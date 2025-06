CSI_ Il ciclismo su strada ha eletto a Sora i suoi 14 campioni

(AGENPARL) - Roma, 29 Giugno 2025

(AGENPARL) – Sun 29 June 2025 A Sora 170 iscritti in gara nell’impegnativa corsa tricolore che ha assegnato le sudate maglie scudettate

Il ciclismo su strada ha i suoi 14 campioni

Sul traguardo laziale vincono quattro campani e due pugliesi. Due ori per le bici laziali e due per le abruzzesi. Un successo per Lombardia, Calabria, Molise e Marche

Sora, 29 giugno 2025 – Palloncini tricolori con bandiere italiane ad accogliere festosamente i ciclisti in gara nel Campionato Nazionale Master Strada CSI nel lungo rettilineo ombreggiato. A Sora una giornata afosa e indimenticabile, quella di domenica 29 giugno, che ha incoronato 14 nuovi campioni nazionali nella specialità della corse in linea. Il caldo si è fatto sentire, ma gli oltre 170 partecipanti tesserati per oltre 50 società ciclistiche ciessine hanno dato vita a due prove entusiasmanti, suddivisi nelle rispettive categorie dei dorsali. Senza alcuna sbavatura l’organizzazione curata dall’associazione UC Sora del presidente Donato Scala. Nella prima partenza dedicata alle donne, agli Under 18, e alle categorie Master da M5 a M10 il più veloce sui 65 km della strada è stato tra gli M6 il pavese Stefano Ferruzzo, arrivato dalla Lombardia per indossare l’ambita maglia listata di tricolore e di arancio e blu, i colori del CSI. Il suo tempo di 01:37:06. Tra le donne la più veloce è stata ancora una volta la plurititolata fermana Cinzia Zacconi, maglia New Mario Pupilli e un forziere di medaglie d’oro nel CSI. Nella seconda gara, 76 km percorsi da Élite Sport, M1 – M2 – M3 – M4. Il primo al traguardo è risultato l’irpino Enio Leone della Mastantuoni Sport Rotondi con il tempo di 04:01:22. Altri tre successi campani con tre biciclette targate Csi Napoli. Bari conquista le maglie tricolori M8 e M10. Il Lazio festeggia due successi ciociari, con il Molise anch’esso campione negli M8. In Calabria finisce l’oro degli M1 al collo del 33enne Gianluca Vizzari. Anche l’Abruzzo applaude il 28enne di Ortona Christian Ponente primo allo sprint degli Elite Sport e la anconetana Emanuela Sampaolesi, che corre con la maglia Team Go Fast Roseto degli Abruzzi. A premiare tutti i campioni e le campionesse il responsabile nazionale dalla CTN ciclistica, Biagio Nicola Saccoccio.

CAMPIONI E CAMPIONESSE 2025 Master Strada CSI

Elite Woman Sport: Alessandra Sardellitti (Volsci Bike Sora) FRWoman 2: Cinzia Zacconi (New Mario Pupilli Fermo) FMWoman 3: Emanuela Sampaolesi (Team Go Fast Roseto degli Abruzzi) TEElite Sport: Christian Ponente (Bici …. E’ vita Francavilla al Mare) PEMaster 1: Gianluca Vizzari (Bikers Team Reggio Calabria) RCMaster 2: Giuseppe Giulio Malinconico (San Gennarello Bike – Ottaviano) NAMaster 3: Enio Leone (Mastantuoni Sport Rotondi) AVMaster 4: Massimiliano Scafuri (Resilience – San Vitaliano) NAMaster 5: Giuseppe Pintauro (Team Falco – Cardito) NAMaster 6: Stefano Ferruzzi (Sanetti Sport Grisù – Paderno Dugnano) PVMaster 7: Lido Fogli (Conti D’Angeli – Pomezia) FRMaster 8: Carlo Bartolomeo Ritota (Molise Ricambi – Boiano) CBMaster 9: Giuseppe Giannuzzi (Tekno Bike Putignano) BAMaster 10: Pasquale Marrone (Polisportiva Avis S. Ferdinando di Puglia) BA