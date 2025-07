GOLF – Da Laporta e Edo Molinari, 6 azzurri al BMW International Open

(AGENPARL) - Roma, 2 Luglio 2025

Da Laporta e Edo Molinari, 6 azzurri al BMW International Open

DP World Tour: a Monaco di Baviera anche Pavan (vincitore nel 2019), Migliozzi, De Leo e Vecchi Fossa

Dopo l’82° Open d’Italia, vinto all’Argentario Golf Club dal francese Adrien Saddier, il DP World Tour torna protagonista con il BMW International Open. Il torneo, in programma dal 3 al 6 luglio a Monaco di Baviera, vedrà in gara anche sei azzurri: Francesco Laporta, Jacopo Vecchi Fossa (i due migliori italiani in Toscana, entrambi 10/i), Edoardo Molinari, Andrea Pavan (vincitore nel 2019), Guido Migliozzi e Gregorio De Leo. Al Golfclub Munched Eichenried difenderà il titolo, conquistato nel 2024, lo scozzese Ewen Ferguson. In campo ci saranno anche cinque giocatori della LIV Golf. Con l’americano Patrick Reed, reduce dal successo a Dallas nella Superlega araba, ecco pure gli spagnoli Sergio Garcia, David Puig, Josè Luis Ballester, e il tedesco Martin Kaymer, a segno nel 2008 e runner up nel 2018 e nel 2021. Nel field, inoltre, il capitano del Team Europe alla 45esima edizione della Ryder Cup, in programma negli Usa (a Bethpage dal 26 al 28 settembre prossimi), l’inglese Luke Donald che, insieme a Edo Molinari (primo vicecapitano della compagine continentale), osserverà da vicino i big in campo.

Il BMW International Open è l’ultimo evento dell’European Swing che riserverà, al campione di una speciale e apposita classifica, basatasi su sei gare, non solo 200.000 dollari, ma darà lui anche la possibilità di giocare, oltre allo Scottish Open (10-13 luglio), i cosiddetti tornei “Back 9” del DP World Tour. Attualmente, il leader è il francese Martin Couvra, secondo all’Open d’Italia (si è qualificato però al The Open e ha conquistato il premio Memorial Franco Chimenti). Ma possono impensierirlo anche il norvegese Kristoffer Reitan, il tedesco Nicolai von Dellingshausen, Adrien Saddier, gli scozzesi Connor Syme e Ferguson, il cinese Haotoong Li (altro past winner, ha fatto sua la competizione nel 2022).

Il torneo in diretta su Sky e su NOW – Il BMW International Open andrà in onda in diretta su Sky, canale Sky Sport Golf, e in streaming su NOW con collegamenti ai seguenti orari: giovedì 3 luglio e venerdì 4, dalle ore 12,30 alle ore 18; sabato 5 e domenica 6, dalle ore 12,30 alle ore 17,30.

