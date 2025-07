agenzia regionale 871.15 pugliapromozione il valore del turismo

(AGENPARL) - Roma, 9 Luglio 2025

IL VALORE DEL TURISMO – GIORNATA DI STUDI SULLE PROSPETTIVE E LE

INNOVAZIONI DEL SETTORE

Appuntamento domani 10 luglio, dalle ore 9 alle 17, a Bari, in Fiera del

Levante

Giovedì 10 luglio a Bari, istituzioni, operatori e studiosi si incontreranno per

una giornata di approfondimento dedicata al valore del turismo in Puglia.

La Giornata di Studi, promossa dall’Assessorato al Turismo, Sviluppo e

Impresa Turistica e dal Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e

Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, con l’organizzazione a cura

dell’Osservatorio Turistico di A.Re.T. Pugliapromozione, rappresenta un’occasione di

confronto e riflessione sui principali driver di sviluppo del comparto turistico.

L’iniziativa si svolgerà presso la Sala 1 del Padiglione 152 (Regione) della

Fiera del Levante, con accesso aperto al pubblico e la partecipazione degli

stakeholder pubblici e privati del settore turistico pugliese.

Secondo i dati della Banca d’Italia, nel primo trimestre del 2025 i viaggiatori

stranieri in Puglia hanno speso 148 milioni di euro, con un incremento del 26,5%

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, per un totale di 313mila arrivi. Un

dato che conferma il turismo come motore trainante della crescita economica

regionale.

Fermarsi a riflettere, per orientare con consapevolezza le scelte strategiche, è

uno degli obiettivi principali della Giornata di Studi. L’incontro, curato dall’Ufficio

Osservatorio Turistico di A.Re.T. Pugliapromozione, proporrà diversi focus su

governance, innovazione, sostenibilità, modelli di business e potenzialità dei prodotti

e delle esperienze turistiche.

Tra i temi affrontati: Puglia Destination Go, cammini e cicloturismo, turismo

MICE (meeting e congressi per lo sviluppo del territorio), enogastronomia e

oleoturismo. Gli interventi saranno affidati a esperti e ricercatori che hanno lavorato

direttamente agli studi sul turismo regionale.

GIOVEDÌ 10 luglio ore 9.30 presso la FIERA DEL LEVANTE Sala 1 del Padiglione 152

DEL LEVANTE Sala 1 del Padiglione 152 con la possibilità di realizzare interviste. Vi ringraziamo

anticipatamente per la puntualità, così da consentire il regolare svolgimento del programma

