad aumentare

la conoscenza reciproca tra i vari soggetti che operano sulle carceri”.

Per “reinserire socialmente” come chiede la Costituzione, la risposta

più adeguata che le istituzioni possono dare a una questione complessa,

spiega l’assessora, “è una risposta complessa attraverso una presa in

carico multidimensionale dei detenuti”, che “restano persone e

cittadini”.

All’intervento dell’assessora Spinelli, in avvio dei lavori del convegno

sono seguiti i saluti del Garante regionale dei diritti dei detenuti

Giuseppe Fanfani e, in videocollegamento, per Anci Toscana Andrea Raspanti,

assessore alla coesione sociale del comune di Livorno.

“Sul carcere – ha evidenziato Fanfani – serve un investimento

positivo”. “Come ha detto la settimana scorsa il presidente Mattarella,

– ha aggiunto il Garante – restituire alla società una persona migliore di

come è entrato non solo è un dovere umano e sociale che ciascuno di noi

ha e che gli amministratori dovrebbero avere. Ma restituire alla società

persone peggiori è un modo per aver buttato i miei soldi e questo nessun

amministratore se lo può permettere”.

“Ritengo che sia molto significativo che si parli del tema delle carceri

nella cornice di una riflessione più generale sul welfare – ha

sottolineato Raspanti – : questo vuol dire sostanzialmente che all’interno

delle nostre comunità locali, all’interno delle città, il carcere

costituisce una fetta di territorio che a tutti gli effetti rappresenta una

periferia, una parte della città”.

“I Comuni – ha proseguito l’assessore – devono interessarsi di quello che

succede all’interno di questi luoghi; sia perché a tutti gli effetti il

carcere ospita delle persone, degli individui che fanno parte della nostra

società; sia perché il carcere è un servizio pubblico fondamentale in

una società democratica. Questa giornata è importante per tutte le

istituzioni coinvolte, per definire un comune sentire per fare tutto quello

che è nostra possibilità per creare dei ponti tra il carcere e le nostre

comunità”.