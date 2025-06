(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 Camera dei Deputati

29 giugno 2025

Domani a Montecitorio la borsa di Paolo Borsellino. Cerimonia alle 18 alla presenza del Presidente Mattarella. Partecipano Fontana, La Russa, Meloni, Colosimo – Diretta webtv

Domani, lunedì 30 giugno, alle 18, nel Transatlantico di Montecitorio, si terrà la cerimonia in memoria di Paolo Borsellino, nel corso della quale sarà presentata la prima esposizione della borsa che il giudice aveva con sé il giorno della strage di Via D’Amelio, il 19 luglio 1992. Sarà presente il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Interverranno il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Contributi e partecipazione dei figli di Paolo Borsellino e di Manuela Canale, figlia del tenente colonnello Carmelo Canale, tra i più stretti collaboratori di Paolo Borsellino. In conclusione interverrà la deputata Chiara Colosimo, Presidente della Commissione Antimafia.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv anche con la traduzione nella lingua dei segni.